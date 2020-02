[AUDIO 22-2-2020] Chủ quán karaoke đâm chết khách hát

Sau đây là nội dung chi tiết:



* Chủ quán karaoke đâm chết khách hát

Ngày 22-2, Công an tỉnh Thanh Hóa hiện đang làm việc với đối tượng Nguyễn Đình Lợi (SN 1973) – chủ quán karaoke Dương Đông ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa - để điều tra làm rõ hành vi Giết người.

Chỉ vì tranh cãi giá cả mà chủ quán karaoke đâm tử vong khách hát

Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 20-2, anh N. (SN 1983, trú xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương) cùng 2 người bạn tới quán của Lợi để hát.

Đến 23h30, nhóm anh N. ra quầy tính tiền với chủ quán hát thì xảy ra tranh cãi về giá cả. Bực tức, Lợi cầm dao nhọn truy sát cả ba và đâm vào đùi anh N. dẫn tới đứt động mạch. Nạn nhân sau đó tử vong.

* Khởi tố vụ án anh vợ sát hại em rể tại Hà Nội

Chiều ngày 21-2, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Quang Bình (SN 1977, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) – kẻ dùng dao sát hại em rể là NSƯT Vũ Mạnh Dũng - để làm rõ hành vi Giết người.

Lực lượng chức năng khống chế Dương Quang Bình

Trước đó, vào tối ngày 18-2, đối tượng Bình sau khi uống rượu đã đốt chiếc xe máy của mình trước cửa nhà tại ngõ 609, đường Bạch Đằng, phường Chương Dương. Sau đó, Bình leo lên mái tôn trèo sang nhà em gái bên cạnh, dùng dao uy hiếp 6 người trong gia đình này, trong đó có 3 cháu nhỏ, rồi đâm chết anh Vũ Mạnh Dũng (em rể của Bình).



Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã cử lực lượng đến hiện trường. Cảnh sát 113 đã tước dao, quật ngã, khống chế Bình và sơ tán các nạn nhân đang bị uy hiếp.

* Bắt giữ 31 đối tượng “đập đá” trong quán karaoke

Chiều ngày 21-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vào lúc 20h ngày 20-2, đơn vị đã tiến hành kiểm tra quán karaoke Victory (nằm trên đường Phan Đình Phùng, phường Tân An, thành phố Hội An) do Đỗ Thế Đạt (SN 1988, hộ khẩu thường trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 31 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại 4 phòng của quán karaoke này. Tiến hành test nhanh, tất cả các đối tượng trên đều có kết quả dương tính với chất ma túy.

Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

* Lĩnh 11 năm tù vì hiếp dâm con gái 11 tuổi của người yêu đã mất

Ngày 21-2, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án sơ thẩm bị cáo Trịnh Duy Hưng (SN 1989, trú huyện Yên Định, Thanh Hóa) mức án 11 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trịnh Duy Hưng tại tòa

Theo bản án sơ thẩm, chị G. (đã mất) là bạn gái của Trịnh Duy Hưng nên ngày 29-6-2019, Hưng từ Thanh Hóa đến nhà mẹ ruột của G. ở quận Thốt Nốt, Cần Thơ để dự đám cúng tuần của chị G.



Dự cúng tuần xong, Hưng cùng vợ chồng người em và con gái của chị G. là bé Q. (SN 2008) đi ăn uống đến rạng sáng rồi cả nhóm quay về nhà mẹ ruột của chị G. ngủ. Bé Q. ngủ cùng phòng với bà ngoại nhưng lát sau Hưng ra gọi bé qua ngủ cùng mình và thực hiện hành vi giao cấu với bé. Do sợ nên Q. không dám chống cự.

Đến khi Hưng ngủ say, Q. mới ra khỏi phòng và kể lại sự việc với gia đình. Gia đình bé đã lập tức trình báo vụ việc đển cơ quan công an.

* Số ca nhiễm virus Covid-19 ở Hàn Quốc tăng vọt

Ngày 22-2, Hàn Quốc thông báo nước này ghi nhận thêm 142 ca nhiễm Covid-19 mới, đưa tổng số nhiễm bệnh của cả nước lên 346 ca. Trước đó, Hàn Quốc ghi nhận 2 ca đã tử vong.

Tình hình dịch Covid-19 tại Hàn Quốc có diễn biến phức tạp (Nguồn: AP)

Ca tử vong mới nhất được thông báo tối 21-2, bệnh nhân là một phụ nữ trong độ tuổi 50. Bệnh nhân tử vong tại một bệnh viện ở thành phố Busan sau khi được chuyển đến từ một bệnh viện ở thành phố Cheongdo lân cận, nơi ghi nhận ca tử vong đầu tiên ở Hàn Quốc trước đó một ngày.



* WHO tới Vũ Hán truy tìm nguồn gốc virus Covid-19

Trong ngày hôm nay (22-2), nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự kiến sẽ tới thành phố Vũ Hán (Trung Quốc).

Trước đó, Vũ Hán không nằm trong lịch trình công tác của đoàn vì thành phố này đang trong giai đoạn dốc toàn lực chống dịch căng thẳng, không có thời gian cũng như nhân sự tiếp đón.

Tuy nhiên theo Thời báo Hoàn Cầu, khi hệ thống y tế của thành phố đã được giảm tải chút ít, các chuyên gia cho rằng đây là thời điểm thích hợp để đoàn công tác tới Vũ Hán tìm hiểu tình hình tại tâm dịch cũng như truy tìm nguồn gốc của virus Covid-19.