[AUDIO 30-12-2019] Bé trai sơ sinh nghi bị mẹ bỏ rơi trong bệnh viện

* Bé trai sơ sinh nghi bị mẹ bỏ rơi trong bệnh viện

Ngày 29-12, UBND phường Nghĩa Trung, TX. Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, đang ra thông báo tìm thân nhân cho một bé trai bị bỏ rơi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Hiện tại, bé trai đang được các y bác sĩ tại đây chăm sóc. Bé trai nặng khoảng 4kg, sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Bé trai nặng khoảng 4 kg nghi bị bỏ rơi trong bệnh viện

Trước đó, ngày 28-12, khoa sản của bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông tiếp nhận 1 sản phụ tới sinh. Sau khi sinh xong, cả mẹ và bé được đưa về phòng nằm. Tuy nhiên, sau đó sản phụ này đã rời khỏi bệnh viện, để lại con trai 2 ngày nay mà không thấy liên lạc lại.

* Một chủ đầm rươi ở Hải Phòng tử vong, trên người có nhiều vết thương

Theo thông tin từ huyện An Lão, TP Hải Phòng sáng 30-12, cơ quan chức năng huyện này đang điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của 1 chủ đầm rươi ở thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng thuộc địa bàn huyện.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Trước đó, vào sáng ngày 29-12, hàng xóm xung quanh khu vực tá hỏa khi phát hiện thi thể nạn nhân ở nhà riêng tại khu vực đầm rươi của gia đình, trên người có rất nhiều vết thương. Ngay sau đó, người dân đã cấp báo vụ việc đến cơ quan công an. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân.

* Chồng dùng súng bắn chết vợ, khống chế nhiều con tin rồi tự sát

Thông tin từ TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sáng 30-12 cho biết, cơ quan chức năng thành phố này đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại khu vực cống Bình Thuận, thôn 10B, xã Hải Xuân (thuộc địa bàn thành phố).

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 29-12, do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Văn Hưng (SN 1973, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái) đã dùng súng bắn chết vợ tại nhà riêng. Sau đó, đối tượng tiếp tục tới nhà vợ cũ ở phường Hải Hòa, TP Móng Cái. Tại đây, Hưng đã khống chế 4 con tin bao gồm 2 con chung của hắn và vợ cũ, 1 người bạn và 1 người em của chị này.

Ngôi nhà nơi đối tượng khống chế các con tin

Phát hiện vụ việc nghiêm trọng, Công an TP Móng Cái đã đến hiện trường vận động đối tượng ra đầu thú; đồng thời triển khai giải cứu các con tin. Tuy nhiên, đến 23h cùng ngày, Nguyễn Văn Hưng đã dùng súng tự sát. May mắn các con tin đều an toàn.

* Hà Nội: Khẩn trương điều tra vụ việc 3 người tử vong tại phường Phú Diễn

Ngày 29-12, chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc có 3 người tử vong tại số nhà 27, hẻm 193/180/35 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Thông tin ban đầu, vào lúc 23 giờ ngày 28-12, người dân đã phát hiện trong ngôi nhà trên có 3 người tử vong. Được biết, cả 3 nạn nhân đều là nữ, quê Hải Dương, còn trẻ, trong đó có 1 người là chủ nhà. Người dân sau đó đã báo cho chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Phú Diễn và Công an quận Bắc Từ Liêm đã có mặt tại hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc.

* Mỹ không kích cơ sở quân sự nghi liên quan tới Iran ở Trung Đông

Các lực lượng của Mỹ đã tiến hành các vụ không kích ở Iraq và Syria nhằm vào 5 cơ sở quân sự mà Lầu Năm Góc cáo buộc có liên quan tới một lực lượng dân quân nghi được Iran hậu thuẫn.

Máy bay chiến đấu F-15 của Không quân Mỹ

CNN dẫn nguồn thạo tin cho hay, các vụ không kích diễn ra sáng ngày 29-12 giờ địa phương. Nguồn tin nói rằng đây là động thái Mỹ thực hiện để đáp trả cáo buộc nhóm dân quân Kataib Hezbollah thực hiện hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự ở Iraq có quân nhân của Mỹ đồn trú. Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã xin ý kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi thực hiện các vụ không kích và đã được thông qua.

* Australia tranh cãi về bắn pháo hoa năm mới

Austalia hiện đang tranh cãi về vấn đề bắn pháo hoa năm mới. Cụ thể, theo Thủ tướng Australia Scott Morrison, thành phố Sydney vẫn tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới. Theo đó, chính quyền thành phố Sydney đã lên kế hoạch chi 4,5 triệu USD cho màn bắn pháo hoa mừng năm mới.

Quyết định của Thủ tướng Morrison được đưa ra khi 250.000 người ký đơn kiến nghị trên mạng yêu cầu thành phố Sydney, bang New South Wales, hủy màn bắn pháo hoa chào năm mới truyền thống và dùng kinh phí cho sự kiện này để đối phó với nạn cháy rừng.