[Audio 26-5-2020]: Phát hiện kẻ vận chuyển 20kg chất nghi là ma túy cùng nhiều vũ khí

Phát hiện kẻ vận chuyển 20kg chất nghi là ma túy cùng nhiều vũ khí

Ngày 26-5, thông tin từ Bộ đội biên phòng Long An cho biết, lực lượng phòng, chống ma túy của Bộ đội biên phòng phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường) và Công an tỉnh Long An phát hiện một vụ vận chuyển số lượng lớn nghi là ma túy cùng nhiều vũ khí quân dụng qua biên giới.

Đối tượng cùng tang vật vụ án tại cơ quan chức năng. (Ảnh: TTXVN)

Cụ thể, khoảng 1h ngày 26-5, lực lượng trinh sát Biên phòng phát hiện người đàn ông có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã đón chặn, kiểm tra người này, phát hiện trong túi xách đối tượng mang theo có hơn 20kg chất nghi ma túy (chưa xác định chủng loại) và nhiều vũ khí gồm hai khẩu súng K59, một khẩu súng Zoraki, ba hộp tiếp đạn cùng 40 viên đạn.

Bước đầu, đối tượng khai nhận tên Trần Tuấn Thanh (30 tuổi, quê phường 2, thị xã Kiến Tường), tạm trú phường 5, quận 8, TP.HCM.

Khởi tố đối tượng giả dạng tài xế Grab để cướp giật

Ngày 26-5, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Anh Dũng (SN 2003, trú tại Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin trình báo của nhiều phụ nữ về việc bị cướp giật tài sản. Đáng chú ý, đối tượng cướp giật tài sản có đặc điểm chung là mặc đồng phục của hãng Grab. Sau nhiều ngày điều tra, đến cuối tháng 5-2020, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ được thủ phạm là Phạm Anh Dũng. Tại cơ quan Công an, Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Cây trong sân trường bất ngờ bật gốc, một học sinh tử vong

Sáng 26-5, một cây phượng vĩ trong sân trường THCS Bạch Đằng, quận 3, TPHCM bất ngờ bật gốc khiến 1 học sinh tử vong, nhiều học sinh bị cây đè phải nhập viện.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Đằng xác nhận, sự việc xảy ra vào sáng nay tại trường, Sở GD&ĐT TP.HCM đã nắm thông tin vụ việc. Hiện tại, lãnh đạo nhà trường đang tập trung vào việc lo cho các em học sinh gặp nạn.

Tổng thống Nga V. Putin trở lại điện Kremlin sau thời gian dài làm việc từ xa

Tổng thống Nga Vladimir Putin xuất hiện trở lại ở điện Kremlin sau một thời gian dài làm việc từ xa. Ông Putin đã có cuộc gặp trực tiếp Tổng giám đốc Công ty Đường sắt Nga Oleg Belozerov tại văn phòng của ông ở điện Kremlin.

Tổng thống Nga V.Putin trở lại làm việc ở điện Kremlin ngày 25-5

Trước đó, ông Putin đã làm việc từ xa ở nhà riêng tại ngoại ô Thủ đô Maxtcơva và hội họp bằng hình thức trực tuyến. Hiện Nga đang chuẩn bị nới lỏng các biện pháp chống dịch Covid-19, dự kiến cho phép đi lại trong nước từ 1-6-2020.

Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo “đỉnh dịch Covid-19 thứ hai”

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 25-5, Giám đốc điều hành Chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Mike Ryan, cho biết thế giới vẫn đang ở làn sóng lây nhiễm thứ nhất của Covid-19, trong khi số ca mắc bệnh tại nhiều quốc gia đã giảm thì số ca Covid-19 lại bắt đầu tăng nhanh ở Nam Mỹ, Nam Á, châu Phi. Ông Ryan nhấn mạnh, dịch bệnh thường diễn biến thành từng đợt lây nhiễm khác nhau, điều đó có nghĩa là Covid-19 có thể bùng phát mạnh trở lại vào cuối năm nay.

“Dịch có thể tái bùng phát bất cứ lúc nào. Chúng ta không nên nghĩ rằng dịch bệnh đang trên đà giảm thì sẽ tiếp tục giảm... Chúng ta có thể phải đối mặt với đỉnh dịch thứ hai ngay của làn sóng lây nhiễm đầu tiên”, ông Ryan nói.

Liên hợp quốc trao thưởng cho hai nữ quân nhân của Lực lượng gìn giữ hòa bình

Liên hợp quốc đã trao giải thưởng cho hai nữ quân nhân đến từ Ấn Độ và Brazil vì những đóng góp của họ trong việc thúc đẩy các nguyên tắc của Liên hợp quốc về nữ giới, hòa bình và an ninh trong các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Thiếu tá Suman Gawani (trái) và Chỉ huy Carla Monteiro de Castro Araujo

Cụ thể, giải thưởng đã được trao cho chị Carla Monteiro de Castro Araujo - sỹ quan Hải quân Brazil, và Thiếu tá Suman Gawani, thuộc quân đội Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên giải thưởng tôn vinh những nỗ lực nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong quân đội của tổ chức đa phương lớn nhất toàn cầu này.