[Audio 23-6-2020]: Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ đồng bằng công nghệ cao

Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ đồng bằng công nghệ cao

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt giữ đối tượng trong vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, khoảng tháng 3 và tháng 4 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế nhận được nhiều đơn trình báo của những người bán hàng trực tuyến về việc bị mất trộm tiền trong tài khoản ngân hàng.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, có hàng trăm nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã sập bẫy đường dây lừa đảo này; có người bị lừa vài triệu đồng, có người bị lừa vài tỷ đồng. Hiện Công an đang tạm giữ 3 đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra.

Hai người bị đuối nước khi tắm thác

Tối 22-6, Công an xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương (Lào Cai) cho biết, hai thanh, thiếu niên bị đuối nước đã tử vong do tắm ở thác nước sâu trên địa bàn xã. Cụ thể, vào hồi 13h50 ngày 22-6, Công an xã Tung Chung Phố nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện tại khu vực thác chân cầu Bản Phố (thưộc địa phận thôn Nàn Tiểu Hồ) có hai thi thể. Công an xã đã đến hiện trường và vớt hai thi thể lên bờ.

Kết quả xác minh cho thấy, nạn nhân là Sùng Seo Sín (sinh năm 2000) và Sùng Seo Dơ (sinh năm 2005). Cả hai đều là người dân tộc Mông và trú tại thôn Lao Chải, xã Tả Gia Khâu (Mường Khương).

Xe chở học sinh lớp 12 đi chụp kỷ yếu bị lật

Vào khoảng 21h43 ngày 22-6, một xe ô tô khách (chưa rõ biển số) đang lưu thông trên Quốc lộ 47 theo hướng từ TP Sầm Sơn đi TP Thanh Hóa, khi đi đến địa phận xã Quảng Phú (cách trung tâm TP Thanh Hóa khoảng 7 km) thì bất ngờ mất lái và bị lật xuống bên đường.

Chiếc xe khách chở học sinh mất lái rồi lật nghiêng ven đường. Ảnh: Dân Trí

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng 30 người, trong đó phần lớn là các em học sinh. Rất may toàn bộ số người trên xe chỉ bị thương nhẹ, chủ yếu là xây xước và bị thương phần mềm. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Liên minh châu Âu cảnh báo Trung Quốc lĩnh “hậu quả tiêu cực” vì luật an ninh Hồng Kông

Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vừa lên tiếng cảnh báo, Trung Quốc sẽ phải gánh “hậu quả tiêu cực” nếu áp dụng luật an ninh mới với Hồng Kông.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen

“Luật an ninh có nguy cơ làm suy giảm nghiêm trọng nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”. Chúng tôi cũng đã phát đi thông điệp rằng, Trung Quốc có thể đối mặt với những hậu quả tiêu cực nếu tiếp tục theo đuổi áp đặt luật này”, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn lời Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại buổi họp báo ngày 22-6 sau cuộc họp trực tuyến giữa lãnh đạo EU với lãnh đạo Trung Quốc.

Các chỉ huy Ấn Độ và Trung Quốc thảo luận vì căng thẳng biên giới

Các chỉ huy của quân đội Ấn Độ và Trung Quốc ngày 22-6 đã nhóm họp để thảo luận các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng ở khu vực biên giới giữa hai nước ở Himalaya. Cuộc gặp kéo dài vài giờ đồng hồ, trong đó Ấn Độ tiếp tục yêu cầu Trung Quốc rút quân về lại khu vực họ từng đóng quân hồi tháng 4 vừa qua.

Nhật Bản lần đầu tiên có siêu máy tính nhanh nhất thế giới

Máy tính Fugaku - phiên bản siêu máy tính mới nhất do Viện nghiên cứu Riken (được Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ) phát triển đã được Dự án Mỹ-châu Âu TOP500 xếp hạng là máy tính có tốc độ xử lý nhanh nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên trong vòng 9 năm qua, một siêu máy tính của Nhật Bản có được vị trí dẫn đầu này.

Không chỉ thống trị về tốc độ xử lý, siêu máy tính Fugaku còn chiếm lĩnh các vị trí hàng đầu trong 3 hạng mục khác liên quan tới ứng dụng trong công nghiệp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn.