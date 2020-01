[Audio 26-1-2020] Thanh Hóa cách ly, theo dõi và chăm sóc đặc biệt nữ bệnh nhân trở về từ Vũ Hán

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thanh Hóa cách ly, theo dõi và chăm sóc đặc biệt nữ bệnh nhân trở về từ Vũ Hán; Can chồng đuổi chém con, vợ bị đâm tử vong ngay mùng 1 Tết; Về nhà ăn Tết, người đàn ông trốn truy nã 11 năm bị bắt; Thượng Hải ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus corona; Israel không kích các mục tiêu của phong trào Hamas tại Dải Gaza…

26/01/2020

* Thanh Hóa cách ly, theo dõi và chăm sóc đặc biệt nữ bệnh nhân trở về từ Vũ Hán

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện biện pháp cách ly, theo dõi và chăm sóc đặc biệt một nữ bệnh nhân vừa trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc).

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm bệnh nhân này có bị nhiễm virus corona hay không, ngành chức năng sẽ thông tin cụ thể để thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh kịp thời theo phác đồ của Bộ Y tế, tránh gây hoang mang dư luận.

Bệnh nhân trở về từ Vũ Hán có biểu hiện sốt cao, đau ngực, ho

Trước đó, chiều 24-1, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định (Thanh Hóa) tiếp nhận nữ bệnh nhân 25 tuổi, quê tại Yên Định vừa từ Vũ Hán, Trung Quốc trở về có biểu hiện sốt, đau ngực, ho.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh Thanh Hóa trước đó cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona.

* Vợ can chồng đuổi chém con, bị đâm tử vong ngay mùng 1 Tết

Ngày 25-1 (Mùng 1 Tết Nguyên đán), Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vung Tàu) bàn giao nghi can Võ Thanh Phong (42 tuổi, trú tại huyện Châu Đức) cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra xử lý về hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là chị Nguyễn Thị Liên (39 tuổi, vợ của Phong).

Theo điều tra, trưa 25-1, Phong đi chúc Tết nhà hàng xóm và trở về căn nhà tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức. Do Phong không có chìa khoá để vào nhà nên nghi phạm gọi điện bảo con mang chìa khoá về.

Khi người con mở cửa thì Phong chửi bới rồi cầm dao đuổi chém. Chị Liên thấy vậy nên chạy theo can ngăn chồng mình. Khi bắt kịp, chị Liên ôm Phong thì nghi phạm cầm dao đâm trúng vùng bụng. Thấy vợ mất máu, Phong cùng người thân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, người phụ nữ đã tử vong.

* Về nhà ăn Tết, người đàn ông trốn truy nã 11 năm bị bắt

Ngày 26-1, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) đã bắt giữ Nguyễn Văn Tưởng (31 tuổi, trú tại thị trấn Tân Phú) về tội Cố ý gây thương tích. Tưởng bị truy nã cách đây 11 năm.

Theo đó, đầu năm 2009, trong lúc ăn nhậu, nhóm của Nguyễn Văn Tưởng xảy ra mâu thuẫn với anh Thái Văn Quân trú tại khu 5, thị trấn Tân Phú.

Đối tượng Nguyễn Văn Tưởng

Trong lúc hai bên xô xát, Tưởng đã dùng dao đâm vào đầu anh Quân khiến người này thương tích 13%. Sau khi gây án Tưởng bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến chiều 24-1 (30 tháng Chạp) năm nay, Tưởng về thăm nhà thì bị lực chức năng bắt giữ.

* Thượng Hải ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus Corona

Ngày 26/1, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì bệnh viêm phổi lạ do chủng virus Corona mới gây ra.

Trong một tuyên bố, chính quyền thành phố cho biết nạn nhân là một cụ ông 88 tuổi, trước đó đã gặp vấn đề về sức khỏe.

Cho đến nay, có tổng cộng 40 trường hợp nhiễm virus Corona mới đã được xác nhận tại thành phố này.

Ca nhiễm virus Corona đầu tiên ở Thượng Hải ghi nhận tử vong

Cùng ngày, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo tính đến cuối ngày 25-1 đã có 56 trường hợp tử vong do virus Corona; 1.975 trường hợp nhiễm chủng loại virus này, trong đó có 324 trường hợp nguy kịch và có tổng cộng 2.684 trường hợp nghi nhiễm.

* Israel không kích các mục tiêu của phong trào Hamas tại Dải Gaza

AFP đưa tin ngày 25-1, quân đội Israel cho biết đã tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu của phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza.

Cuộc tấn công này nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng thiết bị gây cháy được gắn kèm vào các quả bóng bay được thả đi từ vùng đất bị bao vây của người Palestine.

Thông báo của quân đội Israel viết: "Vừa khi nãy, các máy bay chiến đấu đã nhằm vào một số lượng lớn mục tiêu của lực lượng khủng bố Hamas tại Dải Gaza".

Thông báo cho biết thêm trong số các mục tiêu có một nhà máy quân sự.