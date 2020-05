[AUDIO 30-5-2020] Cự tuyệt tình cảm, bà chủ quán nhậu bị tạt axit tử vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cự tuyệt tình cảm, bà chủ quán nhậu bị tạt axit tử vong; Tài xế tử vong khi chờ đèn đỏ ở giữa ngã tư Hà Nội; Trung tá công an bị nhóm côn đồ chém trọng thương; Tổng thống Trump tuyên bố “cắt đứt” quan hệ giữa Mỹ và WHO; Twitter gắn nhãn cần kiểm chứng với bài đăng của quan chức Trung Quốc về nguồn gốc Covid-19; Đàn khỉ ở Ấn Độ cướp mẫu máu xét nghiệm Covid-19.

* Cự tuyệt tình cảm, bà chủ quán nhậu bị tạt axit tử vong Ngày 29-5, công an Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) thông tin đã bắt giữ đối tượng Lầu Quyền Trường (trú tại phường 16, quận 8, TP Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi tạt axit khiến bà chủ quán nhậu tử vong.



Nạn nhân là bà Đỗ Thị Loan (48 tuổi, quê ở Cà Mau). Trước đó, Trường là khách thường xuyên tới quán mở trên đường Ngô Y Linh, quận Bình Tân của bà Loan. Trường nảy sinh tình cảm và thổ lộ với bà Loan. Sau nhiều lần bị cự tuyệt, đến ngày 26-4, Trường mang can khoảng 2 lít axit đến quán nhậu rồi tạt vào người bà Loan. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã không qua khỏi.

* Tài xế tử vong khi chờ đèn đỏ ở giữa ngã tư Hà Nội

Hiện trường vụ việc

Khoảng 14 giờ 35 phút ngày 29-5, tại ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội), khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, nhưng chiếc ô tô mang BKS 30A - 827.58 vẫn đứng yên, người đi đường đã tới kiểm tra và phát hiện tài xế tử vong trong cabin. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Láng Hạ đã có mặt để đảm bảo phân luồng giao thông phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường. Thông tin ban đầu xác định, tài xế tử vong là nam giới và khoảng trên 30 tuổi.

* Trung tá công an bị nhóm côn đồ chém trọng thương

Chiều ngày 29-5, lãnh đạo Công an huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cho biết trung tá Nguyễn Trung Phước, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, bị nhóm thanh niên chém đứt gân tay trong lúc làm nhiệm vụ.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 27-5, trung tá Nguyễn Trung Phước cùng đồng nghiệp đi tuần tra trên đường Võ Thị Sáu, thị trấn Măng Đen. Tại đây, phát hiện năm thanh niên đang trêu ghẹo một thiếu nữ, tổ công tác đã tiếp cận. Nhóm thanh niên chống trả và trong lúc can ngăn, trung tá Nguyễn Trung Phước đã bị Phan Đăng Lai (17 tuổi, trú tại thị trấn Măng Đen) chém đứt ba gân ở giữa cánh tay phải. Hiện, đối tượng Phan Đăng Lai đang bị tạm giữ và bốn thanh niên trong nhóm được gia đình bảo lãnh về nhà.

* Tổng thống Trump tuyên bố “cắt đứt” quan hệ giữa Mỹ và WHO

Tổng thống Donald Trump tuyên bố "chấm dứt" quan hệ giữa Mỹ với WHO

Ngày 29-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố về việc chấm dứt quan hệ giữa Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Trước đó, Tổng thống Mỹ cũng đã ngừng tài trợ cho WHO, cáo buộc về cách xử lý khủng hoảng dịch Covid-19 sai lầm của Tổ chức Y tế Thế giới. Đồng thời, ngay sau đó, ông cũng ra tuyên bố sẽ cắt toàn bộ các tài trợ với tổ chức này trừ khi WHO thực hiện các cải cách khác.

* Twitter gắn nhãn cần kiểm chứng với bài đăng của quan chức Trung Quốc về nguồn gốc Covid-19

Ông Triệu Lập Kiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Theo Reuters ngày 29-5, Twitter đã gắn nhãn cảnh báo đối với dòng trạng thái của Triệu Lập Kiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Dòng trạng thái được đăng tải vào ngày 12-3 với nội dung cho rằng có thể quân đội Mỹ đã mang Covid-19 đến Vũ Hán và Mỹ nợ thế giới một lời giải thích. Twitter gắn nhãn thông tin cần kiểm chứng ở dưới bình luận và đã để đường dẫn đến một trang thông tin được Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố với nội dung: Covid-19 bắt nguồn từ động vật và không được tạo ra trong phòng thí nghiệm, giúp người dùng đối chiếu.

* Đàn khỉ ở Ấn Độ cướp mẫu máu xét nghiệm Covid-19

Một đàn khỉ hung dữ đã bất ngờ tấn công nhân viên phòng thí nghiệm thuộc Bệnh viện Đại học Y Lala Lajpat Rai, Ấn Độ và lấy đi hộp chứa 3 mẫu máu xét nghiệm Covid-19. Vụ việc khiến nhiều người lo lắng về sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Tuy nhiên, theo chia sẻ của ông Dheeraj Baliyan, một quan chức của bệnh viện, các mẫu máu đã được thu hồi nguyên vẹn và không có ai tiếp xúc với các mẫu máu đó. Đồng thời, sau khi vụ việc xảy ra vào ngày 28-5, bệnh viện cũng đã tiến hành khử trùng và tiêu hủy các mẫu máu.