[Audio 28-5-2020] Tạm giữ kẻ nghiện ma túy đá dùng dao khống chế bé gái 2 tuổi

Tạm giữ kẻ nghiện ma túy đá dùng dao khống chế bé gái 2 tuổi

Ngày 28-5, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Tuấn Vũ (SN 1993, trú tại xã Phú Thạnh, Nhơn Trạch) để điều tra, làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Khoảng 17h ngày 26-5, đối tượng Phạm Tuấn Vũ vào quán nhậu tại xã Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch) cướp 1 xe mô tô chạy đi. Trên đường bị người dân truy đuổi, Vũ thấy cháu L (SN 2018) đang chơi nên dừng xe, kề dao vào cổ cháu bé. Được người nhà cháu L khuyên can, Vũ đòi phải chở hắn đi mua ma túy trong khi vẫn khống chế con tin nhỏ tuổi trên xe. Lực lượng Công an đã vây bắt Vũ và giải cứu thành công cháu L. Đối tượng khai nhận thường xuyên sử dụng ma túy đá.

Phạt khách nữ gây náo loạn máy bay 8,5 triệu đồng

Nhà chức trách hàng không tại sân bay Chu Lai đã ra quyết định xử phạt nữ hành khách gây náo loạn trên chuyến bay VN1463 từ sân bay Chu Lai về Tân Sơn Nhất chiều 26-5, mức phạt là 8,5 triệu đồng.

Hôm đó, thấy người ngồi hàng dưới đề nghị dựng thẳng lưng ghế máy bay, nữ hành khách đã quay lại chửi bới, mạt sát, sau đó tiếp tục xúc phạm tiếp viên trưởng máy bay. Cơ trưởng đã đề nghị an ninh hỗ trợ đưa nữ hành khách này cùng một nam hành khách xuống máy bay, bàn giao cho nhà chức trách. Chuyến bay vì thế đã khởi hành chậm 30 phút so với dự kiến.

Khởi tố lái xe hất CSGT lên nắp ca pô rồi phóng bạt mạng

Sáng 28-5, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Trần Trọng Phi (SN 1987, trú xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Tối 26-5, thấy tổ CSGT-TT Công an huyện Hương Sơn ra hiệu lệnh dừng kiểm tra, Trần Trọng Phi khi đó đang lái chiếc ô tô mang BKS 38A-158.91 không chấp hành mà cố thủ trên xe 10 phút rồi bất ngờ tăng ga, đâm thẳng vào tổ công tác khiến một CSGT bị hất lên nắp ca pô xe. Chiếc xe chạy hơn 3km với vận tốc hơn 100 km/h, sau đó đã bị người dân chặn được.

Sòng Poker trong biệt thự ở Sài Gòn

Ngày 28-5, Park Han Seol và 13 người, trong đó có 3 người Hàn Quốc đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 2 tạm giữ. 2 ngày trước đó, cảnh sát đã ập vào căn biệt thự ở Đường 42, phường Thảo Điền, quận 2, bắt quả tang sòng bạc bằng hình thức Poker do Park Han Seol tổ chức. Hàng chục triệu đồng, ngoại tệ, phỉnh nhựa, thẻ thành viên Poker club... và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc bị thu giữ.

Cơ quan điều tra xác định, Park Han Seol thuê biệt thự từ đầu tháng 5 với giá 5.000 USD mỗi tháng, lôi kéo nhiều người đến sát phạt để thu “xâu”.

Mỹ có thể tiến hành thử hạt nhân “trong vòng vài tháng”

Theo quan chức Lầu Năm Góc, một vụ thử hạt nhân có thể được tiến hành trong vòng vài tháng nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra mệnh lệnh có liên quan đến các vấn đề địa chính trị.

Tuyên bố được đưa ra sau thông tin được Washington Post đăng tải tuần trước về “một cuộc đối thoại đang diễn ra” ở Nhà Trắng về việc có tiến hành cuộc thử hạt nhân trực tiếp đầu tiên của Mỹ kể từ năm 1992 hay không. Một quan chức cấp cao nói với tờ báo rằng vụ thử như vậy sẽ phát đi thông điệp tới Nga và Trung Quốc, đồng thời được xem như một con bài mặc cả trong các cuộc đối thoại về kiểm soát vũ khí.

Anh rút toàn bộ nhà ngoại giao khỏi Triều Tiên

Reuters đưa tin, Đại sứ Anh tại Triều Tiên Colin Crooks ngày 28-5 thông báo trên Twitter rằng nước này sẽ tạm đóng đại sứ quán ở Triều Tiên và đưa các nhà ngoại giao rời khỏi quốc gia Đông Á. Quyết định này được đưa ra do “các lệnh hạn chế nhập cảnh vào Triều Tiên khiến Anh không thể luân chuyển nhân viên và duy trì hoạt động của sứ quán”.

Thông báo nêu rõ Anh sẽ vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Triều Tiên và sẽ đưa đại diện trở lại Bình Nhưỡng sớm nhất có thể.

Trước Anh, một số nước như Đức, Pháp cũng đã rút nhà ngoại giao ra khỏi Triều Tiên do các biện pháp chống dịch cứng rắn của quốc gia này. Triều Tiên tới nay khẳng định chưa ghi nhận bất cứ ca Covid-19 nào.