[Audio 21-1-2020] Danh sách số điện thoại nóng tiếp nhận thông tin thao thông

Thùy An

15:47 21/01/2020 0 Thùy An

* 12 đường dây nóng tiếp nhận thông tin giao thông

Chiều 20-1, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thông báo, người dân phản ánh việc xử lý vi phạm hành chính, ùn tắc giao thông, có thể liên hệ theo số của Cục Cảnh sát giao thông là 0995.67.67.67; 069.234.2608.

Với các thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ, người dân phản ánh đến Vụ Vận tải (Tổng cục Đường bộ VN) 0983.60.8989 và Vụ An toàn giao thông (Tổng cục đường bộ VN) 0916.60.8085.

Cục Đường sắt VN sẽ tiếp nhận phản ánh giao thông đường sắt theo số 0865367565; lĩnh vực hàng không là 0916.562.119.

Kinh hoàng áp lực giao thông ngày Tết

Phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, người dân có thể liên hệ các số 0989.088.719; 0913.363.509; 0936.173.906 (Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia), 0977.497.891 (Vụ An toàn giao thông - Bộ Giao thông Vận tải).

Theo ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, người dân phản ánh tới đường dây nóng cần gửi các thông tin như: Hành trình, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện, số hiệu chuyến bay, thời gian, lỗi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông.

* Đánh thuốc mê hành khách để cướp nhẫn vàng

Công an tỉnh Lâm Đồng hiện đang tạm giữ Lê Văn Bắc (63 tuổi, trú tại tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, tối 9-12-2019, ông Hồ Văn Thành (trú tại TP.HCM) đi xe khách từ bến xe Miền Đông (TP.HCM) đến TP Đà Lạt.

Khi đến bến, hành khách đã xuống hết nhưng ông Thành vẫn ngủ mặc cho mọi người gọi. Ông Thành sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu và xác định bị đánh thuốc mê.

Nhận được trình báo của nạn nhân, Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập chuyên án để điều tra. Đến ngày 17-1, công an xác định ông Bắc là thủ phạm nên bắt giữ.

Khám xét nơi ở của nghi phạm, công an thu số lượng lớn tiền, nhẫn, dây chuyền vàng và thuốc ngủ Seduxen.

* Người đàn ông bị bắt khi chở 300 quả pháo nổ đi bán

Cơ quan CSĐT – Công an Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Khúc Ngọc Chinh (32 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi Vận chuyển, mua bán pháo nổ trái phép.

Theo đó, sáng 20-1, lực lượng chức năng phát hiện Chinh chạy xe máy trên địa bàn phường Mỹ Phước có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Người đàn ông trên đường đi bán pháo thì bị bắt

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe người này có một túi màu đen bên trong chứa 300 quả pháo hình tròn với ngòi dây cháy chậm.

Tại trụ sở công an, Chinh khai nhận đang chở số pháo nổ trên đi bán thì bị phát hiện, bắt giữ.

* EU lên kế hoạch mở rộng các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 20-1, phát biểu sau hội nghị Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết Hội đồng châu Âu đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới với các doanh nghiệp và các cá nhân của Thổ Nhĩ Kỳ chịu trách nhiệm với việc tiến hành các hoạt động thăm dò khí đốt ngoài khơi vùng biển của CH Cyprus.

Ảnh minh họa

Hồi tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã khôi phục hoạt động khoan thăm dò khí đốt ngoài khơi Cộng hòa Cyprus khi viện dẫn các quyền được cho là thuộc về đảo Cyprus của Thổ Nhĩ Kỳ đối với vùng biển trên cơ sở một thỏa thuận đã ký hồi năm 2011 giữa Công ty Dầu khí Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Bắc Cyprus thuộc Thổ Nhĩ Kỳ.

* Tiết lộ danh sách các nhà lãnh đạo sẽ gặp Tổng thống Trump tại Davos

Reuters đưa tin ngày 20-1, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ chủ trì một loạt các cuộc gặp với nhiều nhà lãnh đạo thế giới khi ông tới dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ vào tuần này.

Trong số các nhà lãnh đạo mà ông Trump tiếp, có Tổng thống Iraq Barham Salih, Thủ tướng Pakistan Imran Khan, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Simonetta Sommaruga và người đứng đầu chính phủ khu vực người Kurd, Nechirvan Barzani.