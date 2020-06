[Audio 19-6-2020] Triệu Quân Sự "sa lưới" sau nửa tháng trốn khỏi trại giam

* Triệu Quân Sự “sa lưới” sau nửa tháng trốn khỏi trại giam

Tối 18-6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt giữ được Triệu Quân Sự (SN 1991, quê tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), là đối tượng đặc biệt nguy hiểm bị Trại giam quân sự khu vực miền Trung - Quân khu 5 (đóng tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) truy nã.

Triệu Quân Sự tại Công an TP Tam Kỳ

Trước đó, chiều 3-6, Triệu Quân Sự đã bỏ trốn khi đang thụ án chung thân về các tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Đào ngũ” và “Trốn khỏi nơi giam giữ” tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung.

Tối 18-6, Công an phường An Mỹ (thuộc TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) phát hiện Triệu Quân Sự tại một quán game trên địa bàn nên đã phối hợp với Công an TP Tam Kỳ bắt giữ thành công đối tượng đặc biệt nguy hiểm này.

* Xét xử cô gái giết người bằng trà sữa có độc

Ngày 19-6, TAND tỉnh Thái Bình đưa Lại Thị Kiều Trang (SN 1995, trú huyện Kiến Xương) ra xét xử về tội “Giết người” do đầu độc một nữ điều dưỡng bằng trà sữa.

Chủ tọa phiên tòa Lưu Toàn Nghĩa (giữa) điều hành phiên xử sơ thẩm (Ảnh: Zing.vn)

Nạn nhân trong vụ việc là N.T.H. (SN 1991, trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Theo cơ quan tố tụng, Trang từng có quan hệ tình cảm với anh rể là P.V.Q. (SN 1990). Khi anh Q. đề nghị chấm dứt mối quan hệ, bị cáo nảy sinh ý định đầu độc vợ người đàn ông này là Đ.T.Y. (SN 1990).

Trang đã lên kế hoạch mua chất kịch độc bơm vào 4 trong 6 cốc trà sữa gửi đến Bệnh viện Phổi Thái Bình – nơi chị Y. đang công tác. Tuy nhiên, thời điểm trà sữa được chuyển đến (ngày 3-12-2019), chị Y. không ở cơ quan nên 6 ly trà sữa được cất trong tủ lạnh của phòng hành chính. Nữ điều dưỡng N.T.H. đã uống một cốc trà sữa có bơm chất độc rồi tử vong.

* Người đàn ông tại Hòa Bình bỗng tỉnh lại khi gia đình chuẩn bị lo hậu sự

Ngày 18-6, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã cho bệnh nhân Khà Văn Têm (SN 1975, trú tại Hòa Bình) xuất viện sau hơn một tháng điều trị tích cực.

Bệnh nhân Têm tỉnh táo trở lại sau gần 1 tháng điều trị

Trước đó, ông Têm bị đột quỵ não rồi ngã từ cửa sổ nhà sàn xuống ao. Người nhà đã đưa ông đi Bệnh viện huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) để cấp cứu, tuy nhiên các bác sĩ đánh giá khả năng sinh tồn của bệnh nhân rất thấp, không còn hy vọng cứu chữa nên gia đình xin đưa về để lo hậu sự.

Nhưng khi gia đình chuẩn bị lễ tang, ông Têm có dấu hiệu sống, chân tay cử động nhẹ, người nhà bệnh nhân đã nhanh chóng chuyển ông đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình để nhận điều trị.

* Tạm đình chỉ vụ chồng bạo hành, ép vợ quan hệ tình dục

Ngày 18-6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) đã quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ việc chị L.T.S. (SN 1993) tố bị chồng bạo hành, ép quan hệ tình dục.

Theo cơ quan điều tra, việc đình chỉ điều tra là do hết thời gian xác minh sự việc, nhưng chưa có kết quả giám định thương tật.

Trước đó, tối ngày 8-2, đội cứu nạn giao thông Tây Ninh đã trực tiếp giải cứu chị L.T.S. với nhiều vết thương trên người tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng (nay là thị xã Trảng Bàng). Theo lời kể của chị S., thì vào tối 5-2, chồng chị là B.T.T. đã có nhiều hành động bạo hành chị, sau đó còn có hành vi cưỡng bức quan hệ tình dục.

Sau khi sự việc xảy ra, chị S. có đơn yêu cầu giám định thương tật, xử lý hình sự đối với T.

* Indonesia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày cao kỷ lục

Theo thống kê của Bộ Y tế Indonesia, trong ngày 18-6, nước này ghi nhận thêm 1.331 ca nhiễm Covid-19 mới, đánh dấu số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất từ trước đến nay. Theo đó, tổng số ca nhiễm Covid-19 của nước này đã nâng lên 42.762 ca, trở thành quốc gia có số ca nhiễm lớn nhất ở Đông Nam Á.

* Trung Quốc thả 10 binh sĩ Ấn Độ sau vụ đụng độ đẫm máu

Liên quan tới vụ đụng độ giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc ở thung lũng Galwan, hãng tin PTI cho biết, 10 binh sĩ Ấn Độ bị Trung Quốc bắt giữ đã được thả vào cuối ngày 18-6, sau hai ngày đàm phán cấp thiếu tướng giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ.

* Ấn Độ mua khẩn 33 chiến đấu cơ giữa căng thẳng với Trung Quốc

Hãng tin Ấn Độ ANI ngày 19-6 cho hay, Không quân Ấn Độ đã trình đề xuất mua 33 chiến đấu cơ từ Nga lên Bộ Quốc phòng Ấn Độ để phê duyệt.

Được biết, Không quân Ấn Độ xúc tiến kế hoạch mua các máy bay kể trên từ lâu, tuy nhiên hiện họ đẩy nhanh tiến trình này và các đề xuất mua chiến đấu cơ do căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ leo thang sau khi xảy ra vụ ẩu đả giữa binh sĩ hai bên ở thung lũng Galwan.