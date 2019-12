[Audio 27-12-2019] Phó thủ tướng chỉ đạo xử nghiêm vụ ngáo đá giết 5 người ở Thái Nguyên

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phó thủ tướng chỉ đạo xử nghiêm vụ ngáo đá giết 5 người ở Thái Nguyên; Khởi tố nhóm đối tượng 14 lần dỡ ngói nhà dân để trộm cắp; Mâu thuẫn từ mâm cơm, chồng hắt nước sôi vào mặt vợ; Quân đội Syria giải phóng nhiều khu vực quan trọng ở tỉnh Idlib; Thương vong do xung đột tại Afghanistan đã vượt quá 100.000 người…

Thùy An

14:54 27/12/2019 0 Thùy An

* Phó thủ tướng chỉ đạo xử nghiêm vụ ngáo đá giết 5 người ở Thái Nguyên

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ, về điều tra, xử lý nghiêm vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, làm 5 người chết, 1 người bị thương vào sáng 26-12.

Nghi phạm Hoàng Văn Chín

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo UBND tỉnh Thái Nguyên khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp phù hợp đối với gia đình người bị hại.

Trước đó, khoảng 5h sáng 26-12, nghi phạm được xác định là Hoàng Văn Chín, trú xóm Lương Bình 2 dùng dao đâm vợ mình. Một số người vào can ngăn cũng bị đối tượng chém. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do mâu thuẫn với vợ, bản thân đối tượng sử dụng ma túy bị ảo giác nên không kiềm chế được bản thân.

* Khởi tố nhóm đối tượng 14 lần dỡ ngói nhà dân để trộm cắp

Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có quyết định khởi tố bị can Lê Văn Tuấn (23 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (24 tuổi) và Hoàng Bá Anh (39 tuổi, cùng trú tại xã Kỳ Bắc) về tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Từ tháng 9-2018 đến nay, Tuấn và Thắng thường xuyên chở nhau bằng xe máy đi dọc đường tỉnh lộ và huyện lộ ở Hà Tĩnh.

Khi phát hiện nhà dân sơ hở, 2 thanh niên này đột nhập vào trộm tài sản. Số tài sản trộm được, các nghi phạm mang đến bán cho Bá Anh, lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Thắng khai đã thực hiện trót lọt 14 vụ trộm, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng. Theo công an, Tuấn có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

* Mâu thuẫn từ mâm cơm, chồng hắt nước sôi vào mặt vợ

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghên An, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trương Đình Bình (41 tuổi, trú xã Đông Sơn, huyện Đô Lương) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Chỉ vì uống rượu, mất kiểm soát mà Bình đã hắt cả ấm nước sôi vào mặt vợ

Theo tài liệu điều tra, tối 16-12, khi Bình đi nhậu về thì thấy vợ con dọn cơm ra ăn. Đối tượng sau đó lấy rượu ra tiếp tục uống. Ăn cơm xong, vợ con đi ngủ, thấy trên mâm cơm có vỏ ốc, nghĩ là vợ không phần mình nên Bình đã dùng chiếc ghế nhựa đi về phía giường ngủ đánh vợ, cầm đĩa vỏ ốc cùng nước mắm hất vào người chị này.

Gã chồng sau đó không dừng lại mà tiếp tục lấy ấm nước đang sôi hất thẳng vào mặt vợ, gây bỏng 30%.

* Thương vong do xung đột tại Afghanistan đã vượt quá 100.000 người

Theo thống kê của Liên hợp quốc công bố ngày 26-12, hơn 100.000 dân thường Afghanistan đã thiệt mạng và bị thương do chiến sự tại nước này trong thập kỷ qua.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Taliban và Mỹ tiếp tục các cuộc đàm phàn nhằm chấm dứt cuộc chiến dài nhất mà Mỹ tham gia tại Afghanistan. Tuy nhiên, xung đột vẫn tiếp diễn khiến người dân Afghanistan tiếp tục là nạn nhân của bạo lực.

Hiện trường một vụ đánh bom do phiến quân Taliban tiến hành ở Kabul ngày 13-11-2019

Trước đó, các cuộc đàm phán đã phải dừng lại hôm 12-12 vừa qua sau khi xảy ra vụ tấn công của phiến quân nhằm vào một căn cứ không quân của Mỹ ở phía Bắc thủ đô Kabul, làm 2 dân thường thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

* Quân đội Syria giải phóng nhiều khu vực quan trọng ở tỉnh Idlib

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) ngày 26-12 đưa tin, các lực lượng chính phủ Syria đã tiến về khu vực ngoại ô phía Đông Nam tỉnh Idlib và giải phóng một số ngôi làng chiến lược khỏi tầm kiểm soát các phần tử phiến quân.

Quân đội chính phủ đã giải phóng thành công các ngôi làng chiến lược Halban, Samaka, Tal Khatra và Khirbet Nawwaf thuộc tỉnh Idlib phía Tây Bắc Syria.

Đây là những thành quả đạt được sau "trận chiến dữ dội" với các nhóm phiến quân. Lực lượng chính phủ Syria đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề, phá hủy các phương tiện cơ giới và phần cứng quân sự của nhóm phiến quân.

Bên cạnh đó, quân đội chính phủ Syria cũng ngăn chặn thành công âm mưu tấn công của lực lượng nổi dậy có vũ trang gần làng Abu al-Dohour, đồng thời tiến hành phản công khiến phiến quân thiệt hại nặng.