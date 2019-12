[Audio 31-12-2019] "Phê" ma tuý, chồng bắn chết vợ trước ngày ly hôn

Thùy An

* “Phê” ma túy, chồng bắn chết vợ trước ngày ly hôn

Vụ án mạng xảy ra tại xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Hung thủ là Phạm Văn Hương, sinh năm 1981, trú tại cột 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, còn nạn nhân là chị Vũ Thị Huyền, vợ Hương.

Theo cơ quan công an, do mâu thuẫn tình cảm, vợ chồng Hương đã gửi đơn ly hôn ra TAND tỉnh Quảng Ninh. Phiên toà dự kiến mở ngày 31-12.

Ngôi nhà nghi phạm khống chế con tin sau đó tự sát

Khoảng 21h30 ngày 29-12, tại nhà riêng của chị Vũ Thị Huyền ở xã Hải Xuân, TP Móng Cái, Hương đã dùng súng hoa cải tự chế bắn chết chị này rồi chạy xuống khu 1, phường Hải Hoà, trốn vào nhà vợ cũ, tên Yến.

Đối tượng bắn vỡ cửa kính khống chế bốn người làm con tin, gồm hai con, em vợ cũ cùng một người bạn và yêu cầu gọi điện thoại cho chị Yến. Bị cảnh sát bao vây, hắn cố thủ ở cầu thang tầng hai.

23h cùng ngày, Hương cầm súng tự sát. Cơ quan công an xác định, Hương gây án trong tình trạng “phê” ma túy.

* Khởi tố nam thanh niên trồng cần sa trong nhà trọ

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1989; trú tại Mường La, Sơn La) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, trưa ngày 29-11, tổ công tác Công an phường Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội) tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà mà Giang đang thuê trọ tại ngách 1 ngõ 155, Đặng Tiếng Đông.

Khi lên tầng 4, tầng 5, lực lượng công an đã phát hiện nhiều cây cần sa đang được trồng trong bầu đất; nhiều cành, lá khô của cây cần sa được đựng trong túi nilon màu đen.

Số cần sa này được Giang trồng để bán cho khách. Cơ quan công an đã thu giữ hơn 965 gram cần sa tươi và hơn 43 gram cần sa khô.

* Không khí lạnh áp sát, miền Bắc tiếp tục rét, miền Nam nắng ấm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (31-12) bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía Bắc nước ta.

Dự báo sáng 31-12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh áp sát gây mưa rét ở miền Bắc

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa nhỏ; Bắc và Trung Trung Bộ do kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên có mưa vừa, mưa to. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Mưa ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3-1-2020.

* Nổ lớn trong căn nhà ở Hải Phòng, một nam sinh tử vong

Trưa 30-12, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ một căn nhà ở xóm 14, xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Chạy đến kiểm tra, họ phát hiện một thiếu niên 15 tuổi ở một mình trong nhà và bị trọng thương.

Người thân sau đó đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) nhưng không qua khỏi.

Công an huyện Tiên Lãng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng điều tra nguyên nhân làm rõ vụ việc.

* Nga lên án các cuộc không kích của Mỹ tại Iraq và Syria

Bộ Ngoại giao Nga ngày 30-12 tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iraq và Syria là không thể chấp nhận được và không hiệu quả, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tránh châm ngòi căng thẳng tại khu vực.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Chúng tôi coi những hành động như vậy là không thể chấp nhận được và không hiệu quả.

Hiện trường đổ nát sau một vụ không kích tại làng al-Haraki, tỉnh Idlib của Syria

Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tránh những hành động có thể nhanh chóng gây bất ổn tình hình chính trị-quân sự tại Iraq, Syria và các quốc gia láng giềng."

Moskva khẳng định việc các lực lượng Mỹ và phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah tấn công qua lại lẫn nhau tại Iraq là "không thể chấp nhận được."

Hôm 29-12 vừa qua, Mỹ đã tiến hành không kích nhằm vào lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn nhằm đáp trả vụ một nhà đấu thầu Mỹ bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào căn cứ quân sự tại Iraq.

* Iran phủ nhận liên quan đến các cuộc tấn công lực lượng Mỹ tại Iraq

Ngày 30-12, kênh Press TV của Iran dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ali Rabiee, cho biết Iran phủ nhận có liên quan đến các cuộc tấn công gần đây nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq.

Press TV dẫn lời ông Rabiee cho hay: "Những cáo buộc thiếu cơ sở của Mỹ không thể biện hộ cho việc ném bom và giết hại vi phạm các nguyên tắc của quốc tế."

Ông Rabiee cho biết các vụ tấn công của Mỹ là một bằng chứng khác về vai trò "phá hoại" của Washington tại khu vực, đặc biệt là tại Iraq, một lần nữa cho thấy "chừng nào Mỹ tiếp tục hiện diện một cách không cần thiết tại Iraq và Syria, sẽ không thể có hòa bình."

Trước đó vào ngày 29-12, Mỹ đã tiến hành không kích nhằm vào 3 địa điểm tại Iraq và 2 địa điểm tại Syria do lực lượng bán quân sự Kata'ib Hezbollah tại Iraq kiểm soát và gây nhiều thương vong.