[Audio 22-6-2020] Thời tiết miền Bắc đạt đỉnh điểm nắng nóng lần 2

Thời tiết miền Bắc đạt đỉnh điểm nắng nóng lần 2



Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 22-6 đến 24-6, ở Bắc Bộ và Trung Bộ trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ 37-40 độ, có nơi 41-42 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18h. Từ ngày 25-6, nắng nóng ở các khu vực trên dịu dần.

Tại Hà Nội, từ 22-6 đến 24-6, có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Nắng gắt ở Hà Nội, người đi đường mang theo cả khăn mặt ướt (Nguồn: Vietnamnet)

Giá vàng 22-6: Mở hàng đầu tuần, tăng mạnh

Mở cửa thị trường ngày 22-6, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 48,68 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,83 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 130 nghìn đồng so với ngày hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 48,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,97 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng miếng SJC tại TP.HCM niêm yết ở mức 48,95 triệu đồng/lượng.

Mượn hàng loạt xe ô tô "xịn" rồi mang đi bán lấy tiền trả nợ

Ngày 21-6, Cơ quan CSĐT – CAQ Long Biên, Hà Nội cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Văn Chiến (SN 1985, trú tại xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tháng 8-2019, do nợ nần số tiền lớn không có khả năng chi trả nên Chiến đã mượn 3 chiếc xe ô tô của anh T (trú tại Hà Nội) rồi mang đi bán. Nguyễn Văn Chiến khai ngoài vụ việc trên đã thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là xe ô tô trên địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội) và huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên).

Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Long Biên đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Văn Chiến thì liên hệ, trình báo Công an quận Long Biên (Đội Cảnh sát hình sự - SĐT: 0394440277) để phối hợp giải quyết theo quy định.

Cháu gái dẫn nhóm bạn về nhà cướp tài sản của bà ngoại

Dàn cảnh hỏng xe cướp tài sản của bà ngoại không được, N.T.M.D. (18 tuổi, ngụ xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi) dẫn 5 người bạn xông vào tận nhà khống chế, cướp lắc tay trị giá khoảng 6 chỉ vàng trên người bà ngoại của M.D.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Củ Chi nhanh chóng bắt các đối tượng và thu hồi tài sản bị cướp. Ngày 21-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi (TPHCM) đã tạm giữ hình sự L.L.L. (16 tuổi), N.N.T.P. (16 tuổi), L.T.K. (18 tuổi), N.T.T. (18 tuổi), P.T.Ph. (18 tuổi, cùng ngụ xã Tân An Hội, huyện Củ Chi) để điều tra hành vi cướp tài sản. Riêng N.T.M.D. bị cấm đi khỏi nơi cư trú, do đang mang thai và con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Bộ trưởng Ấn Độ nói hơn 40 lính Trung Quốc đã chết trong vụ đụng độ

Hãng tin Reuters, chiều 21-6, dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Cao tốc Ấn Độ Vijay Kumar Singh nói với báo chí về vụ đụng độ ở vùng biên giới tranh chấp hôm 16-6: "Nếu chúng ta mất 20 binh sĩ thì số lính bỏ mạng của phía Trung Quốc phải hơn gấp đôi", ông Vijay Kumar Singh nói, nêu con số "ước tính" cụ thể là 43.

Trước đó, phía Trung Quốc thừa nhận cả hai phía chịu thương vong nhưng không công bố con số chính thức. Nhật báo Trung Quốc giải thích quyết định này là nhằm "tránh bất kỳ khái niệm nào về người thắng hoặc kẻ thua, và ngăn căng thẳng leo thang".

Lính Ấn Độ bảo vệ một đường cao tốc dẫn tới vùng tiếp giáp Trung Quốc

Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp

Theo thống kê cập nhật lúc 6h sáng ngày 22-6, đại dịch Covid-19 đã gieo rắc mầm bệnh cho hơn 9 triệu người, khiến 467.000 người chết tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, số ca hồi phục trên toàn thế giới đạt gần 4,78 triệu.

Mỹ vẫn dẫn đầu danh sách với hơn 2,35 triệu người dương tính. Đứng tiếp theo trong danh sách là Brazil, Nga và Ấn Độ. Dịch bệnh ở khu vực Mỹ Latinh đang diễn biến phức tạp, đặc biệt tại Mexico và Chile. Ở châu Âu, Covid-19 trên đà giảm bớt khiến các kế hoạch nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch và khôi phục kinh tế trở nên dễ dàng hơn.

Tại châu Á, nguy cơ bùng phát đợt dịch thứ 2 đang hiện hữu tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran. Hiện Indonesia và Philippines tiếp tục là điểm nóng nhất Đông Nam Á về tình hình dịch Covid-19.