[Audio 22-7-2020] Cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An bị bắt

Cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An bị bắt

Ông Kim Văn Bốn, 38 tuổi, cán bộ Phòng chính sách Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An bị cáo buộc có hành vi chiếm đoạt tiền xoá đói giảm nghèo cho dân tộc Ơ Đu. Tối 21-7, ông Bốn bị Công an Nghệ An khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi tham ô tài sản. Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bị can Bốn tại chung cư xã Nghi Phú (TP Vinh), thu một số giấy tờ liên quan.

Bị can Kim Văn Bốn (ở giữa) lúc làm việc với công an

Theo hồ sơ, quá trình thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga Mi (huyện Tương Dương), ông Bốn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lập khống hồ sơ một số hạng mục để rút tiền của đề án. “Số tiền ông Bốn chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng. Cơ quan điều tra đang củng cố, mở rộng vụ án”, một cán bộ công an nói.

Hải Dương: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 2 bánh heroin

Ngày 22-7, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 2 bánh heroin.

Đối tượng Phan Trường Giang và tang vật bị bắt giữ. (Nguồn: TTXVN)

Trước đó, khoảng 22h ngày 20-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang đối tượng Phan Trường Giang (SN 1986, trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) đang giấu trong người 1 túi nylon màu đen, bên trong có 2 hình khối hộp chữ nhật, được bọc bởi nhiều lớp nylon, có trọng lượng là 695,326 gram.

Trước cơ quan điều tra, bước đầu Giang khai nhận số hàng trên là 2 bánh heroin, được 1 đối tượng thuê vận chuyển từ Nghệ An về Hải Dương tiêu thụ với tiền công là 5 triệu đồng.

Ba người đuối nước thương tâm khi tắm sông Lam

Vào 21h ngày 21-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có 3 người đuối nước tại khu vực gần Cầu Yên Xuân, xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Đến 3h ngày 22-7, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy cả 3 nạn nhân đuối nước tử vong. Đó là chị Võ Thị Huế (SN 1977); cháu Trần Lý Huỳnh (SN 2012, là con trai chị Huế); cháu Võ Công Phong (SN 2013, là cháu của chị Huế), cùng thường trú tại xóm 6, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Nguyên nhân ban đầu được xác định do thời tiết nắng nóng, khoảng 16h ngày 21-7, chị Huế cùng con trai và cháu rủ nhau đi tắm sông Lam và bị đuối nước.

Trung Quốc yêu cầu du khách chứng minh không nhiễm Covid-19

Trung Quốc yêu cầu bất kỳ du khách nào tới nước này phải trình giấy tờ chứng minh âm tính với Covid-19 trước khi lên máy bay. Thông báo được Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đưa ra hôm 21-7 nêu rõ, công dân nước này phải đăng ảnh chụp giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 lên một ứng dụng theo dõi sức khỏe, trong khi hành khách nước ngoài phải nộp cho đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Trung Quốc bằng chứng cho thấy họ không mang Covid-19 trước khi lên chuyến bay tới nước này.

Hành khách tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc

Theo Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, tất cả hành khách đến Trung Quốc cũng phải kiểm tra y tế sau khi xuống máy bay, đồng thời cách ly 14 ngày với chi phí tự túc tại các khách sạn được chỉ định.

Mỹ bác tin rút quân khỏi Hàn Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper vừa lên tiếng bác bỏ thông tin nước này có thể rút bớt quân khỏi Hàn Quốc. “Tôi chưa ra lệnh rút lực lượng khỏi bán đảo Triều Tiên. Chiến lược Phòng thủ Quốc gia đang được áp dụng và có thể dẫn tới nhiều động thái điều chuyển binh sĩ để bảo đảm tối ưu hóa lực lượng”, ông Esper nói trong cuộc họp trực tuyến với Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế hôm 21-7.

Mỹ đang duy trì khoảng 28.500 binh sĩ đồn trú và nhiều khí tài hiện đại tại Hàn Quốc nhằm đảm bảo an ninh cho nước này.

Australia tham gia tập trận hải quân với Mỹ và Nhật Bản

Hãng ABC của Australia ngày 22-7 cho biết, 5 tàu chiến Australia đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở Biển Philippines cùng với hải quân Mỹ và Nhật Bản, trong bối cảnh căng thẳng an ninh trong khu vực với Trung Quốc.

Nhóm công tác chung của Australia, do tàu HMAS Canberra dẫn đầu, đã tham gia cùng nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ và 1 tàu khu trục Nhật Bản trong một cuộc “tập trận ba bên” để chuẩn bị cho cuộc tập trận quy mô lớn hơn ở Hawaii mang tên Tập trận Vành đai Thái Bình Dương.

Trong 2 ngày tới, hải quân 3 nước sẽ tiến hành các cuộc tập trận khác nhau nhằm nâng cao khả năng tương tác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.