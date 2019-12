[Audio 25-12-2019] Nữ tiếp viên massage đâm khách tử vong trong đêm Noel

Bản tin phát thanh ngày 25-12-2019

* Hà Nội thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện chất lượng không khí

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội vận hành liên tục, ổn định hệ thống quan trắc môi trường không khí. Cùng với đó, các số liệu thống kê về mức độ ô nhiễm trên trạm quan trắc của thành phố phải được công khai trên cơ quan trên Báo, Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, của Thành phố để người dân biết, có kế hoạch hành động, phòng tránh.

Hà Nội thực hiện các biện pháp cải thiện ô nhiễm không khí

Trong trường hợp khi ô nhiễm không khí chạm mức “Nguy hại” chỉ số AQI > 300, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo tới Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải và Công an Thành phố để có những kế hoạch hành động kịp thời, cụ thể.

* Nữ tiếp viên massage đâm khách tử vong trong đêm Noel

Vào 18h ngày 24-12, Phương A. (SN 2003; trú tại khóm Đông Thạnh B, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) được quản lý sắp xếp đến phòng 203 massage (thuộc cơ sở Massage 77 trên đường Lý Thái Tổ thuộc phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) cho Lâm Thanh H. (sinh năm 1988; trú tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang). Thanh H. đã có uống rượu bia.

Đối tượng Phương A tại cơ quan điều tra

Theo thỏa thuận ban đầu thì Phương A "phục vụ thư giãn" cho H. với giá 500.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi Phương A. làm xong thì H. chỉ đồng ý trả cho nữ tiếp viên này 250.000 đồng.

Sau đó, Phương A. xuống chỗ đậu xe mở cốp ra lấy 1 con dao Thái Lan định cắt trái cây. Lúc này, H. từ trên lầu đi xuống, xông tới chửi mắng và rút thắt lưng, đánh nữ tiếp viên này. Trong lúc giằng co, Phương A. cầm dao đâm vào mạn sườn trái của H. và làm thanh niên này gục xuống rồi tử vong ngay sau đó.

Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) đang tiếp tục điều tra làm rõ.

* Triệu tập đối tượng ngang nhiên đập phá xe buýt ở TP.HCM

Ngày 25-12, Công an quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết đã mời Lê Trung Chánh (27 tuổi, trú tại quận Phú Nhuận) lên làm việc do có liên quan đến hành vi đập phá xe buýt xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, trưa ngày 22-12, Lê Trung Chánh đã cùng đồng bọn, chặn đầu xe buýt số 8, do tài xế Quách I Rắc (30 tuổi, trú tại huyện Bình Chánh, TP.HCM) điều khiển. Sau đó nhóm côn đồ đã dùng hung khí tấn công, làm vỡ nhiều kính cửa của chiếc xe. Ước tính ban đầu thiệt hại khoảng 55 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, công an xác minh Lê Trung Chánh là một trong 8 nghi can có liên quan nên mời lên làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được làm rõ.

* Bắt giữ vụ vận chuyển thuê 8 hộp pháo giàn tại Móng Cái, Quảng Ninh

Ngày 25-12, Thiếu tá Nguyễn Hồng Vân, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Móng Cái cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 do Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh phát động.

Vào hồi 12h ngày 24-12-2019 tại khu vực tổ 3 khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Đội CSKT bắt quả tang 2 đối tượng là Trần Văn Mạnh (SN 1988, trú tại Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình) và Lê Đức Văn (SN 1992 trú tại Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ) đang vận chuyển 8 hộp pháo giàn có khối lượng 11kg trên xe taxi. Theo khai nhận của 2 đối tượng, số pháo trên là vận chuyển thuê với tiền công là 1 triệu đồng.

* Mỹ cảnh báo Anh về nguy cơ Huawei sẽ “đánh cắp các bí mật nhà nước”

Ngày 24-12, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien nói với báo Financial Times: "Họ sẽ đánh cắp hàng loạt bí mật nhà nước, bất kể đó là các bí mật hạt nhân của Anh hay các bí mật từ (các cơ quan tình báo Anh) MI6, MI5".

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien

"Một điều gây sốc với chúng tôi là mọi người ở Anh xem Huawei như một quyết định thương mại. 5G là một quyết định an ninh quốc gia," ông O’Brien cho biết.

Theo cố vấn an ninh của Tổng thống Donald Trump, chính phủ các nước châu Âu, Nhật Bản, New Zealand và Australia bắt đầu hiểu những lo ngại của Mỹ về Huawei - tập đoàn viễn thông lớn nhất của Trung Quốc.

* Tổng thống Brazil mất trí nhớ tạm thời sau khi trượt ngã trong nhà tắm.

Tổng thống Brazil, ông Bolsonaro, 64 tuổi, đã được nhập viện cấp cứu tại bệnh viện quân đội khoảng sau 9 giờ tối ngày 23-12 sau khi bị trượt ngã trong nhà tắm tại dinh tổng thống. Tuy nhiên, các bác sĩ không phát hiện tổn thương đáng lo ngại nào nên ông được xuất viện sau 10 giờ theo dõi. Các bác sĩ cũng khuyên ông nên nghỉ ngơi sau khi xuất viện.

“Lúc đó tôi bị mất trí nhớ. Tôi không nhớ đã làm gì hôm qua. Tôi bị trượt chân và ngã ngửa về phía sau. Tôi bị mất trí nhớ, nhưng ơn trời là bây giờ mọi thứ đã ổn”, Reuters dẫn lời Tổng thống Bolsonaro trả lời phỏng vấn hôm qua 24-12 trên kênh truyền hình Band TV.