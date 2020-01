[Audio 27-1-2020] Cấm khách lễ đền Bảo Hà đưa hàng mã tẩm thuốc phiện vào cúng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cấm khách lễ đền Bảo Hà đưa hàng mã tẩm thuốc phiện vào đồ cúng nhà đền; 166 du khách Trung Quốc sẽ bay thẳng từ Đà Nẵng về Vũ Hán; Công an quận Đống Đa xử lý đơn vị "chặt chém" giá gửi xe ở Văn Miếu; TP HCM lần đầu phát hiện xưởng in tiền giả; Trung Quốc kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán; Pháp đề xuất luật bảo vệ “hương vị đồng quê”

Cấm khách lễ đền Bảo Hà đưa hàng mã tẩm thuốc phiện vào đồ cúng nhà đền

Ban quản lý Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền Bảo Hà, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa ra thông báo ngay cổng nhà đền, theo đó nghiêm cấm khách tới lễ đền không được đưa thuốc phiện trái phép vào đồ lễ để cúng vào đền.

Lâu nay do thông tin "rỉ tai" trong người dân rằng đồ cúng lễ đền Bảo Hà phải có bàn đèn, thuốc phiện, nên một số người đã lén lút đưa đồ hàng mã bàn đèn, thuốc phiện thật hoặc giả thuốc phiện vào đồ dâng lễ cúng nhà đền. Đây là hành vi vi phạm Luật phòng chống ma túy, nếu phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Nơi thờ danh tướng Hoàng Bẩy trong đền Bảo Hà

166 du khách Trung Quốc sẽ bay thẳng từ Đà Nẵng về Vũ Hán

Tối 26-1, liên quan đoàn 218 du khách từ TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đến Đà Nẵng từ ngày 22-1 (trước khi có lệnh cấm xuất cảnh từ TP Vũ Hán hôm 23-1), đại diện Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, có 52 du khách đã trở về Trung Quốc từ 25-1 theo đường hàng không. Còn lại 166 khách dự kiến sẽ bay thẳng từ Đà Nẵng trở về Vũ Hán vào tối nay, 27-1.

Riêng trường hợp nữ du khách Trung Quốc tử vong ngoại viện hôm 25-1, khi đang lưu trú tại Đà Nẵng, đã được xác định nguyên nhân tử vong không liên quan bệnh viêm phổi lạ do virus corona gây nên.

Công an quận Đống Đa xử lý đơn vị "chặt chém" giá gửi xe ở Văn Miếu

Tối 26-1, (tức mồng 2 Tết âm lịch), Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tiến hành xử lý đơn vị trông xe ở vỉa hè khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Bước đầu, xác định đơn vị trông xe máy này là Công ty 901, được UBND quận Đống Đa cấp phép tạm thời trông giữ phương tiện tại khu vực vỉa hè Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tuy nhiên, trong quá trình thu vé, một số nhân viên đã thu chênh mức giá lên đến 20.000 đồng/ xe máy. Công an quận Đống Đa đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu đại diện đơn vị lên trụ sở để phối hợp làm việc, xử lý theo quy định. Đồng thời, yêu cầu đơn vị này không được thu giá sai quy định, đảm bảo phục vụ người dân du xuân, vui Tết.

TP HCM lần đầu phát hiện xưởng in tiền giả

Ngày 25-1, Nguyễn Quang Bình (30 tuổi) cùng Vũ Duy Phương (26 tuổi) bị Phòng An ninh Kinh tế Công an TP HCM phối hợp Công an quận Gò Vấp bắt giữ. Hai nghi can được xác định cầm đầu đường dây, bị điều tra về hành vi Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Theo cơ quan điều tra, đây là trường hợp đầu tiên tại TP HCM bị phát hiện tự in ấn chứ không lấy nguồn "hàng" từ nước ngoài về tiêu thụ. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Trung Quốc kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Chính phủ Trung Quốc thông báo kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tới ngày 2-2 giữa lúc dịch viêm phổi do chủng virus mới họ Corona lan rộng. Kỳ nghỉ dự kiến kết thúc ngày 30-1 nhưng được kéo dài thêm ba ngày trong nỗ lực nhằm phòng chống và kiểm soát chủng virus mới. Trường học cũng sẽ được nghỉ thêm nhưng ngày trở lại trường cụ thể chưa được thông báo.

Người đàn ông Trung Quốc đeo khẩu trang đi bộ bên ngoài Tử Cấm Thành, Bắc Kinh

Pháp đề xuất luật bảo vệ “hương vị đồng quê”

Ngày 22-1, Ủy ban Văn hóa nghị viện Pháp đã thống nhất dự thảo luật mới nhằm bảo vệ "di sản nông thôn dưới dạng cảm quan" như tiếng gà gáy, tiếng ếch kêu, hoặc mùi phân bò...

Nếu trở thành luật, dự thảo này cho phép các địa phương lập ra danh sách "những âm thanh hoặc mùi vị đặc trưng tại đó”.

Dự thảo trên được đưa ra sau khi nhiều người thành phố có nhà tại nông thôn đã khởi kiện lên tòa án vì cho rằng âm thanh và mùi hương tại đây làm xáo trộn cuộc sống. Dự thảo dự kiến sẽ được Hạ viện Pháp thông qua vào ngày 30-1 và sẽ trở thành luật nếu sau đó lần lượt được Thượng viện và Tổng thống Pháp tán thành.