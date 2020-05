[Audio 21-5-2020] Bắt cóc cô gái trẻ vì bị từ chối "qua đêm"... trừ nợ

Chủ mưu vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình bị phạt 8 năm tù

Sáng 21-5, sau 1 tuần xét xử và 4 ngày nghị án, TAND tỉnh Hòa Bình tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi tại địa phương này.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Vinh (53 tuổi, cựu Trưởng phòng khảo thí, Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình) 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Trong phần tranh luận, đại diện Viện KSND tỉnh Hòa Bình xác định ông Vinh là chủ mưu, các bị cáo cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội với vai trò giúp sức tích cực dưới sự chỉ đạo của ông Vinh. 14 bị cáo còn lại đã nhận các mức án tương ứng với tội danh của mình.

Bắt cóc cô gái trẻ vì bị từ chối "qua đêm"... trừ nợ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Luân (sinh năm 1991) và Nguyễn Duy Phúc (sinh năm 1996), đều ở xã Long Đức, huyện Long Thành về hành vi bắt người trái pháp luật.

Qua quen biết, Luân có cho em T, sinh năm 2002 ở cùng địa phương vay 2 triệu đồng nhưng không thấy trả. Đến tháng 5-2020, Luân nhắn tin đề nghị T đi với Luân một đêm thì sẽ xóa nợ cho T, nhưng T không đồng ý.



Ngày 14-5, Luân rủ thêm Nguyễn Duy Phúc đi tìm T, bắt lên xe đưa về khu vực trường THCS Long Đức, Long Thành, Đồng Nai hành hung. Tại cơ quan Công an, Luân và Phúc đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cách chức chủ tịch xã đánh bạc giữa dịch Covid-19

Ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh hôm 20-5 đã ký quyết định cách chức Chủ tịch UBND xã Hương Lâm với ông Phạm Đại Dũng, nhiệm kỳ 2016-2021. Về mặt Đảng, ông Dũng cũng bị cách chức Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy xã Hương Lâm, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, hôm 20-4, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một nhóm người tụ tập đánh bạc, trong đó có ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê. Qua điều tra, đến ngày 17-5, Công an huyện Hương Khê ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng với ông Phạm Đại Dũng về hành vi đánh bạc.

Ngoài ông Dũng, công an cũng xử phạt 8 người khác cùng tham gia đánh bạc với ông này giữa mùa dịch Covid-19.

Con tan học muộn, phụ huynh đánh cô giáo phải nhập viện

Ngày 20-5, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, Công an xã đã làm việc với ông Nguyễn Hồng Phúc (42 tuổi, trú tại xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa) do dùng mũ bảo hiểm đánh cô giáo chấn thương phải nhập viện.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 19-5, cô Đặng Thanh Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1 trường Tiểu học, THCS Lộc Giang đang đứng lớp, bất ngờ bị ông Phúc, phụ huynh một học sinh trong lớp lao vào hành hung, phải đưa vào viện điều trị vết thương. Trước đó 1 ngày, con ông Phúc tan học muộn, gia đình cho rằng cô giáo cố ý giữ lại nên ông Phúc đến trường “xử lý” cô giáo.

Mỹ bắt 2 công dân giúp cựu Chủ tịch Nissan bỏ trốn khỏi Nhật Bản

Chính quyền Mỹ ngày 20-5 đã bắt giữ 2 công dân liên quan đến việc đưa cựu Chủ tịch Nissan Motor Carlos Ghosn bỏ trốn khỏi Nhật Bản vào tháng 12 năm ngoái.

Theo hồ sơ của tòa án ở Massachusetts, 2 người này đã mang 2 hộp đen lớn từ một phòng khách sạn gần sân bay Kansai, có cựu Chủ tịch Nissan bên trong rồi đưa lên một chiếc bay riêng qua Thổ Nhĩ Kỳ đến Lebanon. Một trong 2 đối tượng bị nghi ngờ gặp ông Ghosn nhiều lần vài tháng trước khi ông này bỏ trốn và nghi phạm bị bắt sau khi đặt chuyến bay từ Mỹ đến Beirut vào ngày 20-5.

Quân đội Venezuela sẽ hộ tống tàu chở dầu Iran

Trả lời phỏng vấn truyền hình nhà nước ngày 20-5, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cho biết, các đội hộ tống “sẽ đón các tàu chở dầu của Iran và cảm ơn người Iran vì sự đoàn kết và hợp tác”. Trước đó, ngày 15-5, hãng thông tấn Iran đã cảnh báo Mỹ không nên có các hành động nhằm vào tàu chở dầu mang cờ Iran trên đường tới Venezuela.

Bất chấp thực tế rằng Venezuela là nước xuất khẩu dầu khí, nhưng hiện quốc gia Nam Mỹ này lại đang bị thiếu nhiên liệu do các lệnh trừng phạt của Mỹ làm suy kiệt nền kinh tế. Hôm 14-5, một quan chức Mỹ cho rằng Venezuela đang trả hàng tấn vàng để mua nhiên liệu từ Iran.