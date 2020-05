[AUDIO 20-5-2020] Đột nhập trường học để dâm ô học sinh lớp 5

* Đột nhập trường học để dâm ô học sinh lớp 5

Ngày 20-5, Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Đình Luận (SN 1987, trú tại tổ dân phố 4, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Phạm Đình Luận

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 9h47p ngày 18-5 tại Trường Tiểu học Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, khi đang trong giờ học, một học sinh nữ lớp 5 xin cô giáo ra ngoài đi vệ sinh. Chỉ sau vài phút ra ngoài, em học sinh đã la toáng lên và chạy khỏi nhà vệ sinh.

Nghe tiếng kêu cứu của học sinh, giáo viên chạy ra và phát hiện một đối tượng nam lao từ nhà vệ sinh, rồi nhảy tường rào nhà trường bỏ trốn. Sau khi trấn tĩnh, học sinh nữ kể lại em bị một đối tượng cầm tay sờ vào vùng ngực.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Đồng Hới đã xác định kẻ lạ mặt là Phạm Đình Luật. Làm việc với cơ quan công an, Luật đã thừa nhận hành vi của mình.

* Tạm giữ người chồng câm điếc ghi sát hại vợ

Ngày 20-5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Tới (SN 1989, trú khối phố An Hà Đông, phường An Phú, TP Tam Kỳ), là nghi can sát hại chị Phạm Thị T. (SN 1989, vợ của Tới; cả hai vợ chồng đều bị câm điếc bẩm sinh).

Trước đó, khoảng 9h ngày 16-5, hàng xóm nghe Tới ú ớ hô hoán nên chạy đến nhà thì phát hiện chị T. bị ngất trong nhà vệ sinh nên đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Đến 9h30 cùng ngày, chị T. tử vong, phía công an xác định nạn nhân chết do ngạt nước.

Bằng những biện pháp nghiệp vụ, Tới được xác định là nghi phạm đã sát hại vợ mình. Tuy nhiên, nghi phạm là người bị câm điếc nên việc điều tra nguyên nhân, mục đích, động cơ còn gặp nhiều khó khăn.

* Bé gái suýt mất mạng vì hóc xương lươn

Ngày 20-5, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cho biết, các bác sỹ vừa cứu sống được một bệnh nhi 7,5 tháng tuổi bị hóc xương lươn rất nguy hiểm.

Trước đó, bé gái hơn 7 tháng tuổi tên là T.N.N.Đ. (ngụ ở Tri Tôn, An Giang) nhập viện trong tình trạng tím tái, khó thở sau khi ăn cháo khoai tây, có mớm thêm ít thịt lươn đã được lấy xương. Sau khi được đặt lại nội khí quản giúp thở, bé được thở máy và các bác sỹ nhanh chóng hội chẩn cùng các bác sỹ khoa hô hấp – tai mũi họng. Ê kíp tiến hành nội soi gắp ra được mảnh xương lươn găm sâu vào thành phế quản gốc phải. Sau khi gắp dị vật, bé được chuyển khoa hồi sức ngoại tiếp tục thở máy 1 ngày và được cai máy thở, tỉnh táo dần.

* Lừa đảo chạy việc, chiếm đọat gần 600 triệu VNĐ

Ngày 20-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Dương Minh Hiến (SN 1957, trú tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Dương Minh Hiến nghe lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can của cơ quan chức năng ở Quảng Bình

Theo tài liệu điều tra, đối tượng Dương Minh Hiến mở doanh nghiệp xây dựng tổng hợp nhưng bị phá sản và sinh ra nợ nần nhiều người.

Do không có tiền trả nợ, nên trong thời gian từ năm 2013 đến nam 2015, Dương Minh Hiến đã dùng thủ đoạn lừa đảo là mình có nhiều mối quan hệ và hứa hẹn sẽ xin được việc làm vào các cơ quan nhà nước cho nhiều người rồi nhận tiền, chiếm đoạt của của họ 573 triệu VNĐ.

* Phát hiện người nhiễm virus SARS-CoV-2 từ chồn

Chồn nuôi ở Hà Lan (Ảnh: AFP)

Ngày 20-5, Bộ trưởng Nông nghiệp Hà Lan Carola Schouten gửi thư lên quốc hội nước này để thông báo một ca nhiễm virus SARS-CoV-2 có nguồn lây từ chồn.

Ca nhiễm nói trên là một nông dân làm việc tại một trại nuôi chồn lấy lông xuất khẩu. Bức thư không nói cụ thể tình trạng sức khỏe của bệnh nhân này.

* Johnson & Johnson ngừng bán phấn rôm trẻ em vì cáo buộc có chất gây ung thư

Ngày 19-5, hãng Johnson & Johnson đã tuyên bố sẽ ngừng bán sản phẩm phấn rôm trẻ em tại Mỹ và Canada.

Nguyên nhân, Johnson & Johnson đang phải đối mặt với hơn 16.000 vụ kiện từ người tiêu dùng, cáo buộc sản phẩm phấn rôm trẻ em của hãng có chứa chất amiăng - một chất gây ung thư.

Được biết, vào tháng 3, hãng đã quyết định ngừng vận chuyển hàng trăm mặt hàng của dòng sản phẩm gây tranh cãi này. Tháng 10 năm ngoái, Johnson & Johnson đã tự nguyện thu hồi một lô phấn rôm trẻ em gồm 33.000 chai sau khi Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) tìm thấy chất amiăng trong sản phẩm.