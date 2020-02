[Audio 18-02-2020] Ra đầu thú sau khi cướp dây chuyền vàng

Thùy An

* Cướp dây chuyền vàng, thanh niên ba tiền án ra đầu thú

Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Hữu Long, 39 tuổi, trú tại thành phố Vinh để điều tra về tội Cướp tài sản.

Theo hồ sơ, đêm 20-1, Long đi xe máy đi trên một số tuyến đường thành phố Vinh nhằm tìm người sơ hở để cướp tài sản. Tại đường Nguyễn Du, Long thấy một phụ nữ chạy xe máy cùng chiều, trên cổ có đeo dây chuyền vàng nên bám theo.

Tới đoạn đường vắng ở phường Trung Đô (TP Vinh), Long từ phía sau áp sát, giật dây chuyền vàng của nạn nhân rồi bỏ chạy. Ngày 22-1, đối tượng đến cơ quan công an đầu thú.

* Lừa bán khẩu trang trên mạng Internet để chiếm đoạt gần 600 triệu đồng

Ngày 18-2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Thị Liên (SN 1992 ở xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, do cần tiền nên Lê Thị Liên đã lập một tài khoản facebook mang tên “Vy Lê” có địa chỉ ở thành phố Đà Nẵng, sau đó, Liên đăng tin có một số lượng lớn khẩu trang y tế cần bán ra thị trường.

Một người phụ nữ sau đó đã liên hệ với Liên, đặt mua 600 thùng khẩu trang và 4 lần chuyển khoản số tiền 566.600.000đ.

Tuy nhiên, mãi không thấy hàng về, biết mình bị lừa nên nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.

* Gần 2.300 người từ Trung Quốc về Việt Nam được cách ly

Theo Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), tính đến ngày 17-2, trong số 2.300 công dân từ Trung Quốc về Việt Nam, Quân khu 1 đảm nhận cách ly hơn 1.600 người ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn; quân khu 2 cách ly hơn 660 người; quân khu 3 có 6 người; quân khu 4 có 10 người là thuyền viên tàu Pacific từ HongKong về; quân khu 7 và quân khu 9 mỗi đơn vị 3 người.

Người dân vào khu cách ly được theo dõi sức khoẻ, đảm bảo ăn ở và vật dụng hàng ngày như bàn chải, kem đánh răng, giấy vệ sinh, khẩu trang. Sau 14 ngày, người cách ly không có dấu hiệu bệnh mới được ra ngoài. Nhiều doanh trại bố trí tivi để người dân theo dõi tin tức.

Hiện tại 7 tỉnh biên giới, lực lượng biên phòng triển khai 341 tổ chốt chặn với quân số gần 2.000 người để tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở và khu vực cửa khẩu. Công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc theo đường bộ sẽ được đưa vào các doanh trại gần biên giới; trường hợp thân nhiệt cao, nghi ngờ nhiễm bệnh thì vào khám sức khoẻ, cách ly tại cơ sở y tế.

* Quan chức Anh nêu quan điểm về đàm phán thương mại với EU

Ông David Frost, cố vấn về châu Âu của Thủ tướng Vương quốc Anh đồng thời là trưởng đoàn đàm phán về Brexit của Anh, ngày 17-2 cho biết Anh sẵn sàng thực hiện các hoạt động thương mại hàng hóa và dịch vụ với EU dựa trên các điều khoản quốc tế cơ bản mà EU đang áp dụng với Australia nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận thương mại tự do “tham vọng hơn.”

Ông David Frost cho hay Anh sẽ không chấp nhận sự giám sát của EU liên quan tới những quy tắc được gọi là “sân chơi chung để đảm bảo cạnh tranh công bằng” trong bất kỳ hình thức mới nào của quan hệ thương mại giữa hai bên sau khi Anh rời EU, còn gọi là Brexit.

Theo ông David Frost, Anh có ý định xây dựng hệ thống luật riêng sau Brexit và không muốn tuân theo các quy tắc được gọi là "sân chơi công bằng" do EU áp đặt.

* Trung Quốc ghi nhận thêm 1.886 ca nhiễm Covid-19, 98 ca tử vong mới

Theo số liệu cập nhật của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, trong ngày 17-2 có 98 ca tử vong và 1.886 ca nhiễm mới dịch viêm đường hô hấp cấp - COVID-19 (nCoV) được ghi nhận tại Trung Quốc đại lục, theo đó số người tử vong tại nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát là 1.873 ca và tổng số người nhiễm là 73.332 người.

Trong đó, riêng tại tỉnh tâm dịch Hồ Bắc trong ngày 17-2 có 93 ca tử vong mới, tỉnh Hà Nam có 3 ca, Hà Bắc có 1 ca và Hồ Nam 1 ca.

Giới chức y tế Trung Quốc cũng cho biết tính đến hết ngày 17-2 đã có tổng cộng 12.552 bệnh nhân nhiễm COVID-19 (nCoV) được xuất viện, trong đó riêng ngày 17-2 có 1.701 người bình phục về nhà.