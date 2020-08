[Audio 2-8-2020] Bão số 2 gây mưa to đến rất to từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau: Bão số 2 gây mưa to đến rất to từ Thanh Hóa đến Quảng Bình; Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng lịch trình của người nghi nhiễm Covid-19; Đôi nam nữ “ôm” 32 bánh heroin từ Sơn La về Hà Giang tiêu thụ; Lái taxi đâm khách do mâu thuẫn từ… chiếc lồng chim; TikTok thoái vốn để tránh bị “cấm cửa” tại Mỹ; Lính Congo say xỉn, xả súng bắn chết ít nhất 13 người.

Bão số 2 gây mưa to đến rất to từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 7h ngày 2-8, vị trí của tâm bão số 2 ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trưa và đầu giờ chiều hôm nay 2-8, bão đổ bộ đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Nghệ An và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 2, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình còn có mưa to đến rất to. Từ nay đến ngày 5-8, Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng lịch trình của người nghi nhiễm Covid-19

Cơ quan chức năng chiều 1-8 đã làm việc với chị T (29 tuổi, trú ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin gây hoang mang dư luận trên trang Facebook cá nhân.

Vào tối 31-7, chị T. đã đăng tải bức ảnh chụp lịch trình được cho là của một người nghi nhiễm Covid-19 ở Huế lên trang Facebook cá nhân. Hành vi đăng tải lịch trình của bệnh nhân nghi nhiễm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố là trái quy định. Chị T. bị phạt 7,5 triệu đồng và được yêu cầu gỡ thông tin nói trên.

Tính đến sáng 2-8, Việt Nam hiện có 590 ca nhiễm Covid-19, với 4 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca liên quan đến Đà Nẵng và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh.

Đôi nam nữ “ôm” 32 bánh heroin từ Sơn La về Hà Giang tiêu thụ

Vào lúc 18h ngày 1-8, tại khu vực Bến xe khách Sơn La, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên, Cục Hải quan Điện Biên phát hiện, bắt quả tang đôi nam nữ đang vận chuyển 32 bánh heroin.

Đó là Lầu Văn Sầu (SN 1999) và Đồng Thị Thủy (SN 1984) cả hai cùng trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ khu vực Sơn La về tỉnh Hà Giang với số tiền 50 triệu đồng, đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Lái taxi đâm khách do mâu thuẫn từ… chiếc lồng chim

Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang điều tra nguyên nhân vụ lái taxi đâm hành khách bị thương. Nạn nhân là anh Lê Nguyên Thanh (SN 1970, ở xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột), gọi taxi của hãng xe Quyết Tiến để đi từ nhà ra trung tâm thành phố chiều 1-8.

Anh Thanh có mang theo một lồng chim. Người lái xe sợ nước trong lồng chim đổ ra sẽ bẩn xe nên đã đổ hết nước rồi mới cho vào cốp. Hai người lên xe tiếp tục lời qua tiếng lại. Anh Thanh nói không đi xe nữa, mở cốp lấy đồ thì bất ngờ bị lái taxi rút dao đâm vào lưng phải đi cấp cứu. Lái xe đã vứt dao, để xe lại và bỏ trốn khỏi hiện trường.

TikTok thoái vốn để tránh bị “cấm cửa” tại Mỹ

Công ty ByteDance của Trung Quốc đã chấp nhận thoái vốn khỏi chi nhánh TikTok ở Mỹ chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo cấm ứng dụng này tại Mỹ.

Theo đề xuất thoái vốn của ByteDance, tập đoàn Microsoft sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ toàn bộ dữ liệu người dùng TikTok ở Mỹ. Ngoài ra, một công ty khác, không phải Microsoft, sẽ tiếp quản TikTok ở Mỹ. Nhà Trắng từ chối bình luận liệu Tổng thống Trump có chấp nhận kế hoạch nhượng bộ nêu trên của ByteDance hay không.

Giới chức Mỹ cáo buộc TikTok gây ra mối đe dọa đến an ninh quốc gia khi tiếp cận một lượng lớn dữ liệu cá nhân của người dùng. Ứng dụng này hiện có tới khoảng 80 triệu người dùng hàng ngày tại Mỹ.

Lính Congo say xỉn, xả súng bắn chết ít nhất 13 người

Một binh sĩ thuộc lực lượng quân đội Congo trong tình trạng say xỉn, đã xả súng vào đám đông, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, 9 người bị thương. Sự việc được xác định xảy ra tại quận Sange, thành phố Uvira, thuộc tỉnh Kivu, miền Nam Congo tối 30-7 (theo giờ địa phương). Người phát ngôn quân đội Congo cho biết, người lính đó vẫn sở hữu vũ khí và đang bỏ trốn. Quá trình truy tìm, lực lượng chức năng có thể nổ súng tiêu diệt nếu cần.

Vụ nổ súng đã khiến người dân địa phương nổi giận phản đối. Lãnh đạo địa phương cũng yêu cầu quân đội cùng lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đóng tại đây nhanh chóng rời đi, giúp giảm bớt căng thẳng.