[Audio 26-03-2020] Khách sạn treo biển "tạm đóng cửa vì Covid-19", bên trong là "ổ bay, lắc"

* Khách sạn treo biển “tạm đóng cửa vì Covid-19”, bên trong là “ổ bay, lắc”

Khoảng 1h sáng nay, 26-3, trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an huyện Nghi Xuân đã đột nhập vào khách sạn Việt Lào (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) bắt quả tang 73 đối tượng, trong đó có 25 nữ chủ yếu trú tại Nghệ An và TP Hà Tĩnh, đang "bay lắc" tại đây. Cảnh sát cũng thu giữ nhiều tang vật của vụ án, trong đó có ma túy và thuốc lắc.

Đáng chú ý, phía trước, khách sạn này treo biển "tạm thời đóng cửa do dịch Covid-19".

Cảnh sát phát hiện 73 nam nữ thanh niên "bay, lắc" trong khách sạn Việt Lào

* Mượn nhà bố vợ làm nơi tổ chức đánh bạc

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Thiệu Hóa triệt xóa ổ nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa” do Lê Thế Thắng (SN 1979, ở thôn Thống Nhất, xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa) cầm đầu, thu giữ hơn 100 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan.

Ổ nhóm này hoạt động có quy mô lớn. Địa điểm tổ chức là nhà của bố vợ Thắng ở thôn Quyết Thắng, xã Thiệu Thịnh.

* Bắt nhóm lừa bán phụ nữ vào động mại dâm

Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hưng (30 tuổi), Vũ Văn Dân (21 tuổi) và Bùi Văn Chung (24 tuổi, đều là người địa phương) về tội Mua bán người.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai do cần tiền nên từ giữa năm 2017 đã móc nối với những kẻ buôn bán phụ nữ ở Trung Quốc, sau đó dụ dỗ, lừa các cô gái nhẹ dạ cả tin đưa sang làm gái bán dâm, hoặc bán làm vợ người khác.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Ba bị can được trả 60-150 triệu đồng với mỗi lần đưa người thành công.

* An Giang tạm giữ lô hàng 200.000 khẩu trang y tế

Tối 24-3, Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 TP Châu Đốc kiểm tra ôtô tải biển số 43C-146.31 do lái xe Võ Anh Cương (35 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) điều khiển. Cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ hơn 200.000 khẩu trang y tế.

Thời điểm kiểm tra, lái xe xuất trình giấy tờ nhưng không khớp với số lượng hàng hóa vận chuyển trên xe nên bị lập biên bản, tạm giữ lô hàng để điều tra làm rõ.

* Thái Lan để ngỏ khả năng áp đặt lệnh giới nghiêm

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm 25-3 đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ ngày 26-3 đến 30-4 cùng các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19, trong đó có lệnh cấm người nước ngoài nhập cảnh, cấm tụ tập nơi công cộng, kiểm soát đi lại liên tỉnh, khuyến khích người dân ở trong nhà... nhưng chưa áp đặt giới nghiêm.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19 tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan

Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam, người phụ trách các vấn đề pháp lý của Chính phủ Thái Lan, cho biết lệnh giới nghiêm có thể được ban bố sau nếu thấy cần thiết.

* Chính phủ Australia mở rộng diện xét nghiệm virus SARS-CoV-2

Ngày 25-3, Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo sẽ mở rộng diện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trong bối cảnh Canberra đang nỗ lực kiểm soát đại dịch Covid-19 bùng phát.

Trước tình hình dịch bệnh lây lan khiến 2.500 người nhiễm virus SARS-CoV-2 và 9 người tử vong, thay vì giới hạn xét nghiệm đối với những người có nhiều triệu chứng từng trở về từ nước ngoài trong thời gian gần đây, Thủ tướng Morrison tuyên bố sẽ mở rộng xét nghiệm cả với những trường hợp có dấu hiệu sốt hoặc nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính.

* Cảnh sát Argentina bắt giữ hơn 2.000 người vi phạm lệnh phong tỏa

Ngày 25-3, Bộ trưởng An ninh Argentina Sabrina Frederic thông báo 2.226 người đã bị bắt giữ vì vi phạm lệnh phong tỏa toàn quốc kể từ khi có hiệu lực hôm 20-3 vừa qua nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Các lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường cũng đã nhắc nhở 41.346 trường hợp, kiểm tra 106.331 phương tiện giao thông và tạm giữ 600 ôtô vì không có giấy phép lưu hành, đặc biệt trong thời gian lệnh phong tỏa có hiệu lực.

Cơ quan chức năng cũng thực hiện 200 cuộc giám sát cách ly của những người từ nước ngoài trở về.