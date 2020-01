[Audio 29-01-2020] Mỹ muốn đưa chuyên gia sang giúp Trung Quốc đối phó virus corona

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau: Tạm dừng đón khách du lịch từ vùng có dịch ở Trung Quốc vào Việt Nam; Triệt phá sới chọi gà ngày mùng 4 Tết; Khởi tố đối tượng lừa trẻ con, định bắt trộm gà; Án mạng tại sòng lắc bầu cua tối mùng 3 Tết; Mỹ muốn đưa chuyên gia sang giúp Trung Quốc đối phó virus corona; Thị trưởng Vũ Hán nêu lý do "giấu" dịch khiến 132 người chết.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

* Tạm dừng đón khách du lịch từ vùng có dịch ở Trung Quốc vào Việt Nam

Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam vừa có văn bản số 78/TCDL-LH gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc yêu cầu tạm dừng đưa, đón khách du lịch đến vùng có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV gây ra.

Công văn đề nghị, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; tạm dừng tổ chức các đoàn khách du lịch tới các tỉnh, thành phố Trung Quốc đang có dịch, có người mắc bệnh dịch, không đón khách du lịch từ vùng có dịch vào Việt Nam.

Quản lý và theo dõi chặt lịch trình, tình hình sức khỏe, hạn chế di chuyển đối với du khách Trung Quốc, khách du lịch nước ngoài đã qua vùng dịch nhập cảnh Việt Nam trong vòng 14 ngày theo khuyến cáo của cơ quan y tế có thẩm quyền.

* Triệt phá trường chọi gà ngày mùng 4 Tết

Khoảng 11h trưa ngày 28-1 (tức mùng 4 Tết), lực lượng chức năng Công an tỉnh Cà Mau đã bất ngờ ập vào một bãi đất trống ở xã An Xuyên (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền.

Tại hiện trường, công an cũng tạm giữ hàng chục triệu đồng, 5 con gà, 4 cặp cựa, 1 cân đồng hồ, 20 xe máy và một số tang vật khác.

Theo cơ quan chức năng, trường gà này được tổ chức nằm giữa đồng ruộng, có địa hình khó khăn, có người cảnh giới xung quanh nên rất khó tiếp cận. Lực lượng công an đã phải lội xuống mương mới áp sát được.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định.

* Khởi tố đối tượng lừa trẻ con, định bắt trộm gà

Ngày 28-1, Công an huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hoàng Giang (trú tại phường 3, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sáng 19-1, Giang điều khiển xe máy từ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp sang tỉnh Vĩnh Long. Khi đến nhà anh Huỳnh Thanh Tâm tại xã Tân Hưng, huyện Bình Tân, Giang phát hiện bên hông nhà có nhiều con gà để sẵn trong giỏ xách nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Sau khi quan sát chỉ có bé trai 10 tuổi là con của anh Tâm đang ở nhà, Giang dừng xe đi vào bên trong. Nghi phạm lấy điện thoại gọi cho người khác và đưa cho bé trai này nghe với nội dung cho bắt gà mang đi.

Bé trai nghĩ là cha dặn nên cho Giang vào nhà bắt 9 con gà trống mang đi. Khi đó, Giang có biểu hiện vội vã nên bé trai này nghi ngờ và đã chặn đầu xe không cho Giang đi.

Giang điều khiển xe bỏ chạy thì người dân đuổi theo và thông báo cho lực lượng công an chốt chặn bắt giữ đối tượng cùng tang vật. Qua xác minh, Giang có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

* Án mạng tại sòng lắc bầu cua tối mùng 3 Tết

Sáng 28-1, ông Nguyễn Đình An, Trưởng Công an xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Theo Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 27-1 (mùng 3 Tết), tại sòng lắc bầu cua ở thôn Hiền Lương, xã Bình Giang, do mâu thuẫn, Nguyễn Chính L. (SN 1983, trú tại xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bị một đối tượng dùng dao nhọn đâm tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn.

Lực lượng công an đang khám nghiệm tại hiện trường vụ án

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Giang và Công an huyện Thăng Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam bảo vệ hiện trường, tạm giữ một đối tượng để phục vụ quá trình điều tra, truy tìm hung thủ.

Hiện vụ án mạng đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Mỹ muốn đưa chuyên gia sang giúp Trung Quốc đối phó virus corona

Trong cuộc họp báo tại Washington ngày 28-1 về phản ứng của Mỹ đối với dịch viêm phổi do virus corona mới gây ra, ông Alex Azar, Bộ trưởng Y tế Mỹ cho biết họ đang chờ câu trả lời từ chính phủ Trung Quốc sau khi Washington đề xuất với Bắc Kinh về việc thành lập một nhóm làm việc song phương, hoặc cho phép nhóm chuyên gia từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) tới Trung Quốc để đối phó với dịch bệnh. Các chuyên gia này đều đang hoạt động dưới sự ủy quyền của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Một nhân viên y tế viết tên của đồng nghiệp lên áo bảo hộ tại một bệnh viện ở Vũ Hán

“Chúng tôi hy vọng chính phủ Trung Quốc sẽ chấp nhận đề xuất của chúng tôi khi các chuyên gia CDC đã sẵn sàng và có thể ngay lập tức lên đường tới Trung Quốc trên cơ sở (phối hợp) song phương hoặc dưới sự bảo trợ của Tổ chức Y tế Thế giới”, Bộ trưởng Y tế Mỹ cho biết thêm.

* Thị trưởng Vũ Hán nêu lý do "giấu" dịch khiến 132 người chết

Trong bài trả lời phỏng vấn với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV ngày 27-1, Thị trưởng Vũ Hán Zhou Xianwang nói rằng, là một quan chức địa phương, ông không có thẩm quyền công bố thông tin như bùng phát dịch bệnh khi chưa nhận được sự phê duyệt của cấp trên.

Ông cho biết ngay sau khi Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức cuộc họp và coi virus corona là một dịch lây nhiễm cấp B, chính quyền Vũ Hán đã thực hiện các bước đi quyết đoán, bao gồm phong tỏa thành phố để ngăn dịch lây lan.