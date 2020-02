[Audio 23-02-2020] Bắt giữ nghi can sát hại chủ nợ rồi bỏ trốn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ nghi can sát hại chủ nợ rồi bỏ trốn; Lập 3 facebook ảo để lừa bán khẩu trang y tế; Đà Nẵng kiểm soát du khách tới từ Hàn Quốc; Hàn Quốc thêm 123 ca nhiễm nCoV, nâng tổng số lên 556 ca; Quân đội Syria sẽ bắn hạ tất cả máy bay vi phạm không phận…

Thùy An

15:03 23/02/2020 0 Thùy An

* Bắt giữ nghi can sát hại chủ nợ rồi bỏ trốn

Ngày 23-2, Công an Hải Phòng cho biết đã bắt được nghi can Phạm Ngọc Tuấn (24 tuổi, trú ở xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng).

Tuấn bị cáo buộc đã chém chết anh Nguyễn Văn Lâm (25 tuổi, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương) khi anh này đến nhà đòi nợ, sau đó dọn hiện trường, lấy hết tài sản trong người nạn nhân trước khi bỏ trốn.

Thời điểm bị bắt, Tuấn đang lẩn trốn tại Sơn La.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường

* Lập 3 facebook ảo để lừa bán khẩu trang y tế

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Lan Na, 19 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Na làm nghề bán hàng online với các mặt hàng quần áo, túi xách. Gần đây, thấy người dân cần khẩu trang y tế để phòng dịch viêm phổi corona nên Na bán thêm mặt hàng này.

Đối tượng lập 3 tài khoản facebook ảo để rao bán giá rẻ. Nhiều người đã đặt mua và chuyển tiền đặt cọc trước cho Na từ 300.000 đồng – 7.000.000 đồng. Với thủ đoạn trên, Na đã lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 200 triệu đồng.

* Đà Nẵng kiểm soát du khách tới từ Hàn Quốc

Trước tình hình số ca bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh tại Hàn Quốc, ngành y tế Đà Nẵng đã chủ động kiểm soát du khách đến từ thị trường này với quan điểm coi đây là người đến từ vùng có dịch. Du khách Hàn Quốc trên các chuyến bay đến Đà Nẵng phải điền tờ khai y tế từ trên máy bay và chịu sự giám sát chặt chẽ về tình trạng sức khỏe.

Du khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng được kiểm soát chặt về sức khỏe

Còn theo Sở Du lịch, Hàn Quốc là thị trường khách du lịch lớn nhất tại Đà Nẵng với thị phần chiếm tới khoảng 56% khách quốc tế. Tuy nhiên, từ khi dịch bệnh bùng phát tới nay, số lượng khách Hàn Quốc đã sụt giảm khoảng 60%.

* Hàn Quốc thêm 123 ca Covid-19, nâng tổng số lên 556 ca

Cơ quan Y tế Hàn Quốc sáng 23-2 đã thông báo có thêm 123 ca nhiễm chủng mới của virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID 19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 556 ca.

Hàn Quốc là quốc gia có số ca COVID 19 lớn thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc đại lục

Trước đó, ngày 22-2, số ca COVID-19 tại Hàn Quốc đã tăng gấp hơn 2 lần, với hầu hết các trường hợp liên quan đến một tổ chức tôn giáo ở thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc là Daegu và một bệnh viện lân cận. Cho đến nay đã có 4 bệnh nhân tử vong do COVID-19 ở Hàn Quốc. Đây cũng là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 đứng thứ 2 trên thế giới sau Trung Quốc đại lục.

* Quân đội Syria sẽ bắn hạ tất cả máy bay vi phạm không phận

Theo Sputniknews, Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang Syria ngày 22-2 tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã nhận được chỉ thị bắn hạ tất cả máy bay xâm phạm không phận Syria.

Bộ Chỉ huy Syria cho biết, bất kỳ hành vi vi phạm không phận nào cũng sẽ bị coi là sự xâm lược từ bên ngoài chống Syria.

Thông báo ngày 22-2, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết chỉ tính riêng trong ngày này, một đoàn xe gồm 80 chiếc của Thổ Nhĩ Kỳ đã tới Idlib.

Bên cạnh đó, hơn 7.400 binh sỹ nước này cũng đang được triển khai ở Idlib và Aleppo trong cùng thời gian.