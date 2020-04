[Audio 22-4-2020] Không khí lạnh bao trùm toàn miền Bắc

Bản tin phát thanh ngày 22-4-2020

Không khí lạnh bao trùm toàn miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, bộ phận không khí lạnh đã tiến gần sát đến vùng biên giới phía Bắc nước ta.

Từ đêm mai, 23- 4 không khí lạnh tăng cường mạnh tràn xuống, Bắc bộ chuyển rét

Sáng 22-4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ. Từ chiều tối và đêm 23-4, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, một số nơi ở Trung Trung bộ.

Cũng do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên ở Bắc bộ có mưa giông diện rộng.

Khởi tố "giang hồ" Đường "Nhuệ" về tội cố ý gây thương tích

Chiều 21-4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT CATP Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”, xảy ra ngày 18-11-2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình.

Đối tượng Nguyễn Văn Đường

Theo đó, khi hai mẹ con Duy đến trụ sở công an phường Trần Lãm giải quyết mâu thuẫn giao nhận tiền với một phụ nữ thì bị Đường "Nhuệ" ghì cổ, đấm vào xương hàm. Sự việc khiến Duy bị vỡ xương hàm mặt, thương tật 15%. Ngày 5-1-2015, vụ án "cố ý gây thương tích" được Công an thành phố Thái Bình khởi tố. Sau 6 tháng, nhà chức trách dừng điều tra với lý do chưa có đủ căn cứ, nhân chứng chưa xác định ai là người trực tiếp gây ra thương tích.

Phát hiện lái súng tự chế khủng tại Bắc Giang

Khoảng 14h30 ngày 21-4, tại khu vực thôn Tân An, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, tổ công tác của Công an huyện Tân Yên phối hợp với Công an xã Lam Cốt phát hiện nghi vấn, tiến hành kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Văn Tú (SN 1984, trú ở thôn Bãi Ban, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên). Lực lượng chức năng xác định Tú đang tàng trữ 1kg đạn chì. Kiểm tra nơi ở của Nguyễn Văn Tú, cơ quan công an phát hiện, thu giữ thêm 70 kg đạn chì và hơn 500 linh kiện dùng để lắp ráp súng tự chế (dạng súng hơi) các loại.

Tang vật phát hiện tại nhà đối tượng

Qua điều tra, đối tượng khai nhận đặt mua số hàng hoá trên qua mạng Internet, sau đó lập các tài khoản zalo, youtube để rao bán. Được biết, mỗi khẩu súng được lắp ráp thành phẩm, các đối tượng thu lợi bất chính từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Chính quyền Anh bị chỉ trích chậm chạp trong việc đối phó với Covid-19

Tờ Sunday Times cuối tuần qua gây bão dư luận với bài viết chỉ trích "38 ngày mộng du trong thảm họa" của chính quyền Thủ tướng Boris Johnson. Tờ báo cáo buộc rằng, chính quyền của ông Johnson "chỉ khoanh tay đứng nhìn" khi số người chết và nhiễm nCoV ở Trung Quốc không ngừng tăng trong tháng 1 và tháng 2, đồng thời "bỏ lỡ thời cơ" mua sắm các bộ xét nghiệm và thiết bị bảo hộ cá nhân.

Khi ca nhiễm đầu tiên ở Anh được báo cáo vào ngày 31-1, việc đánh giá mối nguy hiểm từ Covid-19 được nâng lên mức trung bình. Chính phủ Anh đã bị chỉ trích vì phản ứng chậm chạp và đánh giá thấp mối đe dọa từ Covid-19. Đến tận ngày 23-3, ông Johnson mới ra quyết định phong tỏa toàn quốc, yêu cầu đóng cửa toàn bộ trường học và các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh không thiết yếu. Lệnh phong tỏa này dự kiến kéo dài đến tháng 5.

Giám đốc CDC Mỹ cảnh báo đợt dịch thứ hai tồi tệ hơn hiện nay

Sẽ có đợt dịch thứ hai tồi tệ hơn dịch Covid-19 hiện nay, đó là lời cảnh báo của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) Robert Redfield đưa ra trong trường hợp đợt bùng phát Covid-19 thứ hai tại Mỹ xảy ra vào mùa đông. Nhận định của ông Redfield được đưa ra trong bối cảnh thống đốc nhiều bang tại Mỹ đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp “giãn cách xã hội”, và người dân nhiều nơi tụ tập phản đối lệnh phong tỏa.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) Robert Redfield

Khi được hỏi về nhận định của ông Redfield, điều phối viên Deborah Birx thuộc thuộc nhóm chuyên trách ứng phó Covid-19 tại Nhà Trắng cho rằng tình huống trên sẽ rất tồi tệ.