[Audio 1-8-2020] Bắt giữ đối tượng đâm bạn trọ trọng thương rồi bỏ trốn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ đội Biên phòng Cao Bằng phát hiện nhiều vụ nhập cảnh trái phép; Bắt giữ đối tượng đâm bạn trọ trọng thương rồi bỏ trốn; Hà Tĩnh: Một phụ nữ bị rắn độc cắn tử vong; WHO: Hệ lụy của đại dịch Covid-19 sẽ kéo dài trong nhiều thập kỷ tới; Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ cấm ứng dụng TikTok; Iran bác bỏ nguyên nhân cơ sở hạt nhân Natanz bị tấn công từ bên ngoài…

Bộ đội Biên phòng Cao Bằng phát hiện nhiều vụ nhập cảnh trái phép

Sáng 31-7, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Lý Quốc (huyện Hạ Lang) phát hiện 12 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua khu vực cột mốc 870 xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang. Trước đó, trong hai ngày 30 và 31-7, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Quang Long (huyện Hạ Lang) phát hiện 28 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các đường mòn, lối mở.

12 công dân nhập cảnh trái phép được cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lý Quốc (Cao Bằng) phát hiện, tạm giữ. (Nguồn: TTXVN phát)

Bộ đội Biên phòng Cao Bằng đã tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện kiểm tra y tế, lập biên bản, lấy lời khai y tế và đưa các trường hợp này đi cách ly theo quy định.

Bắt giữ đối tượng đâm bạn trọ trọng thương rồi bỏ trốn

Ngày 1-8, theo thông tin từ Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội), đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng truy nã Huỳnh Thị Lan Anh (SN 1997, trú tại tỉnh An Giang) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Cơ quan công an lấy lời khai của Huỳnh Thị Lan Anh

Theo điều tra ban đầu, ngày 11-5-2019, tại phòng trọ trong ngõ 298, phố Tây Sơn (phường Trung Liệt, quận Đống Đa), do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Huỳnh Thị Lan Anh và bạn cùng thuê trọ là chị L.T.N (SN 1992, quê Bắc Giang) đã tranh cãi dẫn đến xô xát. Khi được mọi người can ngăn, Lan Anh bỏ ra ngoài khoảng 15 phút, sau đó quay lại phòng trọ, cầm theo dao đâm chị N. rồi bỏ đi, khiến chị N. bị thương tích nặng. Mới đây, Huỳnh Thị Lan Anh đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.

Hà Tĩnh: Một phụ nữ bị rắn độc cắn tử vong

Sáng 1-8, thông tin từ UBND xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người dân đi làm đồng bị rắn độc cắn tử vong.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 31-7, chị Trần Thị P. (SN 1981, trú xã Hồng Lộc) đi cắt cỏ tại cánh đồng gần nhà thì bất ngờ bị rắn độc cắn vào cổ tay. Do độc tố phát tán nhanh, đến khoảng 20h30, nạn nhân P. đã tử vong. Công an xã Hồng Lộc đã lập biên bản, bàn giao thi thể cho gia đình đưa về quê mai táng.

WHO: Hệ lụy của đại dịch Covid-19 sẽ kéo dài trong nhiều thập kỷ tới

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 31-7 cho biết, tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 sẽ kéo dài trong nhiều thập kỷ tới.

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Khẩn cấp thuộc WHO, Tổng Giám đốc Ghebreyesus nêu rõ: “Dịch bệnh Covid-19 là cuộc khủng hoảng y tế xảy ra một lần trong một thế kỷ, nên tác động của nó sẽ được cảm nhận trong nhiều thập kỷ tới”. Theo ông, mặc dù sự hiểu biết về virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 đã có sự tiến bộ, song dân số thế giới vẫn dễ bị tổn thương trước loại virus này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ cấm ứng dụng TikTok

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đang lên kế hoạch ký sắc lệnh hành pháp để cấm sử dụng ứng dụng TikTok của Trung Quốc.

TikTok được giới trẻ Mỹ sử dụng phổ biến

“Vì TikTok đáng quan ngại, nên chúng tôi sẽ cấm ứng dụng này khỏi Mỹ. Tôi sẽ ký sắc lệnh vào ngày mai”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một ngày 31-7-2020. Hiện TikTok chưa phản hồi về tuyên bố của ông Trump.

Iran bác bỏ nguyên nhân cơ sở hạt nhân Natanz bị tấn công từ bên ngoài

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và an ninh quốc gia của Quốc hội Iran, ông Mojtaba Zolnour vừa lên tiếng bác bỏ nguyên nhân gây ra sự cố tại cơ sở hạt nhân Natanz của nước này hồi đầu tháng là do các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái.

Ông Zolnour cho biết có những dấu hiệu cho thấy một vụ nổ từ các yếu tố ở bên trong của cơ sở hạt nhân. Tuy nhiên, quan chức này không tiết lộ chi tiết.