[AUDIO 29-5-2020] Tạm giữ đối tượng đánh đập tàn nhẫn con gái 5 tuổi do đổ cát vào gạo

16:50 29/05/2020 0 Nguyễn Minh - Mỹ Nhung (Tổng hợp)

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bé trai 4 tuổi tử vong do rơi xuống hố ga; Tuyên phạt 18 năm tù đối tượng bỏ trốn sau vụ án giết người; Tạm giữ đối tượng đánh đập tàn nhẫn con gái 5 tuổi do đổ cát vào gạo; Bị nghi khiến cháu gái mang thai, bố dượng tới nhà chém vợ chồng con gái; Cổ phiếu Twitter và Facebook sụt giảm do sắc lệnh mới về mạng xã hội; Công an Trung Quốc cam kết hỗ trợ cảnh sát Hồng Kông ngăn chặn bạo lực và tái lập trật tự; Ổ dịch mới không rõ nguồn lây ở Trung Quốc.