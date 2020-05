[Audio 24-5-2020] Vướng vòng lao lý vì yêu thiếu nữ 15 tuổi

6 học sinh lớp 12 tắm hồ, 2 em đuối nước thương tâm



Chiều 23-5, tại khu vực đập tràn xả lũ số 2 của hồ Phú Ninh (thuộc thôn Bích An, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), 6 em học sinh lớp 12 Trường THPT Cao Bá Quát trong lúc tắm hồ không may 2 học sinh bị đuối nước tử vong.

Danh tính 2 học sinh được xác định là em Lưu Quốc Bảo (18 tuổi, trú xã Tam Thạnh) và em Trương Văn Vương (18 tuổi, trú xã Tam Anh Bắc). Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân vớt được thi thể 2 em, bàn giao cho người nhà lo hậu sự.

Sắp xét xử nhóm giết người đổ bê tông giấu xác ở Bình Dương



Sau hơn 1 năm xảy ra vụ án giết người phi tang trong khối bê tông gây chấn động ở Bình Dương, dự kiến vào ngày 23-6 tới, nhóm tham gia gây án sẽ được đưa ra xét xử công khai. Do vụ án được sự chú ý của dư luận nên tòa sẽ tính đến phương án có nhiều người tham dự, từ đó bố trí sắp xếp khu vực xử án phù hợp.

Trước đó, vào tháng 4, VKSND tỉnh Bình Dương đã ban hành cáo trạng, truy tố ra trước tòa để xét xử đối với 4 bị can về tội danh giết người. Đến thời điểm này, tất cả các bị can đã nhận được cáo trạng, cả 4 người đều có sức khỏe tốt, tâm lý ổn định trước ngày xét xử.

Thầy giáo bị bắt trong nhà nghỉ cùng số lượng ma túy “khủng”



Ngày 23-5, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan Nghệ An và Ban Công an xã Chiêu Lưu bắt giữ 1 đối tượng tại nhà nghỉ N.T tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, thu giữ lô hàng 19.400 viên ma túy tổng hợp, 2 kg ma túy đá, 2 bánh heroin, 1 điện thoại di động, 1 xe máy và một số tang vật liên quan khác… Đặc biệt, đối tượng bị bắt giữ là Lầu Bá Xìa, đang là giáo viên tại một trường học trên địa bàn xã thuộc huyện Kỳ Sơn.

Vướng vòng lao lý vì yêu thiếu nữ 15 tuổi



Công an huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang vừa chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố Trần Văn Minh (26 tuổi, trú xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải) về tội “giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Vào khoảng cuối tháng 12-2019, Minh từ huyện Kiên Hải vào nhà người quen ở xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất để làm thuê. Tại đây, Minh có quan hệ yêu đương với em H. 15 tuổi. Minh được H. tự nguyện cho làm “chuyện người lớn” nhưng cha mẹ H. bắt gặp, đưa đến cơ quan công an trình báo. Gia đình Minh đã thỏa thuận và bồi thường cho gia đình H. số tiền 80 triệu đồng nhưng Minh vẫn bị pháp luật xử lý.

Chủ tịch Triều Tiên chỉ đạo quân đội tăng cường khả năng răn đe hạt nhân



Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin, ngày 24-5, Chủ tịch Kim Jong-un đã chủ trì Hội nghị mở rộng lần thứ tư của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Một trong những nội dung nổi bật nhất được nhà lãnh đạo Triều Tiên nhắc tới đó là “tăng cường hơn nữa khả năng răn đe hạt nhân của đất nước” và “đặt các lực lượng vũ trang chiến lược vào thế sẵn sàng chiến đấu cao”.

Chủ tịch Kim Jong-un đã ký 7 sắc lệnh liên quan tới các vấn đề của quân đội Triều Tiên, như nâng cao vai trò và nhiệm vụ của các học viện quân đội, tái tổ chức hệ thống chỉ huy trong quân đội…

Tàu chở dầu đầu tiên của Iran đã tới Venezuela



Ngày 23-5, Đại sứ quán Iran tại Venezuela thông báo con tàu đầu tiên trong số 5 chiếc tàu chở nhiên liệu của Iran đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Venezuela một cách an toàn với sự hộ tống của Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo lực lượng vũ trang nước này đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở khu vực đảo La Orchila, phía Bắc nước này để bảo vệ các tàu chở dầu của Iran trong bối cảnh Mỹ có những động thái đáp trả việc Iran vận chuyển nhiên liệu tới Venezuela.