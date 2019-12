[Audio 26-12-2019] Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen từ Hải Phòng vào Đắk Lắk cho vay lãi suất 240%/năm

* Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen từ Hải Phòng vào Đắk Lắk cho vay lãi suất 240%/năm

Sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình, Công an phường Tự An (TP Buôn Ma Thuột) phối hợp với Đội điều tra tổng hợp (Công an TP.Buôn Ma Thuột) kiểm tra đột xuất tụ điểm hoạt động tín dụng đen tại số 130 Hùng Vương (phường Tự An).

Tại thời điểm kiểm tra, 2 đối tượng là Đỗ Văn Dũng (SN 1998) và Phạm Xuân Quang (SN 1994, cùng trú tại quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) thừa nhận cùng với đối tượng Lê Mạnh Cường (SN 1988) và Đỗ Văn Sỹ (SN 1994, cùng trú tại TP Hải Phòng) vào Đắk Lắk để cho vay nặng lãi.

Ổ nhóm đối tượng này từ Hải Phòng vào Đắk Lắk cho vay với lãi suất "cắt cổ"

Cụ thể, nhóm này đã phát hàng ngàn tờ rơi quảng cáo các mức cho vay trong khu dân cư hoặc khu vực chợ để người dân có nhu cầu sẽ liên hệ vay. Tùy theo thực tế hoàn cảnh của mỗi người để đối tượng cho vay số tiền khác nhau với các mức lãi cao.

Tại đây, cơ quan chức năng còn thu giữ 154 giấy vay tiền của người dân với tổng số tiền vay hơn 2,5 tỷ đồng; lãi suất từ 185% đến 240%/năm.

* Bệnh nhân đốt giường bệnh, đánh đập nữ điều dưỡng

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương (phường Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, vào khoảng 3h30 ngày 26-12, một nam bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện này bất ngờ đốt giường bệnh ở khoa Ngoại.

Sau khi lửa cháy, nam bệnh nhân này tiếp tục đánh đập và khống chế một nữ điều dưỡng của bệnh viện. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH số 9 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Nghệ An) đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa, đồng thời lực lượng cảnh sát cũng khống chế đối tượng, giải thoát cho nữ điều dưỡng.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an TX. Thái Hòa lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

* Cứu vợ bỏng xăng, cả hai vợ chồng nguy kịch

Sáng 26-12, tin từ UBND xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết người dân địa phương đang vận động hỗ trợ dựng nhà tạm cho hai vợ chồng bị bỏng nặng do xăng.

Trước đó, chiều tối 23-12, ông Nguyễn Văn Linh (50 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hưng) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Hồng (46 tuổi) lên rẫy của gia đình tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Trong lúc dọn dẹp chuồng gà, bà Hồng lấy can dầu đốt nhưng lại lấy nhầm can xăng 5 lít khiến lửa bùng phát dữ dội, cháy bén vào người. Thấy vợ bị lửa bao trùm, ông Linh hốt hoảng chạy vào cứu nhưng cũng bị lửa lan sang.

Hàng xóm giúp vợ chồng ông Linh dựng căn nhà do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn

Phát viện vụ hỏa hoạn, người dân địa phương hô hoán cùng nhau dập lửa cứu cả hai vợ chồng ông Linh rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Vụ cháy làm bà Hồng bị bỏng 90%, còn ông Linh bị bỏng 30%. Hiện cả hai người được chuyển ra Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) để cứu chữa.

* Iran, Trung Quốc và Nga tập trận hải quân chung tại Ấn Độ Dương

Ngày 25-12, Người phát ngôn quân đội Iran, tướng Abolfazl Shekarchi cho biết, cuộc tập trận chung giữa nước này và Nga, Trung Quốc nhằm thúc đẩy an ninh khu vực và sẽ được mở rộng đến Biển Oman.

Hoạt động quân sự trên được cho là nhằm đáp trả cuộc diễn tập chung của Mỹ với Saudi Arabia mà Trung Quốc cũng tham gia gần đây.

Các tàu chiến tham gia tập trận. (Nguồn: Euresia Daily)

Đây sẽ lần đầu tiên cuộc tập trận hải quân Iran, Trung Quốc và Nga được tổ chức giữa lúc Tehran tăng cường hợp tác quân sự với Bắc Kinh và Moskva trong khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Iran.

* Phiến quân IS tấn công tiền đồn quân đội tại Iraq

Ít nhất 3 thành viên lực lượng an ninh Iraq đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong một vụ tấn công do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gây ra tại tỉnh Salahudin tối 25-12.

Cảnh sát địa phương cho biết phiến quân IS đã tấn công một số tiền đồn của quân đội và lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi tại thị trấn Duloiya, cách thủ đô Baghdad khoảng 90km về phía Bắc.

Giao tranh dữ dội giữa lực lượng an ninh và phiến quân đã nổ ra sau đó gây thương vong cho phía lực lượng Iraq.