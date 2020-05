[Audio 3-5-2020] Tạm giữ hình sự nam thanh niên sát hại vợ và con nhỏ 2 tuổi

Tạm giữ hình sự nam thanh niên sát hại vợ và con nhỏ 2 tuổi

Ngày 3-5, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Quách Văn Nam (sinh năm 1989 ở Thuỵ Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Trước đó, khoảng 9h ngày 2-5, do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, Quách Văn Nam đã dùng dao chém tử vong vợ và con trai 2 tuổi tại nhà riêng.

Sau khi gây án, đối tượng có biểu hiện không bình thường, tổ công tác của Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ Nam đưa về trụ sở, đồng phối hợp với đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng.

Bắt đối tượng lợi dụng nghỉ lễ buôn bán ma túy

Hồi 14h ngày 2-5, tại địa bàn bản Pa Ca, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện, bắt giữ đối tượng Kha Văn Chói (SN 1975, trú tại huyện Kỳ Sơn) đang có hành vi buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu được tại hiện trường là 198 viên ma túy tổng hợp, 5 gram heroin. Đối tượng khai mua số ma túy trên của một người dân, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

Xác định kẻ cầm đầu sới bạc “khủng” ở giáp ranh 3 tỉnh



Công an tỉnh Đồng Nai ngày 2-5 đã xác minh, làm rõ 3 kẻ cầm đầu, đứng ra tổ chức và thu tiền xâu của sới bạc quy mô lớn trên địa bàn giáp ranh 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Lâm Đồng.

Các đối tượng tổ chức thường xuyên thay đổi địa điểm ở khu vực rừng núi giáp ranh giữa 3 tỉnh nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Hiện lực lượng công an đang thu giữ hơn 370 triệu đồng, 17 xe ô tô, hơn 100 xe mô tô các loại liên quan đến sới bạc trên.

Quái xế đâm bị thương Thiếu tá cảnh sát giao thông ở Tiền Giang



Ngày 3-5, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra để xử lý nhóm nam nữ thanh niên có hành vi tụ tập cổ vũ và đua xe trái phép trên Quốc lộ 1A. Đêm 2-5, bị lực lượng Công an quây bắt, một thành viên của nhóm này đã ngoan cố lao xe vào tổ công tác khiến một Thiếu tá công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang bị gãy chân, phải nhập viện cấp cứu. Lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ 19 người và 20 xe máy các loại. Trong số 20 xe máy này có nhiều xe đã qua độ, chế thay đổi hình dáng, kết cấu.

Nổ súng vào trạm gác Hàn Quốc ở khu phi quân sự liên Triều

Hãng tin Yonhap đưa tin, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, nhiều phát súng đã được bắn từ phía Triều Tiên nhằm vào trạm gác của Hàn Quốc trong Khu phi quân sự liên Triều vào sáng 3-5, nhưng không ghi nhận thương vong. Ngay sau vụ việc, quân đội Hàn Quốc đã phát loa cảnh báo và bắn trả 2 lần.

Phía Hàn Quốc cũng đã tiến hành trao đổi qua đường dây nóng quân sự liên Triều để nắm tình hình cụ thể và ngăn chặn tình huống tương tự xảy ra, đồng thời duy trì tình trạng sẵn sàng cần thiết.

Indonesia bắt giữ đối tượng cài bom tự chế tại thánh đường Hồi giáo



Theo Hãng thông tấn Antara của Indonesia, ngày 2-5, cảnh sát tỉnh Trung Kalimantan đã bắt giữ 1 nghi phạm khủng bố với cáo buộc cài bom tự chế tại một thánh đường Hồi giáo tại địa phương này.

Sau khi quả bom tự chế được người bảo vệ thánh đường phát hiện, cảnh sát đã bắt nghi phạm 22 tuổi tại nơi cư trú mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Đối tượng bị phát hiện sau khi camera an ninh ghi lại được cảnh hắn đi xe máy vào thánh đường để cài bom.

Quân đội Nga đã có gần 3.000 ca nhiễm Covid-19



Bộ Quốc phòng Nga thông báo, trong đợt xét nghiệm diện rộng từ tháng 3 tới ngày 2-5, Nga ghi nhận 2.903 trường hợp quân nhân, học viên và nhân viên dân sự nhiễm Covid-19, trong đó 160 người đã hồi phục.

Nga là vùng dịch lớn thứ 8 thế giới với hơn 124.000 ca nhiễm, trong đó riêng trong ngày 2-5 số ca nhiễm mới ở nước này lên tới mức báo động: 10.000 ca. Mặc dù vậy, tỷ lệ tử vong tại Nga thấp hơn nhiều so với nhiều quốc gia khác đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.