[Audio 24-4-2020] Dự báo thời tiết: Bắc Bộ mưa đá, giông lốc kèm rét sâu

* Bắc Bộ mưa đá, giông lốc kèm rét sâu

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng sớm nay, 24-4, không khí lạnh đã bao trùm toàn bộ khu vực Bắc bộ.

Khu vực đồng bằng và Đông Bắc Bắc bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tại Bắc Bộ, mưa rét có thể kéo dài đến 26-4

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn ở các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc Bắc bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 26-4.

* Tạm giữ nữ trùm tín dụng đen U70

Ngày 23-4, CATP Hải Phòng cho biết, Nguyễn Thị Bích (SN 1953, trú ở đường Lê Lợi, phường Gia Viên) cung cấp dịch vụ cho vay nặng lãi từ nhiều năm nay.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, “khách hàng” của người đàn bà này thường là lao động tự do, hộ buôn bán nhỏ, với số tiền vay từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Trong thời điểm cả nước thực hiện giãn cách xã hội, nhiều "khách hàng" của bà không có nguồn thu để trả mức lãi suất từ 5 - 10 nghìn đồng/1 triệu đồng. Lập tức, bà Bích đã cho một số đối tượng đến đốc thúc, đe dọa, đổ chất bẩn vào nhà.

Quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Bích, cơ quan Công an thu giữ được nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến các giao dịch vay mượn, cầm cố với lãi suất cao. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

* Chồng chơi cờ bạc bịp, vợ mang 120 triệu đồng đến chuộc

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can, tạm giam 3 đối tượng về các tội danh đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng đánh bạc trong ngày 24-3 là hơn 80 triệu đồng.

Trong số 15 bị can bị khởi tố có Nguyễn Thị Hòa bị khởi tố về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc và tội cướp tài sản; Lê Tuấn Anh (chồng của Hòa) bị khởi tố về tội đánh bạc và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

* Khởi tố một nhân viên bệnh viện trong vụ Công ty Đức Anh buôn bán hàng nghìn bộ trang phục phòng dịch giả

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội, đối với bị can Hoàng Văn Tới (SN 1989, trú tại xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) về tội “Buôn bán hàng giả”.

Cơ quan chức năng tại thời điểm kiểm tra hoạt động kinh doanh của Công ty Đức Anh

Đây là bị can thứ 4 bị khởi tố trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả, liên quan đến Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đức Anh (viết tắt là Công ty Đức Anh, địa điểm kinh doanh số 5, ngõ 178, phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội).

* Thủ tướng Australia rơi nước mắt về đám tang thời Covid-19

Theo hãng tin ABC News của Australia, Thủ tướng Morrison dường như đã cố gắng kiềm chế sự xúc động khi nói về những lệnh hạn chế đầy khó khăn mà chính phủ nước này đang yêu cầu người dân thực hiện, bao gồm việc hạn chế số người tham gia đám tang.

Ông thừa nhận điều khiến ông bị ảnh hưởng nhiều nhất là lệnh hạn chế chỉ cho phép tối đa 10 người được tham gia một tang lễ.

“Điều khiến tôi rơi nước mắt là khi nhiều người đã phải chịu đựng việc người thân của họ qua đời và tham dự lễ tang với quá ít người. Điều đó thật tồi tệ”, ông Morrison thừa nhận.

* Canada nói 1 triệu khẩu trang KN95 của Trung Quốc không đạt chuẩn

Hãng tin Politico dẫn lời ông Eric Morrissette, phát ngôn viên Cơ quan Y tế Cộng đồng Canda cho biết, khoảng 1 triệu khẩu trang KN95 mua từ Trung Quốc không đạt tiêu chuẩn của nước này cho cuộc chiến ứng phó dịch Covid-19. Do vậy chính phủ liên bang quyết định không sử dụng số khẩu trang đó dù các địa phương đang thiếu trầm trọng.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau

"Đến nay, Cơ quan y tế Cộng đồng Canada đã xác định được khoảng 1 triệu khẩu trang KN95 không phù hợp với các tiêu chuẩn dành cho đội ngũ y tế", ông Morrissette nói.

* Mỹ “chậm chân” trong cuộc đua giành vật tư y tế với Trung Quốc

Theo các cuộc phỏng vấn của Tribune News với các lãnh đạo doanh nghiệp tại Mỹ và Trung Quốc, Washington được cho là bị các đối thủ toàn cầu vượt mặt trong cuộc đua giành khẩu trang và vật tư y tế từ Bắc Kinh. Các nước khác đã quyết liệt hơn chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc đảm bảo nguồn cung về thiết bị y tế quan trọng nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19.

Sự chậm chân càng khiến cho tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong hệ thống y tế tại Mỹ thêm trầm trọng. Điều này đã gây ra rủi ro cao hơn cho các bác sĩ và y tá Mỹ, đồng thời đẩy các phòng khám và bệnh viện Mỹ vào tình trạng tồi tệ hơn so với phần lớn các nước Tây Âu, Đông Á, Canada và Australia.