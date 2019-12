[Audio 29-12-2019] Điều tra nghi án một phụ nữ tử vong do uống nhầm cốc trà sữa bị bỏ độc

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Điều tra nghi án một phụ nữ tử vong do uống nhầm cốc trà sữa bị bỏ độc; Đột kích 6 tụ điểm cá độ bóng đá tại Gia Lai; Mua quân phục Công an để “làm màu” với bạn gái; Sập tường khi dỡ nhà, 5 người chết, 2 người bị thương; Xả súng ở miền Trung Mexico khiến 11 người thương vong; Quân đội miền Đông Libya chuẩn bị tấn công các khu vực lân cận Tripoli…

29/12/2019

* Điều tra nghi án một phụ nữ tử vong do uống nhầm cốc trà sữa bị bỏ độc

Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin một phụ nữ ở Thái Bình tử vong, nghi do bị đầu độc bằng trà sữa.

Theo thông tin lan truyền, nữ nghi phạm trú xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình có tình cảm với chồng của chị họ nên đã lên kế hoạch thực hiện hành vi hạ độc chị họ của mình. Nghi phạm này đã mua 6 cốc trà sữa rồi bỏ thuốc độc vào, sau đó gửi cho chị họ.

Hiện Công an tỉnh Thái Bình đã tạm giữ nghi phạm phục vụ điều tra



Tuy nhiên, cũng theo nguồn thông tin này, người chị họ sau khi nhận được trà sữa chưa kịp uống mà để ở cơ quan. Tại đây, một phụ nữ là đồng nghiệp với người chị họ đã uống 1 cốc trà sữa và tử vong sau đó.

Hiện Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ nữ nghi phạm trong vụ án để phục vụ điều tra.

* Đột kích 6 tụ điểm cá độ bóng đá tại Gia Lai

Hàng chục trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai bất ngờ ập vào các tụ điểm cá độ ở TP Pleiku, thị xã An Khê và các huyện Đak Pơ, Mang Yang, Chư Sê, Chư Pah, hôm 28-12.

Qua khám xét, cảnh sát tạm giữ lên tới hơn 700 triệu đồng tiền mặt và thu giữ nhiều thẻ ATM, gần 40 máy tính mà nhóm trên dùng để phục vụ cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Cơ quan công an xác định số tiền giao dịch mà các nhóm cá độ thực hiện khoảng hơn 100 tỷ đồng. 10 người đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi Đánh bạc.

* Mua quân phục Công an để “làm màu” với bạn gái

Rạng sáng 27-12, tổ tuần tra thuộc Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP Thủ Dầu Một làm nhiệm vụ trên đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Hòa Phú, phát hiện Trần Ngọc Anh (30 tuổi, quê Trà Vinh) mặc quân phục ngành Công an Nhân dân, có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong balo của Ngọc Anh có một áo cảnh sát cơ động, 1 áo công an cùng gắn quân hàm thượng úy và 1 bảng tên ghi tên Trần Ngọc Anh số hiệu 494-252.

Ngọc Anh khai, mua quân phục công an chỉ để gây ấn tượng với bạn gái

Thanh niên này khai nhận, hiện đang làm nghề lái xe. Để gây ấn tượng với bạn gái, gã lên mạng xã hội facebook mua quân phục công an và mặc mỗi lần đi chơi.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

* Sập tường khi dỡ nhà, 5 người chết, 2 người bị thương

Khoảng 13h30 chiều 28-12, tại thôn U Sủ, xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, gia đình ông Lù Văn Xuân dỡ nhà cũ để dựng lại nhà mới. Nhiều bà con, anh em đến giúp gia đình ông Xuân dỡ nhà thì không may một bức tường bị đổ sập đè trúng vào nhóm người.

Do tình huống bất ngờ nên nhiều người không kịp chạy thoát. Vụ sập tường làm 5 người đều là nam giới chết tại chỗ, trong đó có hai thiếu niên. Ngoài ra còn hai người bị thương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện huyện Hoàng Su Phì.

Hiện bệnh viện đang tập trung cứu chữa cho hai nạn nhân bị thương trong vụ sập tường, trong đó có một bệnh nhân bị đa chấn thương nặng vỡ xương chậu, vỡ xương đùi và ảnh hưởng vùng nội tạng. Một trường hợp khác bị chấn thương cột sống, không nguy kịch đến tính mạng.

* Quân đội miền Đông Libya chuẩn bị tấn công các khu vực lân cận Tripoli

Ngày 28-12, người phát ngôn của Quân đội miền Đông Libya (LNA) Ahmed al-Mismari cho biết LNA đang chuẩn bị để thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các địa điểm xung quanh Tripoli, tạo điều kiện thuận lợi để tiến sâu hơn vào khu vực thủ đô.

Tướng Haftar đã kêu gọi các quan chức LNA nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao để giành lại quyền kiểm soát Tripoli từ các lực lượng thân cận với Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) được Liên hợp quốc công nhận.

Các tay súng ủng hộ Chính phủ được LHQ bảo trợ xung đột với lực lượng nổi dậy Quân đội quốc gia Libya (LNA) tại Tripoli

Theo ông al-Mismari, các lực lượng tinh nhuệ của LNA đang chuẩn bị tiến vào các khu dân cư chính ở Tripoli.

LNA đã kiểm soát được các khu vực chiến lược trên cung đường dẫn đến sân bay Tripoli và chỉ còn cách trung tâm thủ đô chưa đầy 4km.

Các hoạt động quân sự được đẩy mạnh của LNA là nguyên nhân chính dẫn đến việc GNA đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ quân sự.

* Xả súng ở miền Trung Mexico khiến 11 người thương vong

Hãng Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương cho biết 6 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ xả súng vào sáng 28-12 tại thành phố Uriangato, thuộc bang Guanajuato của Mexico.

Theo truyền thông địa phương, khoảng 3 giờ 15 phút, những phần tử vũ trang đã xả súng vào một nhóm người tại một trạm xăng ở gần quán bar Burladero tại trung tâm thành phố Uriangato.

Văn phòng Thị trưởng thành phố Uriangato ra thông cáo cho biết cảnh sát địa phương ban đầu tìm thấy 5 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong vụ xả súng, cùng với một khẩu súng bị bỏ lại và các vỏ đạn.