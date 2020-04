[Audio 30-4-2020] Anh, Pháp phát hiện hội chứng lạ ở trẻ, nghi có liên quan đến Covid-19

Ngày đầu nghỉ lễ, người dân Hà Nội nhận tiền hỗ trợ khó khăn vì Covid-19

8h sáng nay 30-4, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, các quận huyện, phường xã ở Hà Nội đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ với những đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kinh phí trên 505 tỉ đồng để hỗ trợ cho hơn 414.000 người là đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đây là nội dung được triển khai đầu tiên của gói hỗ trợ lên đến 3.500 tỷ đồng của Hà Nội để giúp đỡ hơn 1,4 triệu người khó khăn.

Dừng thông quan hàng hóa 5 ngày tại các cửa khẩu phụ Lạng Sơn

Phía Trung Quốc thông báo sẽ dừng thông quan tại các cửa khẩu phụ ở tỉnh Lạng Sơn trong trong 5 ngày liên tiếp, từ mùng 1-5 đến hết 5-5 trong dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động năm 2020.

Hiện nay, trên các cửa khẩu Lạng Sơn vẫn còn khoảng 1.500 xe chở hàng chờ xuất khẩu. Nếu phải dừng thông quan 5 ngày thì ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, thời gian này, hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) vẫn diễn ra bình thường, thậm chí tăng thời gian thông quan hàng hóa thêm 2 giờ/ngày từ ngày 1-5.

Hàng chục xe Nissan mới chưa có người nhận ở cảng Hải Phòng

Hiện 13 chiếc xe Nissan Navara và 21 chiếc Nissan Terra, mới 100% về cảng Tân Vũ (Hải Phòng) đã quá 90 ngày nhưng chưa có người đến nhận. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ vừa phát đi thông báo về lô hàng xe ô tô Nissan xuất xứ Thái Lan đã quá thời hạn làm thủ tục thông quan tại Chi cục.



Theo thông báo của hải quan, thời hạn để đến nhận hàng là 60 ngày kể từ ngày thông báo được phát hành. Quá thời hạn 5 ngày mà không có người đến nhận hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ báo cáo Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng để xử lý theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bắt người Trung Quốc trốn truy nã ở Đà Nẵng

Ngày 30-4, Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao người đàn ông 34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc cho Công an tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) vì trốn truy nã.

Trước đó, nhận được đề nghị của Công an Trung Quốc, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp Công an TP Đà Nẵng truy tìm và bắt giữ nghi phạm này đang lẩn trốn tại phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu giữ 15 điện thoại di động, 14 USB, một laptop, 39.400 nhân dân tệ cùng một số tài liệu, giấy tờ khác.

Anh, Pháp phát hiện hội chứng lạ ở trẻ nghi có liên quan đến Covid-19

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran ngày 29-4 cho biết, Pháp đã ghi nhận hơn 10 trường hợp trẻ mắc chứng viêm động mạch vành cung cấp máu cho tim. Trước đó 1 ngày, giới chức y tế Anh cũng cảnh báo về hội chứng viêm hiếm gặp ở trẻ, nghi có liên quan tới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Những triệu chứng của trẻ mắc hội chứng này là sốt cao, gặp các vấn đề về tiêu hóa và viêm động mạch vành cung cấp máu cho tim có nguy cơ dẫn đến tim thiếu máu cục bộ. Trong đó, một vài ca dương tính với virus SARS-CoV-2 khiến giới chức y tế đặc biệt lo ngại.

Thụy Điển yêu cầu EU điều tra nguồn gốc dịch bệnh Covid-19

Thụy Điển đang có kế hoạch yêu cầu Liên minh châu Âu mở cuộc điều tra về nguồn gốc dịch Covid-19 sau khi đại dịch trên toàn cầu được kiểm soát. Đây là động thái có thể làm gia tăng căng thẳng giữa quốc gia Bắc Âu này với Trung Quốc.

Thụy Điển đưa ra việc này sau khi các nhà lãnh đạo của Mỹ, Australia và Đức yêu cầu giới chức Trung Quốc cung cấp thêm thông tin về nguồn gốc của virus corona mới. Tuy nhiên, Bắc Kinh cho rằng đây là nhiệm vụ của các nhà khoa học chứ không phải các nhà chính trị.

Trực thăng quân sự Canada mất tích ở Địa Trung Hải

Quân đội Canada ngày 29-4 xác nhận mất liên lạc với một trong số máy bay trực thăng Cyclone của nước này tại Địa Trung Hải. Chiếc trực thăng số hiệu CH-148 của Canada đang tham gia nhiệm vụ của NATO tại vùng biển quốc tế đã mất tích ở ngoài khơi Hy Lạp. Tuyên bố của Lực lượng vũ trang Canada cho biết, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành.

Sự cố của chiếc trực thăng Cyclone làm dấy lên nghi vấn về loại máy bay này. Các quan chức quốc phòng Canada gần đây đã ca ngợi loại máy bay này là phương án thay thế những chiếc Sea King cổ của lực lượng quân đội Canada.