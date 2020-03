[Audio 31-3-2020]: Mỹ viện trợ các nước chống đại dịch Covid-19, gồm cả Việt Nam

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ Y tế: Thêm 47 bệnh nhân mắc Covid-19 đã có kết quả âm tính; EVN xin giảm 100% tiền điện cho cơ sở điều trị, cách ly bệnh nhân Covid-19; Tung tin sai về danh sách bệnh nhân ở Bạch Mai, bị phạt 10 triệu đồng; Mỹ viện trợ các nước chống đại dịch Covid-19, gồm cả Việt Nam; Số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ vượt 3.000 người; Hội đồng Bảo an LHQ lần đầu tiên thông qua 4 nghị quyết theo thủ tục đặc biệt…

* Bộ Y tế: Thêm 47 bệnh nhân mắc Covid-19 đã có kết quả âm tính

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến sáng 31-3, trong số 149 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại 22 cơ sở y tế đã có 47 bệnh nhân có kết quả âm tính, trong số này có 31 bệnh nhân đã âm tính 2 lần trở lên. Cũng trong hôm nay, dự kiến có thêm 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

* EVN xin giảm 100% tiền điện cho cơ sở điều trị, cách ly bệnh nhân Covid-19

Sáng nay 31-3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát đi thông báo tiếp theo về việc xin miễn, giảm tiền điện cho một số đối tượng khách hàng trong bối cảnh dịch Covid-19.

Cụ thể, EVN đề xuất Chính phủ cho phép hỗ trợ 100% tiền điện đối với các cơ sở khám chữa và khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, tập đoàn này cũng đề xuất hỗ trợ 50% tiền điện đối với các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm hoặc nhiễm.

* Tung tin sai về danh sách bệnh nhân ở Bạch Mai, bị phạt 10 triệu đồng

Một cô gái 23 tuổi đã bị phạt 10 triệu đồng sau khi dùng Facebook cá nhân mang tên “Van Nguyen (Vân Long Đồ Ngủ)” đăng tải bài viết kèm theo 4 bức ảnh có tổng hợp danh sách người đi khám ở Bệnh viện Bạch Mai trong tháng 3, vừa trở về Yên Bái và viết sai sự thật về việc tại Yên Bái đã có người nhiễm Covid-19.

Nhà chức trách cho biết, khi bị cơ quan điều tra triệu tập, cô này đã thừa nhận sai phạm do thiếu hiểu biết, xoá bài viết và cam kết không tái phạm.

* Mỹ viện trợ các nước chống dịch Covid-19, gồm cả Việt Nam

Trong thông báo ngày 27-3, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này chi 274 triệu USD để hỗ trợ nhân đạo và y tế khẩn cấp cho các nước chống dịch Covid-19, trong đó có Việt Nam.

Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của hành khách tại sân bay

Theo đó, Việt Nam sẽ nhận gần 3 triệu USD để chuẩn bị hệ thống phòng thí nghiệm, kích hoạt hệ thống giám sát phát hiện trường hợp khả nghi và dựa trên sự kiện, hỗ trợ chuyên gia trong việc ứng phó và chuẩn bị, truyền thông về rủi ro, phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm…



* Số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ vượt 3.000 người

Theo số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins, số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ đã vượt 3.000 người, với hơn 163.000 ca mắc bệnh.

Cụ thể, Mỹ đã ghi nhận 3.008 người tử vong, trong khi có tới 163.429 người nhiễm virus SARS-CoV-2, vượt xa số ca mắc Covid-19 cao nhất trên toàn quốc của Italy, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

* Hội đồng Bảo an LHQ lần đầu tiên thông qua 4 nghị quyết theo thủ tục đặc biệt

Ngày 30-3, lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua 4 nghị quyết theo hình thức bỏ phiếu qua văn bản.

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Cơ chế này được các nước thành viên Hội đồng Bảo an nhất trí trong bối cảnh không thể họp trực tiếp tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.