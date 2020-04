[AUDIO 29-4-2020] Dịch vụ vui chơi giải trí ở TP.HCM tiếp tục đóng cửa

Dịch vụ vui chơi giải trí ở TP.HCM tiếp tục đóng cửa

Ngày 28-4, UBND TP.HCM tiếp tục yêu cầu các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí tạm dừng hoạt động. Cụ thể, các loại hình dịch vụ như: cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, spa, mát xa, xông hơi, các khu vui chơi giải trí, sân khấu, rạp chiếu phim… sẽ tạm đóng cửa trong thời gian phòng chống dịch CoVid-19.

Thành phố đề nghị người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng và nơi làm việc

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị nhà nước tổ chức được phép làm việc bình thường nhưng phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch đối với người đến trụ sở làm việc. Các cuộc họp không quá 30 người tham dự, đảm bảo giãn cách tối thiểu là 1 mét giữa người với người.

Các nội dung chỉ đạo trên được áp dụng từ ngày 29-4-2020 cho đến khi có chỉ đạo, hướng dẫn mới.

Khởi tố lái xe tải cán tử vong bé hơn 1 tuổi rồi phi tang

Ngày 28-4, Công an TX. Hoàng Mai, Nghệ An, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Vinh (33 tuổi) trú tại phường Quỳnh Phương để điều tra về hành vi “Vi phạm quy tắc giao thông, lỗi lùi xe không chú ý quan sát gây tai nạn”.

Trước đó, khoảng 8h ngày 22-4, lái xe Vinh điều khiển chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng, trong lúc lùi xe đã không may cán phải bé trai hơn 1 tuổi đang chơi phía sau xe khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi sự việc xảy ra, Vinh đã nhanh chóng xuống xe bế thi thể bé trai đi nơi khác giấu, rồi quay lại dùng đất lấp lên những vết máu ở hiện trường và lái xe rời đi. Tuy nhiên, toàn bộ diễn biến sự việc được camera của một nhà dân ghi lại.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến cháu bé tử vong

Các tuyến xe buýt của Đà Nẵng được phép hoạt động trở lại

Ngày 28-4, Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng có văn bản cho phép các tuyến xe buýt nội thành và liên tỉnh của Đà Nẵng hoạt động trở lại sau khoảng một tháng tạm dừng để phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, từ ngày 29-4, các tuyến xe buýt sẽ hoạt động trở lại trong khung giờ từ 6h - 19h hàng ngày, giãn cách 30 phút/chuyến trong giờ cao điểm và 45 phút/chuyến trong giờ thấp điểm.

Các tuyến xe buýt liên tỉnh của Đà Nẵng hoạt động lại từ 29-4

Tuy nhiên, mỗi xe chỉ được vận chuyển 50% số lượng hành khách theo sức chứa; bố trí chỗ ngồi cho khách trên xe cách nhau ít nhất 1m và không quá 20 người trên xe.

Không đeo khẩu trang khi thăm bệnh viện, Phó Tổng thống Mỹ bị chỉ trích

Trên trang web chính thức, bệnh viện Mayo Clinic, bang Minnesota, Mỹ đã yêu cầu tất cả mọi người phải tuân thủ quy định đeo khẩu trang nhằm giảm nguy cơ lây lan Covid-19.

Tuy nhiên, trong chuyến thăm bệnh viện vào ngày 28-4-2020, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã từ chối đeo khẩu trang, hành động này của ông ngay lập tức bị chỉ trích.

Trả lời báo chí, Phó Tổng thống Mỹ nói rằng, ông nghĩ đeo khẩu trang là không cần thiết vì ông được xét nghiệm Covid-19 thường xuyên và không mắc bệnh. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên ông Pence gây tranh cãi vì không đeo khẩu trang.

Hơn 700 người Iran chết vì uống rượu để diệt Covid-19

Theo thống kê của giới chức Iran, ngộ độc rượu khiến 728 người tại nước này thiệt mạng từ ngày 20-2 đến ngày 7-4, cao hơn 10 lần so với con số tử vong trung bình hàng năm tại Iran.

Nhiều thông tin trên mạng xã hội của Iran cho rằng uống rượu hay mật ong có thể giúp họ an toàn trước Covid-19. Tuy nhiên, Iran cấm uống rượu nên nhiều người dân đã nhờ cậy các đối tượng buôn rượu lậu để có thể sử dụng rượu, do đó, đã gây ra các vụ ngộ độc rượu tại đất nước này.

Iran hiện là ổ dịch lớn nhất tại Trung Đông với 5.877 ca tử vong và 92.584 ca mắc Covid-19.

Hơn 58.000 người chết vì Covid-19 tại Mỹ

Theo số liệu thống kê, tính đến chiều 28-4 theo giờ địa phương, Mỹ ghi nhận thêm gần 1.900 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số người chết vì dịch viêm phổi cấp ở Mỹ lên 58.682 ca.

Hơn 58.000 người đã tử vong do Covid-19 tại Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Trong vòng 24h qua, Mỹ cũng có thêm hơn 20.000 ca mắc Covid-19, nâng số người mắc bệnh tại nước này lên hơn 1,03 triệu ca. Số người mắc Covid-19 tại Mỹ đã tăng gấp đôi trong vòng 18 ngày và hiện chiếm khoảng 1/3 số ca bệnh trên thế giới. Trước tình hình này, các chuyên gia cho rằng, số người mắc và tử vong do Covid-19 sẽ tiếp tục tăng nếu các bang mở cửa trở lại quá sớm khi chưa đáp ứng được năng lực xét nghiệm quy mô lớn.