[AUDIO 3-2-2020] Xử phạt 2 người tung tin Đắk Nông có người nhiễm virus corona

* Xử phạt 2 người tung tin Đắk Nông có người nhiễm virus corona

Ngày 3-2, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Nông, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 đối tượng đều trú tại TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, mỗi người 10 triệu đồng về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, xuyên tạc.

Đối tượng bị công an tỉnh Đắk Nông xử phạt do tung tin sai sự thật

Cụ thể, trong ngày 31-1-2020, 2 đối tượng này đã đăng trên Facebook cá nhân thông tin sai sự thật nói rằng tại địa bàn thành phố đã có 1 người nhiễm virus corona. Thông tin này nhanh chóng khiến người dân sinh sống tại Đắk Nông xôn xao, 2 đối tượng sau đó đã được mời về cơ quan công an làm việc.

Theo cơ quan chức năng, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chưa có trường hợp nào mắc virus corona.

* 17 công nhân Trung Quốc "mắc kẹt" trong khách sạn ở Hà Tĩnh

Một nhóm gồm 17 công nhân người Trung Quốc làm việc ở công ty Formosa Hà Tĩnh đang phải lưu trú trong 1 khách sạn tại tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi trong bối cảnh bệnh viêm phổi do virus corona đang lây lan nhanh chóng.

Khách sạn nơi 17 công nhân Trung Quốc đang lưu trú tại Hà Tĩnh

Trước đó, Công ty Formosa Hà Tĩnh đã tạm thời cấm công nhân người Trung Quốc trở lại làm việc trước ngày 15-2 để đề phòng virus corona xâm nhập. Tuy nhiên, nhóm công nhân này vẫn trở lại thị xã Kỳ Anh sớm và không được tiếp nhận vào làm việc trở lại. Họ buộc phải thuê một khách sạn tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, để lưu trú. Điều này khiến người dân sống lân cận khách sạn lo lắng.

* Bắt "trùm" ma túy người Lào, thu giữ 4kg ma túy đá, 36.000 viên hồng phiến

Nguồn tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, khoảng 18h30' ngày 2-2, tại suối Rào Mắc, thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn - Hà Tĩnh), ban chuyên án phát hiện, bắt quả tang Pó Chua Xồng (SN 1998), trú tại Bản Thoọng Pẹ, huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) đang có hành vi cắt rừng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng vận chuyển ma túy và tang vật tại cơ quan công an

Thu giữ trong ba lô mà Pó Chua Xồng mang trên người, lực lượng chức năng phát hiện 36.000 viên hồng phiến, 4 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Bước đầu, đối tượng khai nhận đã nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ một người không rõ tên, ở thị trấn Lạc Xao, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) đưa về Việt Nam để lấy tiền công.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

* Bắt nghi can đâm chết người tại sòng bầu cua

Sáng 3-2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã bắt được nghi can đâm chết người tại sòng bầu cua ở xã Bình Giang, huyện Thăng Bình hôm 27-1 (tức mùng 3 Tết) vừa qua. Trước đó, khoảng 18h chiều 2-2, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng bắt được Nguyễn Cảnh Ba (SN 1995, xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng).

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang di lý đối tượng về địa phương để phục vụ điều tra. Bước đầu, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

* Anh ráo riết truy tìm gần 500 người Vũ Hán giữa "bão" dịch virus corona

Trang tin Dailymail ngày 2-2 cho biết, giới chức Anh đang ra sức lần theo dấu vết của 480 du khách Vũ Hán. Nguồn tin nói rằng, các du khách này đến Anh trong vòng 9 ngày trở lại đây trong bối cảnh bệnh viêm phôi do virus corona đang lan rộng trên thế giới.

Anh đang đề cao cảnh giác trước dịch viêm phổi do chủng virus corona mới

Hôm 31-1, giới chức y tế Anh cũng đã xác nhận có 2 bệnh nhân ở nước này phản ứng dương tính với virus corona chủng mới. Hai bệnh nhân này sống tại vùng England, là thành viên trong cùng một gia đình và hiện đang được chăm sóc y tế đặc biệt. Trong khi đó, giới chức y tế cũng khẩn trương xác định danh tính những người đã tiếp xúc gần đây với 2 bệnh nhân.

* Thái Lan chữa khỏi viêm phổi nCoV bằng hỗn hợp thuốc trị cúm và HIV

AFP dẫn thông tin từ Bộ Y tế Thái Lan ngày 2-2 cho biết, một người phụ nữ Trung Quốc 71 tuổi nhiễm virus nCoV đã được chữa khỏi sau khi các y bác sĩ Thái Lan điều trị cho bệnh nhân này bằng hỗn hợp kháng virus gồm thuốc trị cúm và thuốc điều trị HIV.

Một trong các bác sĩ đã điều trị cho nữ bệnh nhân trên cho biết bệnh nhân đã âm tính với nCov chỉ sau 48 giờ điều trị. Tuy nhiên, hiện Bộ Y tế Thái Lan vẫn chờ thêm kết quả nghiên cứu để chứng minh hiệu quả của hỗn hợp này trong điều trị viêm phổi do nCoV.