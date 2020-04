[Audio 26-4-2020] Đề nghị truy tố đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để tuyên truyền chống phá Nhà nước

WHO công nhận bộ xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam

Cơ quan chuyên môn về thẩm định sản phẩm y tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã gửi thư thông báo việc công nhận kit xét nghiệm của Việt Nam, do Học viện Quân y và Công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu và sản xuất.

Điều này có nghĩa, bộ xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam đã đạt chuẩn quốc tế. Bộ xét nghiệm LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR, được Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam giao Học viện Quân y và Công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu, sản xuất. Với hiệu quả phát hiện bệnh tốt, rất nhiều quốc gia trên thế giới đã đặt hàng Việt Nam sản xuất bộ xét nghiệm SARS-CoV-2 này.

Chiều nay 26-4, đưa người Việt ở Indonesia về nước

Theo thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, chuyến bay của Hãng hàng không Vietjet Air đưa công dân về nước sẽ hạ cánh tại Cần Thơ chiều 26-4 và các công dân sẽ được cách ly tập trung theo quy định.

Trước tình hình dịch Covid-19 tại Indonesia diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở Indonesia về nước vì lý do đặc biệt cần thiết. Các đối tượng ưu tiên bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có các bệnh lý nền, sinh viên không có nơi cư trú do các ký túc xá đóng cửa, những người hết hạn thị thực nhưng bị kẹt lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đề nghị truy tố đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để tuyên truyền chống phá Nhà nước

Ngày 26-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ vừa chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Mã Phùng Ngọc Phú (28 tuổi, trú phường Tân An, quận Ninh Kiều) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khoảng từ tháng 1 đến tháng 2-2020, Mã Phùng Ngọc Phú đã đăng tải, chia sẻ 14 bài viết (in thành 19 trang tài liệu trên giấy A4), có nội dung không đúng sự thật về dịch Covid-19, nói xấu chế độ và Nhà nước Việt Nam.

“Chiến binh” Sasuke bị bắt vì lừa đảo

Ngày 26-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phước Huynh (SN 1982, quê Gia Lai), Giám đốc Công ty TNHH Huynh Mang Yang, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyễn Phước Huynh bị cáo buộc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 2,6 tỷ đồng liên quan đến việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Nhân vật này được biết là một “chiến binh” Sasuke (người chơi game show Không giới hạn) nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới.

Tổng thống Mỹ lý giải nguyên nhân bất ngờ bỏ họp báo Covid-19

Ngày 25-4, sau 50 cuộc họp báo thường xuyên trong hơn 2 tháng, Nhà Trắng lần đầu tiên không tổ chức họp. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc họp báo hàng ngày về Covid-19 là phí thời gian và công sức khi giới truyền thông chỉ đưa ra những câu hỏi thù địch rồi lại đưa tin không trung thực.

Trong cuộc họp hôm 23-4, ông Donald Trump đã khiến người xem choáng váng khi nói rằng các bác sĩ có thể chiếu tia cực tím hoặc tiêm thuốc khử trùng vào cơ thể người nhiễm Covid-19 để điều trị cho họ.

Bắn chết 22 người ở Canada vì cãi nhau với bạn gái

Cảnh sát Canada đã tìm ra động cơ vụ xả súng kinh hoàng nhất trong lịch sử nước này hôm 19-4. Nghi phạm Gabriel Wortman, 51 tuổi đã tấn công bạn gái, song cô này trốn thoát. Đó có thể là xúc tác dẫn đến vụ xả súng tại tỉnh Nova Scotia khiến 22 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Đối tượng giả trang thành cảnh sát đã gây án ở 16 địa điểm trong suốt 12 tiếng đồng hồ cho đến khi bị cảnh sát bao vây và tiêu diệt.

Phát hiện bệnh nhân Covid-19 còn sống sau khi... mai táng nhầm

Một phụ nữ người Ecuador ở thành phố Guayaquil, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, vừa được biết rằng chị gái mình còn sống, vài tuần sau khi gia đình họ hỏa táng một thi thể mà cơ quan y tế đưa về nhà.

Bà Alba Maruri, 74 tuổi, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ngày 27-3 vì bị sốt cao và khó thở. Nhân viên y tế sau đó nói với gia đình rằng bệnh nhân đã chết, rồi bàn giao một thi thể họ nghĩ là bà Maruri. Đến hôm 24-4, các nhân viên y tế đã đến nhà bà Maruri, xin lỗi rằng bà còn sống. Giờ gia đình không biết phải làm gì với chiếc hộp kim loại giữ tro cốt của xác chết bị đưa tới do nhầm lẫn.