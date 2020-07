[Audio 25-7-2020] Bắt giữ nhóm chuyên lừa bán thảo dược "rởm" với giá hàng chục triệu đồng

* Bắt giữ nhóm chuyên lừa bán thảo dược “rởm” với giá hàng chục triệu đồng

Ngày 24-7, Công an TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) đã tiến hành tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Đỗ Văn Hạnh (SN 1963), Đỗ Thị Thủy (SN 1966, cả 2 cùng quê Nam Định), Nguyễn Thị Vân Khánh (SN 1975) và Nguyễn Thị Thanh Mai (cùng trú tại TP HCM) để điều tra làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng trong nhóm lừa đảo bị công an và người dân vây bắt

Theo đó, vào ngày 23-7, khi đang giới thiệu bán thảo dược quý cho người dân tại khu vực chợ Thanh Hoá (khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hoà) thì nhóm người này bị công an bắt giữ vì những dấu hiệu bất thường. Bà Nguyễn Thị Thu Ngân (trú tại phường Trảng Dài) đã tố cáo 1 trong 4 đối tượng trên lừa bán cho bà 1 hộp thảo dược chống bạc tóc với giá 25 triệu đồng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định các "thảo dược quý" mà nhóm người này bán thực chất là những viên kẹo và vật phẩm không xác định được tên, cũng không có nhãn mác xuất xứ theo quy định.

* Thêm 2 ca mắc Covid-19 là người Việt từ Nga về

Sáng 25-7, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc cả nước lên 415.

Bệnh nhân 414 là nam (34 tuổi, có địa chỉ tại xã Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng). Bệnh nhân 415 cũng là nam (25 tuổi, có địa chỉ tại xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Được biết, 2 bệnh nhân trên đều từ Liên bang Nga (quá cảnh Belarus) về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN 5062 ngày 17-7.

* Bắt giữ 2 đối tượng thay tên đổi họ trốn truy nã gần 20 năm

Ngày 24-7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) đã dẫn giải 2 đối tượng trốn lệnh truy nã gần 20 năm tại các tỉnh phía Nam về Nghệ An để bàn giao cho các đơn vị liên quan.

Theo đó, Trương Văn Thu (SN 1976, quê ở xã Nghĩa Phúc, Tân Kỳ) bị truy nã 19 năm và Nguyễn Trung Kiên (SN 1971, quê ở Diễn Yên, Diễn Châu) bị truy nã 17 năm cùng về tội "Cố ý gây thương tích".

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Được biết, sau khi gây án, Kiên bỏ trốn vào huyện Đam Rông (Lâm Đồng) còn Thu trốn vào thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa). Tại các mảnh đất mới, cả 2 đều đã thay tên, đổi họ để trốn sự truy lùng, truy bắt của công an suốt gần 20 năm qua.

* Cặp đôi đi ô tô vận chuyển hơn nửa cân ma túy tổng hợp

Khoảng 2h ngày 24-7, Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đã bắt quả tang 2 đối tượng là: Hà Huy Ngọc (SN 1975, trú tại xã Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và Bùi Duyên (SN 1983, trú tại thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đi ô tô vận chuyển một lượng lớn ma túy.

Qua kiểm tra, công an phát hiện túi xách màu nâu bên trong xe có chứa khoảng 5000 viên ma túy tổng hợp (khối lượng hơn nửa cân) gồm các loại thuốc lắc, hồng phiến và ma túy đá.

* Mỹ đột kích lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston

Theo hãng tin Houston Chronicle, chiều 24-7, giới chức Mỹ đã đột kích và tiếp quản lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston sau khi qua hạn chót, buộc tất cả nhân viên của cơ sở ngoại giao này phải rời đi.

Nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc dọn đồ đạc rời đi. (Ảnh: Houston Chronicle)

Đáp trả động thái của Mỹ, Trung Quốc cũng yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô - một trong những lãnh sự quán chiến lược của Mỹ ở Trung Quốc đại lục.

* Số ca mắc Covid-19 trên thế giới tăng kỷ lục

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong ngày 24-7, thế giới ghi nhận 284.196 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc trên toàn cầu lên xấp xỉ 16 triệu ca.

Trong đó, Mỹ và Brazil đều ghi nhận hàng chục nghìn ca nhiễm mới và hơn 1.000 bệnh nhân tử vong trong vòng 24 giờ qua, tiếp tục dẫn đầu toàn thế giới. Ở Ấn Độ, tình hình Covid-19 cũng diễn biến rất nghiêm trọng.

* Mỹ xét xử công dân Singapore làm gián điệp cho Trung Quốc

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, vào ngày 24-7, công dân Singapore có tên Yeo Jun Wei (tên khác là Dickson Yeo, 39 tuổi) đã nhận tội làm theo chỉ đạo của các quan chức tình báo Trung Quốc nhằm thu thập những thông tin mật từ phía Mỹ.

Tại tòa án liên bang ở Washington DC, Yeo thừa nhận cáo buộc hoạt động trong lãnh thổ Mỹ như một đặc vụ nước ngoài trái phép.