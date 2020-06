[AUDIO 27-6-2020] Việt Nam chỉ còn 16 ca bệnh Covid-19, phi công người Anh sức khỏe ổn định

* Việt Nam chỉ còn 16 ca bệnh Covid-19, phi công người Anh sức khỏe ổn định

Sáng 27-6, Việt Nam còn 23 bệnh nhân Covid-19, trong đó đã có 7 ca âm tính 1-2 lần SARS-CoV-2. Ca bệnh nặng nhất là phi công người Anh sau hơn 100 ngày điều trị đã ổn định hơn cả về tâm lý, thể lực. Tuy nhiên, bệnh nhân cần thêm thời gian để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động, trong quá trình hồi phục có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.

Phi công người Anh đang dần hồi phục sức khỏe

Được biết, cơ quan bảo hiểm của người bệnh sẽ là đơn vị tiếp nhận bệnh nhân để bàn giao cho Y tế Anh. Phi công người Anh hiện đang được chăm sóc, phục hồi chức năng tích cực để đảm bảo tình trạng sức khoẻ ổn định và sẽ được đưa về nước theo nguyện vọng.

* Hà Nội tiếp tục nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và giông

Ngày 27-6, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C; riêng các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Thời tiết nắng nóng gay gắt tại Hà Nội trong ngày 27-6

Trong đó, khu vực Hà Nội, có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

* Cháy khách sạn ở TP HCM, 2 người thương vong

Khoảng 15h14 ngày 26-6, 1 vụ cháy lớn với diện tích cháy 9m2 đã xảy ra tại khách sạn Công Đoàn Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh, TPHCM). Vụ cháy khiến 1 nạn nhân nữ (SN 1989, quê Bình Phước) tử vong và 1 người khác bị thương (giáo viên nước ngoài, SN 1954, quốc tịch New Zealand) phải đưa đi cấp cứu.

Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp với các đơn vị chức năng TPHCM điều tra nguyên nhân vụ cháy.

* Cơ sở sản xuất hàng gốm sứ bị “bà hoả” thiêu rụi

Khoảng 19h tối 26-6, 1 đám cháy lớn đã xảy ra tại 1 cơ sở chuyên sản xuất chậu gốm sứ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Theo lời các nhân chứng, ngọn lửa bùng lên ít lâu sau khi chủ nhà xưởng rời đi.

Hiện trường vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng

Sự cố may mắn không gây thương tích về người nhưng nhiều đồ đạc trong cơ sở như máy tính, xe đạp điện, thành phẩm chậu gốm sứ bị thiêu rụi, hư hỏng. Lực lượng chức năng hiện đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

* Hạ viện Mỹ thông qua dự luật đưa thủ đô Washington thành bang thứ 51

Ngày 26-6, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật đưa thủ đô Washington thành bang thứ 51 của Mỹ và nhận kết quả 232 phiếu thuận, 180 phiếu phản đối. Hiện thủ đô của Mỹ có tên chính thức là Đặc khu Colombia, và không phải là 1 bang của Mỹ.

Nếu dự luật được phê chuẩn, Washington DC sẽ có thêm 1 hạ nghị sĩ và 2 thượng nghị sĩ. Ngoài ra, dự luật quy định một khu vực nhỏ hơn gồm Nhà Trắng, khu Đồi Capitol (nơi đặt nhà Quốc hội Mỹ) và một số tòa nhà liên bang, tượng đài vẫn thuộc quyền giám sát của chính phủ Mỹ.

* WHO cảnh báo hàng triệu người có thể chết trong đợt bùng phát dịch thứ 2

Quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã cảnh báo hàng triệu người có thể chết nếu dịch Covid-19 bước sang giai đoạn bùng phát thứ 2. Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước châu Âu và một số khu vực trên thế giới bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế, vốn được thiết lập để kiểm soát sự lây nhiễm của Covid-19.

Số ca lây nhiễm Covid-19 tại Mỹ và châu Âu hiện vẫn đang tăng lên

Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm và tử vong vẫn tiếp tục tăng cao tại Mỹ và một số nước ở khu vực Nam Mỹ và đang tăng trở lại ở châu Âu trong 2 tuần gần đây.

* Bất chấp cảnh báo của Mỹ, Anh để Huawei xây trung tâm nghiên cứu 1,2 tỷ USD

Theo Independent, trong thông báo ngày 26-6, đại diện Huawei cho biết hội đồng địa phương Nam Cambridgeshire, Cambridge đã “bật đèn xanh” cho giai đoạn 1 của dự án xây trung tâm nghiên cứu và phát triển của hãng này ở Anh.

Động thái này được cho sẽ làm khiến phía Mỹ phật lòng vì Washington đã nhiều lần bày tỏ quan ngại thiết bị của Huawei có thể bị Trung Quốc sử dụng như là công cụ gián điệp và kêu gọi Anh cân nhắc lại quyết định cho phép Huawei có vai trò giới hạn trong mạng lưới 5G của quốc gia châu Âu này.