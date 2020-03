[AUDIO 16-3-2020] Khách sạn đóng cửa, làm nơi cách ly miễn phí phòng dịch Covid-19

* Khách sạn đóng cửa, làm nơi cách ly miễn phí phòng dịch Covid-19

Chung tay cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19, anh Nguyễn Xuân Phúc (SN 1982) - chủ khách sạn ở thôn Thành Long, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh - đã tự nguyện đóng cửa kinh doanh để làm nơi cách ly tập trung miễn phí cho 16 người dân.

Khách sạn Hanvet của anh Nguyễn Xuân Phúc

Được biết, anh Phúc đã bố trí 12 phòng làm chỗ cách ly 10 người trở về từ Hàn Quốc (7 người lớn, 3 trẻ em) và 6 người thân đi cùng. Ngoài ra, chủ khách sạn trên còn bỏ tiền để thuê 5 nhân viên, hàng ngày cùng anh và lực lượng chức năng túc trực tại khách sạn để kịp thời giúp đỡ những người cách ly khi cần thiết.

* Nghỉ học tránh dịch Covid-19, 2 học sinh chết đuối thương tâm

Sáng 16-3, Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đã tìm thấy thi thể 2 học sinh đuối nước khi đi tắm sông. Sự việc xảy ra vào trưa 14-3, trong thời gian nghỉ tránh dịch bệnh Covid-19, 2 cháu bé (1 cháu 11 tuổi học lớp 5A, Trường TH Trịnh Hoài Đức và 1 cháu 10 tuổi học lớp 4C, Trường TH Châu Văn Liêm) đã rủ nhau đi thả diều và tắm sông ở khu vực ven sông Hậu thuộc địa phận phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Đến chiều, gia đình không thấy 2 cháu quay về nên đã đi tìm và báo lực lượng chức năng. Tiếp nhận tin báo, công an tổ chức tìm kiếm trên đoạn sông Hậu thì tìm thấy thi thể hai cháu vào khoảng 17h chiều 15-3. Sau vụ việc thương tâm này, gia đình cần phải quan tâm, trông chừng trẻ cẩn thận hơn trong thời gian nghỉ học.

* Nam thanh niên tử vong không rõ nguyên nhân khi lao động "chui" ở Đức

Ngày 15-3, thông tin từ chính quyền xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, một công dân trên địa bàn không may tử vong khi đang lao động “chui” ở Đức. Nạn nhân sinh năm 1993, ở xóm 3, xã Diễn Đoài. Được biết, nạn nhân còn độc thân và điều kiện sống ở quê thuộc diện bình thường, không quá khó khăn.

Ông Phạm Khắc Biển, Chủ tịch xã Diễn Đoài cho biết, địa phương vẫn chưa rõ nguyên nhân và thời gian nạn nhân tử vong vì phía gia đình vẫn chưa trình báo cụ thể nên chính quyền mới chỉ xác nhận nhân thân và lý lịch nạn nhân.

* Đột kích quán karaoke, phát hiện hàng chục người “phê” ma tuý

Chiều 15-3, Công an TP. Thuận An (Bình Dương) cho biết, rạng sáng cùng ngày, đơn vị này đã phối hợp với lực lượng Công an phường An Phú bất ngờ đột kích vào quán karaoke Nam Dương (phường An Phú, TP. Thuận An), bắt quả tang nhiều người đang sử dụng chất ma tuý.

Hàng chục người sử dụng ma túy bị lực lượng chức năng đưa về cơ quan làm việc

Theo Công an TP. Thuận An, khi thấy lực lượng chức năng, nhân viên của quán karaoke đã nhanh chóng đóng cửa cố thủ. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác nhanh chóng ập vào khống chế, tạm giữ nhiều người dương tính với chất ma tuý.

Trước đó, tại quán karaoke này, Công an TP. Thuận An cũng bắt quả tang 20 thanh niên đang sử dụng chất ma tuý.

* Trung Quốc thu phí cách ly 14 ngày với du khách quốc tế đến Bắc Kinh

Báo SCMP dẫn lời Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh (Trung Quốc) Chen Bei cho biết, bắt đầu từ ngày 16-3, tất cả du khách quốc tế từ nước ngoài đến Bắc Kinh đều được chuyển đến cơ sở cách ly tập trung để theo dõi y tế 14 ngày và những người này sẽ phải chịu toàn bộ chi phí cách ly.

Quy định trên thay thế cho quy định đưa ra trước đó chỉ yêu cầu du khách quốc tế tự cách ly 14 ngày. Theo quy định mới, cơ chế tự cách ly chỉ áp dụng với những trường hợp đặc biệt.

Động thái này của Bắc Kinh được cho là nhằm đối phó với tình trạng số ca mắc Covid-19 từ bên ngoài vào Trung Quốc có xu hướng tăng.

* Số ca mắc Covid-19 mới tại Hàn Quốc tiếp tục giảm

Theo Yonhap, ngày 15-3, Hàn Quốc chỉ ghi nhận thêm 74 ca nhiễm Covid-19 mới, đánh dấu số ca nhiễm virus corona trong ngày thấp nhất tại nước này trong hơn 3 tuần. Đây cũng là ngày thứ 2 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới xuống dưới 100 người.

Số ca nhiễm Covid-19 mới tại Hàn Quốc đang giảm mạnh

Tính đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc là 8.236 người, trong khi số ca tử vong là 75 người. Phần lớn các trường hợp tử vong là người lớn tuổi và có bệnh nền.