[Audio 18-6-2020] Khởi tố kẻ giết bạn gái rồi gọi điện thoại báo cảnh sát

Khởi tố kẻ giết bạn gái rồi gọi điện thoại báo cảnh sát

Ngày 18-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Nguyễn Thiện Khiêm (28 tuổi, trú xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình) về tội giết người.

Sáng 9-6, Khiêm chủ động gọi điện thoại cho cảnh sát thú nhận vừa giết bạn gái tại nhà trọ ở xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. Cảnh sát đến hiện trường, phát hiện chị T. (27 tuổi) đã tử vong, còn Khiêm hôn mê, có dấu hiệu bị ngộ độc. Khiêm sau đó được đưa đi cấp cứu, đến nay đã hồi phục sức khỏe.

Khiêm khai hai người yêu nhau đã 8 năm. Sáng 9-6, chị T đòi chia tay nhưng Khiêm không đồng ý. Hắn ra tay bóp cổ khiến nạn nhân tử vong, sau đó tìm cách tự vẫn nhưng không chết.

Điều tra vụ nữ sinh lớp 10 bị bạn đánh, lột đồ, quay clip tung lên mạng

Liên quan đến vụ việc nữ sinh bị bạn đánh, lột đồ rồi quay clip tung lên mạng xã hội,

Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã làm rõ nhóm học sinh đánh bạn. Do các em đều dưới 16 tuổi nên chỉ lập hồ sơ lưu và chuyển lại cho nhà trường để đánh giá hạnh kiểm, giáo dục các em. Cơ quan Công an cũng làm rõ người phát tán hình ảnh vụ việc lên mạng xã hội, đồng thời phối hợp với an ninh mạng ngăn chặn việc phát tán.

Sự việc xảy ra vào ngày 16-6 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Đông Triều. Do có mâu thuẫn trong sinh hoạt, tình cảm cá nhân nên 2 nhóm học sinh lớp 10 đã xảy ra cãi cọ, đánh nhau.

Chặn kịp thời hàng chục thanh thiếu niên mang hung khí đi hỗn chiến

Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh, thiếu niên và học sinh mang theo nhiều loại hung khí đang tụ tập để chuẩn bị đi hỗn chiến trên đường Hà Huy Tập, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột.

Đêm 17-6, lực lượng Công an đã triển khai lực lượng vây ráp, bắt giữ được 21 người, 7 xe máy và 4 cây dao rựa, mã tấu. Tất cả các đối tượng chỉ từ 15 đến 18 tuổi và chủ yếu là học sinh của các trường THPT trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột khai rằng do có mâu thuẫn với một nhóm khác nên đã hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Nghi án người phụ nữ bị chủ nợ hành hung, tưới xăng đốt nhà

Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang xác minh nghi án một phụ nữ bị đánh phải nhập viện cấp cứu, ngoài ra còn bị người lạ phóng hỏa đốt nhà. Người trình báo là chị N (SN 1985, quê Thanh Hóa).

Theo chị N, chiều 15-6, chị bị 3 người đàn ông xông vào nhà đánh tới tấp, phải đưa đi cấp cứu. Đến 1h30 sáng, căn nhà của chị N đột nhiên bị bốc cháy dữ dội kèm mùi xăng nồng nặc, nhưng đám cháy được khống chế kịp thời.

Chị N cũng khai do gia đình khó khăn về tài chính nên có vay tiền lãi suất cao từ đầu năm 2020. Hai bên không thống nhất về số tiền và lãi đã trả nên xảy ra xích mích, hiện chưa giải quyết xong.

Chủng virus ở Bắc Kinh nguy hiểm hơn nhiều ở Vũ Hán

Dựa vào phân tích trình tự gene, các nhà khoa học Trung Quốc cho biết, chủng virus SARS-Cov-2 ở Bắc Kinh hiện nay không giống với chủng virus tìm thấy ở Vũ Hán hồi tháng 1 năm nay. Chủng virus này dễ lây lan hơn, giống với chủng virus được tìm thấy ở các tâm dịch lớn ở các nước châu Âu nên có thể nói nó được đưa từ bên ngoài Trung Quốc vào Bắc Kinh.

Bắc Kinh hiện là điểm nóng mới bùng phát dịch Covid-19 tại Trung Quốc. Để ngăn chặn dịch lan rộng, chính quyền địa phương đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ trường học, phong tỏa khoảng 30 khu dân cư, tiến hành tẩy trùng hàng loạt chợ và các nhà hàng, hạn chế việc người dân ra khỏi thành phố.

Lính Triều Tiên xuất hiện tại khu phi quân sự

Theo hãng tin Yonhap, Triều Tiên đã cử binh sỹ đến một số đồn biên phòng trong Khu phi quân sự sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự ở biên giới. Theo một số nguồn tin, một số binh sỹ Triều Tiên đã được phái đến các đồn bốt trong vùng đệm từ cuối ngày 17-6.

Sau khi phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều tại thị trấn biên giới Kaesong ngày 16-6, quân đội Triều Tiên tuyên bố sẽ thành lập các “đồn cảnh sát dân sự”, vốn đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018. Triều Tiên được cho là có khoảng 150 đồn bốt như vậy quanh khu vực này.