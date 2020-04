[Audio 21-4-2020]: Chủ tịch xã bị đình chỉ công tác vì đánh bài

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Tĩnh: Chủ tịch xã bị đình chỉ công tác vì đánh bài; Cảnh sát biển cấp cứu kịp thời ngư dân đột quỵ trên biển; Khởi tố vụ Chi Cục trưởng Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa tử vong; Ireland bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ 39 thi thể ở Anh; Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết về dịch bệnh Covid-19; Tổng thống Trump sẽ ký sắc lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ…

Chủ tịch xã bị đình chỉ công tác vì đánh bài

Ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) vừa bị đình chỉ công tác 10 ngày vì đánh bài với nhiều người trong thời gian cách ly xã hội. Theo lãnh đạo huyện Hương Khê, trong thời gian ông Phạm Đại Dũng bị đình chỉ công tác, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, làm rõ vấn đề liên quan.

Ông Phạm Đại Dũng (áo xanh) vừa bị đình chỉ công tác. Ảnh chụp màn hình

Ngày 20-4, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh ông Dũng cùng hơn 5 người khác đánh bài tại nhà riêng của một hộ dân ở xã Hương Lâm. Trên chiếu, ngoài các lá bài còn có nhiều tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng. Ông Phạm Đại Dũng sau đó thừa nhận tham gia tụ tập đánh bài như phản ánh.

Cảnh sát biển cấp cứu kịp thời ngư dân đột quỵ trên biển

Một ngư dân tỉnh Kiên Giang bị đột quỵ khi đang đánh bắt thủy, hải sản trên vùng biển Tây Nam đã được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kịp thời cấp cứu, đưa vào bờ an toàn.

Cảnh sát biển đưa ngư dân bị đột quỵ vào đất liền và chuyển đến Trung tâm y tế huyện Phú Quốc cấp cứu kịp thời. Ảnh: Dân Trí

Bệnh nhân là ông Lê Văn Tuấn Em, 47 tuổi, quê ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, khi đang làm việc trên tàu cá KG 94005 TS thì bị đột quỵ, co giật, khó thở... Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Khởi tố vụ Chi Cục trưởng Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa tử vong

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sáng 21-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án 2 người bị tử vong sau khi uống rượu xảy ra trên địa bàn thành phố Thanh Hóa vào ngày 20-4, để điều tra về tội giết người.

Nạn nhân của vụ án là ông Đặng Phạm Viên (53 tuổi, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa) và ông Trần Xuân Minh (46 tuổi, ngụ tại số nhà 50, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa).

Hiện Cơ quan Công an chưa cung cấp thông tin về nghi phạm cũng như nguyên nhân các nạn nhân chết có phải do rượu có độc tố hay không.

Ireland bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ 39 thi thể ở Anh

Giới chức Ireland đã bắt giữ Ronan Hughes-một người đàn ông 40 tuổi do liên quan đến cái chết của 39 công dân Việt Nam trong xe container đông lạnh ở hạt Essex, Đông Bắc Thủ đô London của Anh hồi tháng 10 năm ngoái.

Nghi phạm Ronan Hughes

Theo Cảnh sát Essex, Hughes đã bị cáo buộc phạm 39 tội ngộ sát, cũng như các hành vi vi phạm quy định nhập cư. Đối tượng này sẽ xuất hiện trước Tòa án Cấp cao Dublin trong ngày 21-4.

Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết về dịch bệnh Covid-19

Ngày 20-4, 193 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết, theo đó kêu gọi cách tiếp cận “công bằng, hiệu quả và kịp thời” đối với bất kỳ loại vaccine nào trong tương lai được phát triển để phòng chống virus corona chủng mới gây đại dịch Covid-19.

Nghị quyết trên cũng nêu bật “vai trò đi đầu then chốt” của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cơ quan đang vấp phải sự chỉ trích từ Mỹ và các nước khác về cách giải quyết cuộc khủng hoảng y tế do Covid-19 gây ra.

Tổng thống Trump sẽ ký sắc lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ

Ngày 21-4, trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ ký một sắc lệnh về việc tạm dừng mọi hoạt động nhập cảnh vào Mỹ, nhằm đối phó với dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ thời điểm Tổng thống Trump ký sắc lệnh cũng như nội dung cụ thể. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang nhận nhiều chỉ trích về cách đối phó với dịch Covid-19.