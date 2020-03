[Audio 28-3-2020] Từ hôm nay, toàn dân thực hiện cao điểm chống dịch Covid-19

Bản tin phát thanh ngày 28-3-2020

Toàn dân thực hiện cao điểm chống dịch Covid-19

Từ ngày 28-3 tới ngày 15-4, theo chỉ đạo của Thủ tướng, toàn quốc áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người, dừng hoạt động hội họp, nghi lễ tôn giáo, tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ… để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Không đeo khẩu trang ra đường sẽ bị phạt tiền lên đến 300.000 đồng

Chiều 27-3, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo việc không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt từ 100.000 - 300.000 đồng (theo điểm a, khoản 1, điều 11 Nghị định số 176/2013).

Tổ chức, cá nhân không chấp hành biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, hạn chế tập trung đông người… bị xử phạt từ 5 triệu - 10 triệu đồng (theo khoản 4, điều 11, Nghị định 176/2013).

Bắt 3 cán bộ hải quan trong vụ án buôn lậu xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai

Bốn bị can bị khởi tố trong vụ án

Ngày 27-3-2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự. Các bị can bị khởi tố gồm: Hoàng Duy Huân, Phùng Như Tùng, Lê Khánh Hương cán bộ Tổng cục Hải quan và Lê Thị Thanh Hương- Phó Giám đốc Trung tâm công nghệ địa chất, khoáng sản – Viện khoa học địa chất và khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Xử lý nghiêm nam thanh niên tung tin thất thiệt "bạn gái bị quấy rối trong khu cách ly"

Ngày 27-3, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt hành chính đối với nam thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Nam thanh niên bị xử phạt vì tung tin sai sự thật

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Cầu Giấy phát hiện tài khoản facebook T.X.L đưa thông tin bạn gái bị quấy rối tại khu cách ly. Thông tin này sau khi được đăng tải thu hút được nhiều bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội.

Hiện, Công an quận Cầu Giấy đã triệu tập chủ tài khoản là P.T (SN 1990; trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) để làm rõ sự việc.

Thư ký thân cận mắc Covid-19, Tổng thống Bzazil vẫn coi thường dịch bệnh

Sau khi thư ký thân cận có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS – CoV-2, Tổng thống Brazli Jair Bolsonaro vẫn tiếp tục duy trì thái độ chủ quan, coi thường dịch bệnh Covid-19.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 22-3, nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ vẫn còn gọi đó là “một chút cúm”, thậm chí ông còn cho rằng truyền thông cố tình “làm quá” khiến dân chúng hoảng sợ.