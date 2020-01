[Audio 30-1-2020] Bộ Công an yêu cầu xử lý người tung tin thất thiệt về virus Corona

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ Công an yêu cầu xử lý người tung tin thất thiệt về virus Corona; Tung tin trên Facebook ở Huế xuất hiện virus Corona, bị triệu tập; Mâu thuẫn với gia đình, phóng hỏa đốt nhà rồi tự sát; Hàng nghìn người biểu tình phản đối cải cách lương hưu tại Pháp; Việt Nam mong muốn các bên đối thoại, giải quyết xung đột Syria…

* Bộ Công an yêu cầu xử lý người tung tin thất thiệt về virus Corona

Chiều 29-1, Bộ Công an gửi công điện đến các đơn vị trực thuộc và công an các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra.

Công điện cho biết đến nay, dịch bệnh đã lây lan 30/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc và 18 quốc gia, vùng lãnh thổ. Dịch bệnh mới nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Những người tung tin đồn thất thiệt về dịch bệnh Corona sẽ bị xử lý

Việt Nam có đường biên giới dài, giao thương lớn với Trung Quốc nên nguy cơ dịch bệnh bùng phát rất lớn. Để bảo đảm an ninh, trật tự và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, Bộ Công an yêu cầu các đơn vị, địa phương kiểm soát chặt chẽ việc xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu. Đặc biệt, nghiêm cấm nhập, vận chuyển động vật hoang dã vào Việt Nam.

Công an các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý người tung tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh; bảo đảm an ninh, trật tự trong tình huống có dịch bệnh bùng phát trong nước.

* Tung tin trên Facebook ở Huế xuất hiện virus Corona, bị triệu tập

Tối 29-1, TS.BS Nguyễn Thanh Xuân - phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế - cho biết thông tin bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân bị nhiễm virus Corona mới đăng tải lên Facebook là sai sự thật.

Theo đó, tài khoản Facebook Nhàn Lê đăng tải nội dung một bệnh nhân Trung Quốc ngụ ở Vũ Hán bị nhiễm virus Corona và phải nhập viện và đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Nội dung trên sau khi đăng tải đã gây hoang mang dư luận ở Huế. Hiện bệnh viện đã có văn bản gửi Công an tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu xác minh, làm rõ chủ nhân tài khoản Facebook trên.

* Mâu thuẫn với gia đình, phóng hỏa đốt nhà rồi tự sát

Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, đang xác minh làm rõ vụ hủy hoại tài sản rồi tự tử.

Theo đó, tối ngày 25-1 (mùng 1 Tết), Lê Minh Tiến (SN 1984, trú tại ấp 8, xã Khánh Tiến, huyện U Minh) có mâu thuẫn với gia đình.

Bực tức, Tiến lấy dầu đổ đốt tàu cá của gia đình. Chưa dừng lại, Tiến lấy dầu đổ lên vách đốt nhà rồi bất ngờ dùng dao đâm vào ngực tự tử.

Vì mâu thuẫn gia đình nên Tiến đã tự phóng hỏa đốt nhà rồi lấy dao tự sát

May mắn, 2 đám cháy được người nhà phát hiện, tri hô cùng hàng xóm chữa cháy kịp thời nên không thiệt hại nhiều. Đồng thời đưa Tiến đi bệnh viện cấp cứu.

* Hàng nghìn người biểu tình phản đối cải cách lương hưu tại Pháp

Ngày 29-1, hàng nghìn người lại đổ ra đường ở thủ đô Paris, Pháp để phản đối kế hoạch cải cách lương hưu của chính phủ, chỉ trích chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron thờ ơ trước làn sóng biểu tình.

Cuộc tuần hành trên diễn ra chỉ 1 ngày sau khi quốc hội Pháp bắt đầu xem xét dự luật cải cách lương hưu. Những người biểu tình đã đem theo các tấm biểu ngữ và hô vang những khẩu hiệu phản đối chính phủ.

Trước đó, xung đột đã nổ ra giữa nhóm lính cứu hỏa tham gia biểu tình và cảnh sát chống bạo động tại Paris.

Người biểu tình tập trung tại thủ đô Paris, Pháp, ngày 9-1-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện Tổng thống Macron vẫn đang thúc đẩy kế hoạch cải cách lương hưu và cho rằng luật mới sẽ công bằng hơn. Tuy nhiên, các liên đoàn lao động lại cho rằng những người lao động bị ảnh hưởng sẽ phải làm việc với thời gian dài hơn mà vẫn nhận được mức lương hưu như cũ.

* Việt Nam mong muốn các bên đối thoại, giải quyết xung đột Syria

Ngày 29-1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp nghe báo cáo về tình hình nhân đạo tại Syria, dưới sự chủ trì của Việt Nam, nước Chủ tịch luân phiên tháng 1-2020.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo, cho biết từ đầu tháng 12-2019 đến nay, tình hình nhân đạo tại vùng Tây Bắc Syria trở nên nghiêm trọng hơn do bạo lực gia tăng.

Khoảng 80 dân thường đã thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, hơn 350.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, bày tỏ quan ngại về việc tình hình nhân đạo tại vùng Đông Bắc Syria tiếp tục diễn biến phức tạp.

Để góp phần giải quyết tình hình cấp thiết nêu trên, Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi các bên liên quan tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là luật nhân đạo quốc tế, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ thường dân.