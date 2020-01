[AUDIO 20-1-2020] Không khí lạnh tăng cường, sát Tết miền Bắc rét đậm, rét hại

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Không khí lạnh tăng cường, sát Tết miền Bắc rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20 và 21-1 (tức ngày 26-27 Tết Canh Tý), tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, không khí lạnh tiếp tục tăng cường. Riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 20-1 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường vào ngày 20 và 21-1 (tức 26-27 Tết Canh Tý)

Cụ thể, phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng rơi vào khoảng 11-14 độ C, vùng núi 8-10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C; vùng núi 12-15 độ C.

* Lao xe xuống suối, người đàn ông tử vong

Ngày 20-1, chính quyền xã Nghĩa Lộc đã thông tin về vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 21h ngày 18-1, tại con suối ở bản Khe Sài 1, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, khiến 1 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn ở xã Nghĩa Lộc (Nghệ An)

Cụ thể, vào thời điểm trên, 1 người đàn ông trú tại địa bàn đang đi xe máy qua cầu ván gỗ do người dân tự đóng; không may mất lái khiến cả xe và người lao xuống suối. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã đến ứng cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo sự việc, Công an xã Nghĩa Lộc, Công an huyện Nghĩa Đàn đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

* Chi hơn 2 tỷ đồng phục hồi lại rừng trong vụ cháy lịch sử ở Hà Tĩnh

Ngày 19-1, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh này vừa có quyết định chi hơn 2 tỷ đồng để phục hồi lại hơn 50 ha rừng bị cháy trong vụ cháy lịch sử xảy ra hồi tháng 6-2019 vừa qua.

Vụ cháy rừng lịch sử tại Hà Tĩnh hồi tháng 6-2019 gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng

Cụ thể, số tiền để trồng và chăm sóc là hơn 1,23 tỷ đồng, dự án sẽ triển khai vào năm 2020, số tiền còn lại là để chăm sóc trong 3 năm tiếp theo. Trong đó, dự kiến số rừng trồng tại xã Xuân Hồng là 4,8ha và thị trấn Xuân An là 47,3ha.

* Thợ điện nước trộm hàng trăm thiết bị công trình có giá trị

Ngày 20-1, Công an phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp Hà Anh Tuấn (SN 1996, ngụ tại Quảng Nam) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản” và bàn giao hồ sơ vụ việc cho công an Quận xử lý.

Đối tượng Hà Anh Tuấn tại cơ quan điều tra

Trước đó, sau khi nhận thông báo về việc mất trộm tại công trình B. ở phường Thuận Phước (quận Hải Châu, Đà Nẵng), công an phường Thuận Phước đã nhanh chóng điều tra và bắt khẩn cấp đối tượng Hà Anh Tuấn.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai là thợ sửa điện nước được bạn bè giới thiệu vào làm ở công trình B. đang thi công. Trong thời gian làm việc tại đây, Tuấn đã lấy trộm nhiều thiết bị có giá trị tại công trình nói trên, rồi bán lại cho các cửa hàng chuyên kinh doanh các mặt hàng này hoặc rao bán trên mạng xã hội để lấy tiền tiêu. Tổng giá trị số vật dụng Tuấn lấy trộm tại công trình B. lên đến 200 triệu đồng.

* Nghi án nữ tỷ phú giàu nhất châu Phi đánh cắp hàng trăm triệu USD

Một tài liệu mới đây cho biết, người phụ nữ giàu nhất châu Phi, con gái cựu Tổng thống Angola, Isabel dos Santos, đã tích lũy khối tài sản của mình qua tham nhũng và trục lợi từ các thương vụ tài nguyên thiên nhiên quốc gia.

Nữ tỷ phú Isabel dos Santos

Theo BBC, tài liệu trên được Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố, trong đó chỉ rõ, bà Isabel dos Santos có liên quan và trục lợi từ các thương vụ về đất đai, dầu mỏ, kim cương và viễn thông khi cha bà, ông Jose Eduardo dos Santos, còn là Tổng thống Angola. Cụ thể, bà Isabel và chồng được phép mua các tài sản quốc gia với giá “hời” thông qua các thương vụ mờ ám.

Hiện giới chức Angola đã đóng băng các tài khoản của bà Isabel để phục vụ điều tra hình sự bà với các cáo buộc như tham nhũng. Tuy nhiên, bà Isabel đã bác bỏ những cáo buộc này. Bà gọi đây là “một cuộc săn phù thủy” mang động cơ chính trị.

* Hoàng tử Harry day dứt vì bỏ tước vị hoàng gia

Phát biểu tại một sự kiện từ thiện tại London ngày 19-1, 1 ngày sau khi Điện Buckingham thông báo Công tước và Nữ công tước xứ Sussex sẽ từ bỏ tước vị hoàng gia, không còn là thành viên cấp cao của hoàng gia Anh, Hoàng tử Anh Harry cho biết anh cảm thấy “rất buồn”.

Hoàng tử Harry nói thêm: “Nguyện vọng của chúng tôi đã có thể tiếp tục phục vụ Nữ hoàng, Khối thịnh vượng chung và các đơn vị quân sự mà không cần đến ngân sách công. Nhưng đáng tiếc là không thể”.

Đây có thể coi là những tâm sự đầu tiên của Hoàng tử Harry kể từ khi vợ chồng anh quyết định rút khỏi Hoàng gia Anh.