[Audio 20-02-2020] Phát hiện thi thể người đàn ông cháy đen ở bãi đất trống

13:38 20/02/2020 0 Thùy An

* Phát hiện thi thể người đàn ông cháy đen ở bãi đất trống

Trưa 20-2, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm vụ xác chết cháy đen tại bãi đất trống hẻm 145 đường Trần Phú.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân trong tình trạng cháy đen không thể nhận dạng, xung quanh nồng nặc mùi xăng.

Cơ quan chức năng đang khám nghiện hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc

Qua điều tra, công an xác định nạn nhân là anh Bùi Đăng Khoa (36 tuổi, trú tại địa phương).

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

* Bắt giữ 3 thanh niên lừa bán khẩu trang trên Facebook

Công an TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt Lê Thanh Minh Quân (18 tuổi), Lê Thanh Phong (24 tuổi) và Lê Minh Tiến (16 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Trị) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, lợi dụng tình hình dịch Covid-19, 3 thanh niên quê Quảng Trị lập tài khoản Facebook mang tên Mai Linh Hoàng rồi đăng thông tin bán khẩu trang y tế số lượng lớn với giá thấp.

Ngày 2-2, một người phụ nữ liên hệ với Quân hỏi mua 750 hộp khẩu trang. Quân giao cho Tiến và Phong vờ làm người giao hàng dùng “sim rác” gọi điện cho người phụ nữ trên để xác nhận. Sau 3 lần chuyển tổng cộng 25 triệu đồng mà không nhận được hàng, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.

* Từ 12-3, thí điểm nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng internet

Ngày 20-2, đại diện Phòng Tuyên truyền và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an) cho biết, 5 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng internet là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Bình Thuận.

Việc cải tiến phương pháp nộp phạt qua mạng được kì vọng sẽ giúp giảm thời gian, tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời từng bước hoàn thiện Chính phủ điện tử.

Thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân có thể sử dụng các dịch vụ để nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thay vì việc phải trực tiếp đến các kho bạc, ngân hàng nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, người dân có thể đăng ký địa chỉ để nhận lại các giấy tờ bị cơ quan công an tạm giữ sau khi đã thực hiện hoàn thành xong quyết định xử phạt.

* Tổng thống Donald Trump vận động tranh cử tại bang Arizona

Vào 7h tối 19-2 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu vận động tranh cử lần đầu tiên tại thành phố Phoenix - thủ phủ của bang Arizona, Mỹ.

Đây là lần đầu tiên ông Trump xuất hiện tại địa điểm này kể từ hồi tháng 10-2018.

Hàng nghìn người ủng hộ ông Trump đã tập trung tại khu vực đài tưởng niệm cựu chiến binh Coliseum của thành phố Phoenix để tham dự sự kiện

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cơ quan an ninh công cộng (DPS) của bang Arizona đã phối hợp với các cơ quan mật vụ, cảnh sát thành phố Phoenix và một số bộ phận an ninh khác nhằm đảm bảo an toàn cho sự kiện.

* 200 ô tô tông nhau liên hoàn làm 2 người chết, hàng chục người bị thương

Cảnh sát tỉnh bang Quebec, Canada, cho biết vụ va chạm liên quan đến khoảng 200 chiếc ô tô trên tuyến đường cao tốc 15 ở La Prairie, phía Nam thành phố Montreal xảy ra vào lúc đầu giờ chiều ngày 19-2 (giờ địa phương) đã khiến 2 người tử vong và hàng chục người bị thương.

Nhà chức trách cho hay, vụ va chạm xảy ra trong lúc gió từ phía sông giật mạnh, khiến tầm nhìn bị hạn chế như trong các trận bão tuyết bất ngờ. Chuỗi xe bị tai nạn kéo dài tới gần 1 km trên cao tốc. Nhiều xe bị hư hỏng nặng, trong đó vài xe tải lớn.

Một chiếc xe buýt chở học sinh trung học cũng gặp nạn, may mắn không có học sinh nào bị thương.