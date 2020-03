[AUDIO 27-3-2020] Đã bắt giữ nghi can sát hại sư trụ trì chùa Quảng Ân

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đã bắt giữ nghi can sát hại sư trụ trì chùa Quảng Ân; Bắt đối tượng vận chuyển 3 kg ma túy; Giả danh là tiếp viên hàng không, chiếm đoạt số tiền hơn 525 triệu; Mua gỗ lậu chủ xưởng bị điều tra; Mỹ thành vùng dịch lớn nhất thế giới; Singapore cấp 9.000 đô la cho mỗi lao động tự do để vượt dịch Covid-19.

Đã bắt giữ nghi can sát hại sư trụ trì chùa Quảng Ân

Chiều 26-3 tại TP HCM, nghi can Nguyễn Thanh Tâm, 31 tuổi đã bị bắt sau ba ngày sát hại sư trụ trì và hai mẹ con phật tử ở chùa Quảng Ân.

Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đang hỏi cung nghi can Nguyễn Thanh Tâm. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, sáng 23-3, Tâm đột nhập chùa Quảng Ân. Khi bị phát hiện, hắn cầm khúc gỗ lần lượt sát hại thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật Tạ Văn Sửu, 58 tuổi, trụ trì chùa), bà Nguyễn Thị Phượng (43 tuổi, nấu ăn trong chùa) và Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi, con gái bà Phượng) rồi tẩu thoát.

Bắt đối tượng vận chuyển 3 kg ma túy

Công an huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai) vừa bắt giữ một đối tượng là Ma Lù Pao (SN 1978, trú tại thôn Dìn Chin I, xã Dìn Chin) đang vận chuyển trái phép 3kg ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 3kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 xe máy cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Ma Lù Pao cùng tang vật tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Lào Cai)

Giả danh là tiếp viên hàng không, chiếm đoạt số tiền hơn 525 triệu

Ngày 26-3, Tòa án Nhân dân TP. Cần Thơ đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Lâm Thị Tuyết Hồng (sinh năm 1980, thường trú tại xã Tân Tiến, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Kim Y (sinh năm 1982, thường trú tại xã Tân Tiến, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lâm Thị Tuyết Hồng và Nguyễn Kim Y tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26-3-2020

Ảnh: Thành Nhân

Hai đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội, lấy hình ảnh của tiếp viên hàng không rồi giả danh để lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 525 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP. Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Tuyết Hồng 12 năm tù và bị cáo Nguyễn Kim Y 7 năm tù.

Mua gỗ lậu chủ xưởng bị điều tra

Ngày 26-3, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan này đang phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tiến hành đo đạc, điều tra vụ “Tàng trữ, chế biến lâm sản trái phép” tại xưởng gỗ của ông Trần Đức Thịnh (SN 1963, trú tại thôn 7, xã Ea H’Leo).

Phát hiện gỗ không có giấy tờ tại xưởng gỗ tư nhân. Ảnh: Tự Lập

Tại hiện trường, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện có tổng 22 lóng gỗ tròn và 225 tấm gỗ xẻ không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc gỗ. Tổng khối lượng quy tròn của số gỗ trên là 8,3m3, thuộc nhóm V, VI.

Quá trình điều tra ban đầu, chủ xưởng gỗ khai nhận đã thu mua số gỗ trên của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ để chế biến rồi bán ra thị trường.

Mỹ thành vùng dịch lớn nhất thế giới

Mỹ ghi nhận thêm 14.933 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng số người nhiễm trên cả nước lên 83.144. Thêm 174 người chết, nâng số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này lên 1.201, theo thống kê của Đại học Johns Hopskins.

Nhân viên y tế Mỹ di dời bệnh nhân Covid-19 lên cáng cứu thương ở bang Washington đầu tháng này. Ảnh: Reuters

Với số liệu mới được công bố, Mỹ đã vượt qua Trung Quốc và Italy để trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới. Trung Quốc hiện ghi nhận hơn 81.000 ca nhiễm và hơn 3.200 ca tử vong, trong khi Italy ghi nhận hơn 80.000 ca nhiễm và hơn 8.000 ca tử vong.

Singapore cấp 9.000 đô la cho mỗi lao động tự do để vượt dịch Covid-19

Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat cho biết, nước này sẽ dành 1,2 tỉ đô la Singapore cho Chương trình hỗ trợ thu nhập cho người lao động làm nghề tự do, theo đó mỗi lao động tự do ở Singapore được nhận 9.000 đô la tiền mặt để giúp họ vượt qua đại dịch Covid-19.

Thông tin chi tiết về đề án sẽ sớm được gửi từ Bộ Nhân lực.