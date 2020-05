[Audio 25-5-2020]: Nghi bị lạm dụng tình dục, liền "nổi điên" sát hại nạn nhân

Hà Nội dự định xây 600 nhà chờ xe buýt đạt tiêu chuẩn châu Âu

Sở GTVT Hà Nội vừa có tờ trình đề nghị UBND TP Hà Nội và Sở Kế hoạch - Đầu tư thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đồng bộ nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố và các biển quảng cáo trên dải phân cách tại 12 quận, huyện nội thành theo hình thức đối tác công tư.

Theo đó, Sở GTVT Hà Nội đề nghị TP thẩm định, phê duyệt phương án xây dựng nhà chờ xe buýt tập trung với quy mô xây dựng và lắp đặt mới 600 nhà chờ. Trong đó, 270 nhà chờ được lắp đặt mới và thay thế 330 nhà chờ hiện có theo lộ trình. Sở GTVT Hà Nội cho biết, 600 nhà chờ xe buýt trên được xây dựng đạt tiêu chuẩn châu Âu, đáp ứng yêu cầu về mỹ quan đô thị… Tổng vốn đầu tư cho dự án trên khoảng gần 1.000 tỷ đồng.

Tự đâm vào cột mốc khi lái xe tốc độ cao, 2 thiếu niên tử vong tại chỗ

Ngày 25-5, Thượng úy Phạm Quốc Việt, Trưởng Công an xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai thiếu niên tử vong tại chỗ.

Qua xác minh, danh tính hai nạn nhân là Trần Đình Sang (SN 2005) và Nguyễn Quốc An (SN 2005) đều trú tại thị trấn Lộc Hà, đi trên cùng chiếc xe máy mang biển kiểm soát 38L1-12479. Theo một nhân chứng tại hiện trường, hai thiếu niên đi xe với tốc độ lớn, vượt nhiều phương tiện giao thông và tự ngã do húc vào cột mốc ven đường.

Nghi bị lạm dụng tình dục, liền “nổi điên” sát hại nạn nhân

Ngày 25-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Văn Mậu (29 tuổi, trú xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 ngày 24-5, sau khi Mậu ăn nhậu với một người làm thuê tên Tùng (khoảng 40 tuổi, chưa rõ lai lịch) tại nơi làm việc của gia đình Mậu ở ấp Lộ Đức (xã Hố Nai 3). Sau đó, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Khi lời qua tiếng lại, Mậu dùng dao chém Tùng gục tại chỗ.

Nguyễn Văn Mậu tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Tại cơ quan công an, bước đầu Mậu khai nhận sau khi uống rượu với Tùng, Mậu lăn ra ngủ vì quá say. Khi tỉnh dậy, do có nhiều dấu hiệu khiến Mậu nghi ngờ bị Tùng lạm dụng tình dục nên tức giận dùng dao sát hại nạn nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Tổng thống Brazil xuống đường ăn uống, biểu tình giữa đại dịch Covid-19

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vẫn xuống đường ăn uống, tham gia biểu tình dù quốc gia Nam Mỹ đã trở thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới với trên 360.000 ca bệnh.

Ông Bolsonaro gặp gỡ người biểu tình ở Brasilia hôm 24-5

Hôm 24-5, ông Bolsonaro đã xuống đường cùng với những người biểu tình ủng hộ ông. Cùng với đội ngũ an ninh đứng xung quanh, ông Bolsonaro xuất hiện mà không đeo khẩu trang. Đây là một trong những cuộc biểu tình mà ông Bolsonaro đã ủng hộ tổ chức trong những tuần gần đây. Trong những sự kiện này, ông Bolsonaro đã bắt tay, chụp ảnh với người ủng hộ - những hành động bị cho là phớt lờ các biện pháp giãn cách xã hội mà các chuyên gia y tế khuyến nghị.

Cố vấn Nhà Trắng cáo buộc Trung Quốc giấu dịch Covid-19

Trả lời phỏng vấn đài NBC hôm 24-5, Cố vấn An ninh Nhà Trắng Robert O’Brien nói rằng, Trung Quốc đã biết chuyện gì xảy ra với virus Corona chủng mới gây đại dịch Covid-19 từ tháng 11 năm ngoái, nhưng Bắc Kinh đã nói dối Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và ngăn cản các chuyên gia nước ngoài tiếp cận thông tin.

Cố vấn An ninh Nhà Trắng Robert O’Brien

“Hành vi che đậy mà họ đã thực hiện với virus này sẽ đi vào lịch sử, cùng với vụ Chernobyl. Chúng ta sẽ được xem một chương trình đặc biệt của đài HBO về hành vi của Trung Quốc trong từ 10-15 năm nữa”, Cố vấn an ninh Nhà Trắng nói thêm.

Mỹ dọa ngừng hợp tác tình báo với Australia

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo nước này sẽ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Australia nếu bang Victoria của Australia tham gia sáng kiến “Vành đai, con đường” của Trung Quốc.

“Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ rủi ro nào với cơ sở hạ tầng viễn thông của chúng tôi, bất cứ rủi ro nào với an ninh quốc gia khi hợp tác với các đối tác thuộc Ngũ nhãn”, ông Pompeo trả lời phỏng vấn Sky News cuối tuần qua, nhắc tới liên minh tình báo giữa 5 nước Australia, Anh, Canada, New Zealand và Mỹ.