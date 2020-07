[Audio 29-7-2020] Xử phạt đối tượng thông tin sai sự thật liên quan đến Covid-19

Triệt phá tụ điểm ma túy, thu giữ nhiều “vũ khí nóng”

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, cho biết, khoảng 12h ngày 28-7, đơn vị này đã kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Đoàn Thị Cúc, SN 1983, ở khu 6, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, đang bán ma túy tại nhà cho 2 đối tượng. Cùng thời điểm, tại một căn nhà ở đường Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Công an huyện Gia Lộc cũng đã tiến hành bắt giữ Đoàn Văn Linh, SN 1989, trú tại khu 6, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, do có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật của vụ án. Ảnh: TTXVN

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Cúc và Linh, lực lượng chức năng thu giữ 61 gói giấy nhỏ màu trắng; 30 túi nylon nhỏ màu trắng đều có chứa chất ma túy với tổng trọng lượng hơn 39 gam ma túy, 4 khẩu súng tự chế các loại…

Xử phạt đối tượng thông tin sai sự thật liên quan đến Covid-19

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với đối tượng Vương Thị Thanh Huyền (SN 1995, trú tại thành phố Huế) là chủ tài khoản mạng xã hội Facebook “Vương Huyền Túi” vì tung tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng làm việc với chủ tài khoản mạng xã hội Facebook “Vương Huyền Túi”. Ảnh TTXVN

Trước đó, vào tối 27-7, bà Huyền đọc được thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội Facebook rồi tải về và đăng trên trang Facebook cá nhân “Vương Huyền Túi” của mình. Sau khi được nhắc nhở và nhận ra việc làm của bản thân là không đúng, sáng 28-7, bà Huyền đã chủ động gỡ bài đăng này.

Bắt 2 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc để trốn cách ly

Vào lúc 3h20 ngày 29-7, Tổ tuần tra Biên phòng thuộc Đồn Biên phòng Xà Lực (thuộc Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) trong lúc làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, phối hợp chống buôn lậu trên vùng biển phụ trách, đã phát hiện một tàu có dấu hiệu nghi vấn chạy từ hướng Campuchia về đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

Tổ công tác phát tín hiệu dừng tàu kiểm tra hành chính, qua đó phát hiện trên tàu có 4 người, trong đó có 2 người là: Phạm Văn Trường (SN 1988; quê Ninh Bình) và Trần Thị Linh (SN 2000; quê Thanh Hóa), cả 2 mang theo hành lý, vật dụng.

Trường và Linh khai đã sang Campuchia làm ăn lâu, do lúc này có dịch bệnh Covid-19 nên đã tìm cách trốn về Việt Nam nhằm tránh bị cách ly y tế 14 ngày. Hiện Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Xà Lực đã đưa 4 người đến Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc thực hiện cách ly y tế bắt buộc, sau đó tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Dọa tung clip nóng để chiếm đoạt 55 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1996, trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Trước đó, vào ngày 18-7, Công an huyện Nam Đàn nhận được trình báo của chị L.T.H. (28 tuổi, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về việc chị liên tục bị số điện thoại lạ nhắn tin đe dọa đang lưu giữ hình ảnh, clip cá nhân có nội dung nhạy cảm và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định Nguyễn Ngọc Sơn là đối tượng nhắn tin, gọi điện yêu cầu chị H. chuyển tiền. Chiều ngày 18-7, khi đang nhận số tiền 55 triệu đồng của chị H., Sơn đã bị công an bắt giữ.

Tổng thống Belarus xác nhận nhiễm Covid-19

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 28-7 thông báo ông nhiễm Covid-19 nhưng không có triệu chứng và đã phục hồi.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (đeo kính đen) dự lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng ở Matxcơva, Nga, ngày 24-6-2020

Ông Lukashenko trước đó nhiều lần bác bỏ mối đe dọa do Covid-19 gây ra, ca ngợi những biện pháp điều trị kiểu dân gian và từ chối đóng cửa đất nước, khiến Belarus trở thành một ngoại lệ của châu Âu trong đại dịch.

Trung Quốc tuyên bố rút hết quân khỏi biên giới với Ấn Độ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nước này và Ấn Độ đã “hoàn tất việc rút quân” khỏi hầu hết khu vực biên giới tranh chấp giữa đôi bên. “Tình hình trên thực địa tiếp tục hạ nhiệt và xuống thang căng thẳng. Những binh sĩ đóng tại biên giới của cả hai nước đã hoàn thành việc rút quân ở hầu hết các địa điểm”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân ngày 28-7 nói tại một cuộc họp báo thường kỳ.

Tuy nhiên sau đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ bác bỏ thông tin từ phía Trung Quốc, cho rằng việc Trung Quốc tuyên bố hai nước đã hoàn tất việc rút binh sĩ ở biên giới là không chính xác.