[AUDIO 17-4-2020] Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm việc găm hàng, đẩy giá thịt lợn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ; Hàng trăm xe nông sản ùn ứ ở cửa khẩu Lạng Sơn; Thêm Hà Giang vào danh sách các tỉnh phải tiếp tục cách ly xã hội; Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm việc găm hàng, đẩy giá thịt lợn; Số ca mắc Covid-19 tại Singapore tăng vọt trong 24 giờ qua; Chuyên gia cảnh báo Indonesia có thể ghi nhận 100.000 ca bệnh Covid-19; Tổng thống Mỹ đơn độc tại hội nghị G7 sau quyết định cắt tài trợ WHO.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ

Trong vòng 24 giờ từ sáng ngày 16-4 đến sáng 17-4, Việt Nam chưa ghi nhận ca thêm ca mắc Covid-19 mới. Trong sáng nay, dự kiến có 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Hiện số người nhiễm SARS-CoV-2 tại Việt Nam là 268 trường hợp, trong đó số ca được điều trị khỏi bệnh/ra viện là 191 trường hợp. Chỉ còn lại 77 ca mắc Covid-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước.

* Hàng trăm xe nông sản ùn ứ ở cửa khẩu Lạng Sơn

Chiều ngày 16-4, tại Cửa khẩu Tam Thanh (Lạng Sơn), hàng trăm container đã rơi vào cảnh ùn ứ ở các bãi xe để chờ thông quan hàng hóa sang Trung Quốc.

Hàng trăm xe container nông sản rơi vào cảnh ùn ứ ở cửa khẩu Lạng Sơn

Nguyên nhân việc này do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phía Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát, tăng cường phòng chống dịch bệnh đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam như: đề nghị thành lập đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Tân Thanh; rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuống còn 5 tiếng/ngày (sáng từ 8h đến 11h, chiều từ 12h đến 14h) và nghỉ ngày thứ Bảy và Chủ nhật…

* Thêm Hà Giang vào danh sách các tỉnh phải tiếp tục cách ly xã hội

Ngày 16-4, tỉnh Hà Giang phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên địa bàn là bệnh nhân nữ, 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mông, trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc của huyện Đồng Văn. Sau thông tin trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đưa thêm Hà Giang vào danh sách các tỉnh nhóm 2 (nhóm có nguy cơ mắc bệnh), nâng tổng số địa phương phải tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 – cách ly xã hội - lên 28.

* Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm việc găm hàng, đẩy giá thịt lợn

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp với các doanh nghiệp chăn nuôi lợn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Công Thương chủ trì chỉ đạo, thực hiện tổ chức rà soát hệ thống kênh phân phối với mặt hàng thịt lợn...; xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng, đẩy giá lên cao do tâm lý và nhu cầu tích trữ đồ phòng chống đại dịch Covid-19 của người dân.

* Số ca mắc Covid-19 tại Singapore tăng vọt trong 24 giờ qua

Bộ Y tế Singapore ngày 16-4 công bố, nước này có thêm 728 ca Covid-19 trong 24 giờ, mức tăng cao kỷ lục kể từ khi dịch xuất hiện ở đảo quốc Sư tử. Kỷ lục cũ trước đó là 447 ca ghi nhận hôm 15-4.

Tình hình dịch bệnh tại Singapore đã diễn biến phức tạp với số ca nhiễm mới tăng vọt trong 24 giờ

Tổng cộng, Singapore đã có 4.427 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 10 người tử vong. Trong thông báo, Bộ Y tế Singapore cho hay họ đã phát hiện 5 ổ dịch mới.

* Chuyên gia cảnh báo Indonesia có thể ghi nhận 100.000 ca bệnh Covid-19

Ngày 16-4, chuyên gia Wiku Adisasmito thuộc lực lượng chống Covid-19 của chính phủ Indonesia đã lên tiếng cảnh báo rằng nước này có thể có hơn 100.000 người nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2). Theo chuyên gia này, số ca Covid-19 ở Indonesia dự kiến đạt đỉnh vào giữa tháng 5 và tháng 6. Đây là con số được đưa ra dựa vào dự đoán và các quan điểm khoa học.

* Tổng thống Mỹ đơn độc tại hội nghị G7 sau quyết định cắt tài trợ WHO

Ngày 16-4, các lãnh đạo G7 đã lên tiếng ủng hộ WHO và hối thúc sự hợp tác quốc tế trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định cắt viện trợ Tổ chức này. Ngay sau cuộc họp trực tuyến của G7 do Tổng thống Trump triệu tập, người phát ngôn của Thủ tướng Đức Angela Merkel chia sẻ, bà Merkel nhận định “đại dịch chỉ có thể bị đẩy lùi với sự hợp tác ứng phó toàn cầu”. Người đứng đầu chính phủ Đức cũng công khai ủng hộ WHO và các đối tác khác.

Một số lãnh đạo khác của G7 cũng cho rằng hiện không phải lúc để làm gián đoạn sự lãnh đạo quốc tế của WHO bằng cách cắt nguồn tài trợ. Ngoài ra, họ cũng chỉ trích hành động trên của Tổng thống Mỹ.