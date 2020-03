[Audio 19-03-2020] Khởi tố hai nghi phạm phóng hỏa giết người tại Hưng Yên

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố hai nghi phạm phóng hỏa giết người tại Hưng Yên; Bộ Công an cảnh báo chiến dịch tấn công mạng lợi dụng dịch Covid-19; Hải Phòng lên phương án trưng dụng thêm 2 trường học làm khu cách ly; Mỹ điều siêu tàu bệnh viện đến New York ứng phó với dịch Covid-19; Anh đóng cửa trường học toàn quốc do dịch Covid-19…

* Khởi tố hai nghi phạm phóng hỏa giết người tại Hưng Yên

Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Danh Việt (59 tuổi, ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên) và Lò Văn Hà (30 tuổi, quê huyện Thuận Châu, Sơn La) về hành vi Giết người.

Theo điều tra, Đào Danh Việt có mâu thuẫn cá nhân với vợ chồng ông Vương Gia Mười (53 tuổi, ở xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu) và bà Đào Thị Chiến (53 tuổi, em gái Việt). Bị can sau đó mua can nhựa rồi đón Lò Văn Hà từ huyện Đông Anh, Hà Nội về Hưng Yên gây án.

Đối tượng Việt

Sau khi mua xăng, đêm 15-3, Việt và Hà mang đến đổ vào nhà ông Mười rồi châm lửa đốt. Sau đó, chúng phóng xe bỏ trốn khỏi địa phương và bị lực lượng chức năng bắt giữ ngày 17-3 tại Hà Nội.

Vụ hỏa hoạn đã khiến vợ chồng chủ nhà và con trai 12 tuổi tử vong, cháu ngoại ông Mười bị thương nặng.

* Bộ Công an cảnh báo chiến dịch tấn công mạng lợi dụng dịch Covid-19

Bộ Công an cho biết qua công tác chuyên môn, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện chiến dịch tấn công mạng, phát tán mã độc thông qua thư điện tử sử dụng thông tin liên quan đến dịch Covid-19. Cụ thể, tin tặc phát tán mã độc qua email đính kèm tập tin Word giả dạng thông báo của Thủ tướng Chính phủ về dịch bệnh.

Nạn nhân tải tập tin đính kèm về và mở trên máy tính sẽ kích hoạt mã độc cài vào máy tính. Khi đó, tin tặc có thể đánh cắp dữ liệu, thông tin người dùng, sử dụng để tiếp tục phát tán sang máy tính khác.

Bộ Công an khuyến cáo người sử dụng Internet nâng cao cảnh giác, không truy cập vào những liên kết lạ, không tải và mở về các tập tin không rõ nguồn gốc.

* Hải Phòng lên phương án trưng dụng thêm 2 trường học làm khu cách ly

UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị trưng dụng khu nhà ở sinh viên và bếp ăn của trường Cao đẳng nghề Du lịch - Dịch vụ Hải Phòng và trường Trung cấp Xi măng Hải Phòng, phục vụ cách ly tập trung.

Phương án này được tính đến trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và dự báo số lượng người về từ nước ngoài phải cách ly tập trung tại TP Hải Phòng tiếp tục tăng.

Hai trường học ở Hải Phòng sẽ được trưng dụng để cách ly

UBND TP giao Bộ Chỉ huy Quân sự TP chủ trì cùng Sở Y tế, Công an TP và các cơ quan liên quan đề xuất phương án hậu cần, y tế, an ninh trật tự và các điều kiện khác để tổ chức cách ly tập trung tại 2 điểm trên, báo cáo trong ngày 19-3.

* Mỹ điều siêu tàu bệnh viện đến New York ứng phó với dịch Covid-19

Tổng thống Donald Trump đã điều siêu tàu bệnh viện quân sự 1.000 giường bệnh tới cảng New York, nhằm hỗ trợ tiểu bang này đối phó với tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 lan rộng với số ca nhiễm tăng quá nhanh.

Ngày 18-3, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã thông báo quyết định trên của Tổng thống Trump.

Tàu bệnh viện quân sự với 1.000 giường bệnh (Nguồn: The New York Times)

Tính đến ngày 18-3, tiểu bang New York đã có 2.382 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, tăng 800 ca so với một ngày trước đó. Riêng tại thành phố New York có 1.339 ca, cũng tăng hơn 500 ca so với ngày hôm trước, tương ứng với mức tăng trung bình khoảng 42% một ngày.

* Anh đóng cửa trường học toàn quốc do dịch Covid-19

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 18-3 tuyên bố tất cả các trường học trên cả nước, từ phổ thông đến đại học, sẽ đóng cửa từ ngày 20-3 do dịch Covid-19 diễn biến ngày càng xấu.

Theo nhà lãnh đạo Anh, đây là biện pháp tăng cường cần thiết do số người mắc bệnh và tử vong vì Covid-19 đang gia tăng nhanh.

Bộ trưởng Giáo dục Anh Gavin Williamson cho biết đang làm việc với các hội đồng chấm thi để đảm bảo các học sinh có được những chứng nhận cần thiết.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Anh có 104 người tử vong vì Covid-19 và số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng thêm 676 người, nâng tổng số ca mắc bệnh lên thành 2.626 người.

Chính phủ Anh cho biết sẽ nâng gấp đôi số người được kiểm tra, xét nghiệm tại vùng England, nơi dịch diễn biến nghiêm trọng, với 25.000 ca/ngày.