[Audio 24-12-2019] Vừa chiết xăng vừa hút thuốc, 4 người trong một gia đình bị bỏng nặng

Thùy An

14:58 24/12/2019 0 Thùy An

* Vừa chiết xăng vừa hút thuốc, 4 người trong một gia đình bỏng nặng

Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận 4 trường hợp trong một gia đình ở Bình Dương bị bỏng nặng do vừa chiết xăng vừa hút thuốc lá. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bỏng nặng toàn thân, trong đó có 3 người đang nguy kịch.

Nạn nhân bỏng nhẹ nhất đã dần hồi phục

Theo lời kể của người nhà, khoảng 18 giờ ngày 22-12, con trai cả của gia đình này (SN 2001) vừa chiết xăng từ can xăng 10 lít vào xe máy, vừa ngậm điếu thuốc lá thì bất ngờ một ngọn lửa lớn bùng lên bao trùm cả gian bếp. Lúc này trong nhà còn 3 người khác cũng bị bỏng theo.

Ba trong 4 bệnh nhân bị bỏng hô hấp, sốc bỏng nghiêm trọng, đang trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng tương đối xấu.

* Bị truy đuổi, tên trộm tông vào đầu xe tải

Vụ việc xảy ra tại ngã 4 Trường Chinh - Nguyễn Hội thuộc phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, vào trưa ngày 23-12.

Trước đó, Nguyễn Quốc Tú (29 tuổi) và Nguyễn Anh Huy (31 tuổi, cùng trú tại TP Phan Thiết) đi xe máy đến vựa trái cây tại thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, để trộm cắp tài sản.

Bị phát hiện, Tú lên xe nổ máy bỏ chạy, Huy bị người dân bắt giữ. Một số người đi đường nghe tri hô đã đuổi theo Tú. Đối tượng này bỏ chạy được khoảng 8 km, đến ngã 4 Trường Chinh - Nguyễn Hội đã tông vào đầu xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Thanh Hóa.

Cú tông mạnh làm Tú ngã xuống đường, bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

* Bắt giữ hai người Lào tuồn 30 bánh heroin vào Việt Nam

Rạng sáng 23-12, Công an tỉnh Nghệ An mật phục bắt giữ Đà Xìa Tụ Vàng (23 tuổi), Vừ Xồng (20 tuổi), quốc tịch Lào, khi đang vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam, qua địa phận cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, thu giữ 30 bánh heroin và 18 kg ma túy đá.

Hai đối tượng người Lào buôn bán trái phép ma túy bị bắt giữ

Mở rộng chuyên án, nhà chức trách bắt thêm Chìa Đơ (55 tuổi), Xổm Chày (26 tuổi) và Dì Và (22 tuổi) cùng trú tại Lào.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

* Mỹ tiếp tục điều máy bay trinh sát đến bán đảo Triều Tiên

Hãng tin Yonhap đưa tin, trang theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spots ngày 24-12 cho biết, Mỹ đã điều máy bay trinh sát bay qua bán đảo Triều Tiên.

Đây là động thái mới nhất trong một loạt các chuyến bay nhằm giám sát Triều Tiên trong bối cảnh quan ngại gia tăng liên quan đến việc Bình Nhưỡng có thể phóng thử tên lửa tầm xa như một "món quà Giáng Sinh" bất ngờ.

Máy bay trinh sát E-8C Mỹ

Aircraft Spots thông báo trên Twitter rằng máy bay E-8C, hay còn gọi là JSTARS của Mỹ, được phát hiện đã bay qua bán đảo Triều Tiên ở độ cao khoảng 8.839m, song trang theo dõi hoạt động hàng không không cung cấp thời gian cụ thể diễn ra hoạt động này.

* Mỹ nối lại chương trình huấn luyện quân sự cho Pakistan

Mỹ đã quyết định cho phép Pakistan tham gia trở lại một chương trình huấn luyện quân sự bị đình chỉ 2 năm trước đây khi Tổng thống Donald Trump đóng băng viện trợ an ninh cho quốc gia Nam Á này.

Động thái trên là một dấu hiệu phản ánh quan hệ giữa Washington và Islamabad ấm lên.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23-12 cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã quyết định khôi phục chương trình IMET dành cho Pakistan như một ngoại lệ và trình Quốc hội phê chuẩn.

Các quan chức Mỹ lâu nay cáo buộc các cơ quan Pakistan cộng tác với các phần tử Hồi giáo cực đoan, trong đó có Taliban, tuy nhiên cho rằng Islamabad có tiến bộ trong cuộc chiến chống khủng bố trong vài tháng qua. Pakistan luôn bác bỏ các cáo buộc trên của giới chức Mỹ.